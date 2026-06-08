Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, αφού σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, η γνωστή επιχειρηματίας έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλεξάνδρα Νίκα γέννησε σε γνωστό ιδιωτικό μαιευτήριο της Αθήνας, λίγες ημέρες μετά τα γενέθλιά της.

Το ζευγάρι αδημονούσε να μεγαλώσει την οικογένειά του, μετά τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού και πλέον βλέπουν το όνειρό τους να γίνεται πραγματικότητα, με την άφιξη της μικρής τους πριγκίπισσας.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η έκπληξη για τα γενέθλια της Αλεξάνδρας Νίκα - Παρούσα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Κωνσταντίνος Αργυρός έκανε έκπληξη στην αγαπημένη του για τα γενέθλιά της, παρουσία αγαπημένων φίλων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Το clue της βραδιάς ήταν όταν ο γνωστός ερμηνευτής έφερε μία τούρτα για την Αλεξάνδρα Νίκα, τραγουδώντας με μικρόφωνο για τα γενέθλιά της.

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