Ο πλαστογράφος που ξεγέλασε τους πάντες:Πούλησε έγγραφα των Μορμόνων και κατέληξε να φτιάχνει βόμβες

Στις περισσότερες θρησκείες, τα ιερά κείμενα είναι πανάρχαια. Ωστόσο, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών (Μορμόνοι) ιδρύθηκε μόλις το 1830 από τον Τζόζεφ Σμιθ στο Παλμάιρα της Νέας Υόρκης, καθιστώντας την ιστορία της πολύ πρόσφατη.

Επειδή υπάρχουν σύγχρονες ιστορικές καταγραφές για τον Σμιθ, ορισμένες εκ των οποίων τον χαρακτήριζαν «κομπογιαννίτη», η εμφάνιση αμφιλεγόμενων εγγράφων φαντάζει πάντα πιστευτή.



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