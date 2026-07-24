Ζάκυνθος: Επιβεβαιώθηκε και επίσημα το νέο κρούσμα λεπτοσπείρωσης
56χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
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Επιβεβαιώθηκε και επίσημα το νέο κρούσμα λεπτοσπείρωσης στο νησί της Ζακύνθου.
Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες ένας 56χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή, οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν συμπτώματα συμβατά με λεπτοσπείρωση και απέστειλαν δείγματα για μοριακό έλεγχο στα εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η εργαστηριακή εξέταση επιβεβαίωσε τελικά τη διαγνωστική υποψία.
Πρόκειται για ακόμα ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό, μετά τα τέσσερα κρούσματα που είχαν καταγραφεί τον περασμένο Απρίλιο
Με πληροφορίες από imerazante.gr
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