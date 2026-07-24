Αθηνά Ωνάση: Οι δύο ξαφνικές αλλαγές στη ζωή της που προκαλούν ερωτήματα

Snapshot Η Αθηνά Ωνάση αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της γαλλικής Groupe Casino για προσωπικούς λόγους τον Ιούνιο.

Ο αγώνας υπερπήδησης εμποδίων που έφερε το όνομά της «Athina Onassis Horse Show» αλλάζει ονομασία και δεν θα διεξαχθεί φέτος υπό αυτή την επωνυμία.

Η Αθηνά Ωνάση διατηρεί χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τη δημοσιότητα, με σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις όπως στην Barcelona Bridal Fashion Week.

Η αποχώρηση από το διοικητικό συμβούλιο και η αλλαγή στην ιππική διοργάνωση σηματοδοτούν σημαντικές αλλαγές στη δημόσια παρουσία της. Snapshot powered by AI

Δύο σημαντικές εξελίξεις γύρω από την Αθηνά Ωνάση έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων.

Η 41χρονη κληρονόμος αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της γαλλικής Groupe Casino, με την εταιρεία να επικαλείται «προσωπικούς λόγους», ενώ παράλληλα ο ιστορικός αγώνας υπερπήδησης εμποδίων που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος με το όνομά της αλλάζει ταυτότητα, καθώς δεν θα φέρει πλέον την επωνυμία «Athina Onassis Horse Show».

Η Αθηνά Ωνάση, η οποία διατηρεί εδώ και χρόνια χαμηλό προφίλ και αποφεύγει συστηματικά τη δημοσιότητα, είχε ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της γαλλικής εμπορικής εταιρείας πριν από περίπου δύο χρόνια. Η αποχώρησή της επιβεβαιώθηκε επισήμως από το τμήμα επικοινωνίας της Groupe Casino, το οποίο, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Gala, ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη τον περασμένο Ιούνιο για «προσωπικούς λόγους», χωρίς να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις.

Αλλάζει όνομα το «Athina Onassis Horse Show»

Παράλληλα, μία ακόμη εξέλιξη έρχεται να σηματοδοτήσει αλλαγές στη δημόσια παρουσία της μοναδικής εγγονής του Αριστοτέλη Ωνάση. Ο διεθνούς φήμης αγώνας υπερπήδησης εμποδίων που διεξάγεται στο Ραματουέλ, κοντά στο Σεν Τροπέ, δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος με την ονομασία «Athina Onassis Horse Show», τερματίζοντας μια πολυετή σύνδεση της διοργάνωσης με το όνομά της.

Η Αθηνά Ωνάση υπήρξε επί σειρά ετών ιδιαίτερα ενεργή στον χώρο της ιππασίας και των διεθνών αγώνων υπερπήδησης εμποδίων, γεγονός που είχε καταστήσει τη συγκεκριμένη διοργάνωση σημείο αναφοράς για τον χώρο.

Αθηνά Ωνάση: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση

Παρότι επιλέγει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Αθηνά Ωνάση έκανε μία από τις ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις της την περασμένη άνοιξη, όταν βρέθηκε στην Barcelona Bridal Fashion Week.

Η 41χρονη παρακολούθησε την επίδειξη του Γάλλου σχεδιαστή Stéphane Rolland, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή κόκκινη δημιουργία με ασύμμετρη γραμμή. Η εμφάνισή της σχολιάστηκε εκτενώς από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς να επισημαίνουν την ομοιότητά της με τη μητέρα της, Χριστίνα Ωνάση.

Η αποχώρησή της από τη Groupe Casino και η αλλαγή στην ιστορική ιππική διοργάνωση αποτελούν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την κληρονόμο της οικογένειας Ωνάση, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί απόλυτη διακριτικότητα ως προς την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

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