Αθηνά Ωνάση: Το κοινό σημείο στις δύο τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της

Οι σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της προκαλούν πάντοτε αίσθηση, καθώς ένα πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να περιβάλει τη φιγούρα της.

Η τελευταία απόγονος μίας από τις πιο θρυλικές οικογένειες του 20ού αιώνα, Αθηνά Ωνάση εμφανίστηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου στο ντεφιλέ του Stéphane Rolland, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

Η ημερομηνία σχεδόν συνέπεσε με τα γενέθλιά της, καθώς η Αθηνά Ωνάση κλείνει τα 41 αυτή την Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου.

Το Παρίσι φαίνεται πως αποτελεί το σκηνικό των σιωπηλών της επιστροφών, αφού το περασμένο καλοκαίρι, στην ίδια πόλη, είχε δώσει το «παρών» στο Bal d'Été, ύστερα από περισσότερα από τρία χρόνια πλήρους αποχής από τη δημόσια ζωή.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση στο Παρίσι

Ανάμεσα σε αριστοκράτες, μεγιστάνες, σχεδιαστές μόδας, μοντέλα, επιχειρηματίες και κινηματογραφικά icons, η Αθηνά Ωνάση ξεχώρισε χωρίς καμία διάθεση επίδειξης — μόνο με την κομψή, ήρεμη παρουσία της. Τότε εμφανίστηκε στο πλευρό της Μάρτα Ορτέγα.

Η ζωή της Αθηνάς Ωνάση μοιάζει με μυθιστόρημα γεμάτο αντιθέσεις. Γεννημένη στη Γαλλία το 1985, κόρη της Χριστίνας Ωνάση και του Γάλλου επιχειρηματία Τιερί Ρουσέλ, βρέθηκε από πολύ μικρή στο επίκεντρο ενός ονόματος-θρύλου. Η απώλεια της μητέρας της όταν ήταν μόλις τριών ετών σημάδεψε για πάντα την πορεία της.

Μεγαλώνοντας στην Ελβετία, μακριά από τα φώτα και τις προσδοκίες που συνόδευαν το επίθετό της, η Αθηνά έμαθε από νωρίς να κρατά χαμηλό προφίλ. Παρότι ήταν η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση —του ανθρώπου που μάγεψε τη Μαρία Κάλλας και παντρεύτηκε την Τζάκι Κένεντι— επέλεξε να χαράξει τη δική της διαδρομή, μακριά από ρόλους και τίτλους που άλλοι είχαν φανταστεί για εκείνη.

Μια ζωή με λιγότερο θόρυβο και περισσότερη ουσία

Αντί για κοσμικές εμφανίσεις, επέλεξε τα άλογα και την ιππασία. Συμμετείχε σε διεθνείς αγώνες και βρήκε στον ιππικό κόσμο μια καθημερινότητα που βασιζόταν στο πάθος και την πειθαρχία, όχι στο επώνυμο. Από το 2017, περιόρισε σημαντικά την αγωνιστική της δράση, επιλέγοντας έναν ακόμη πιο ήρεμο ρυθμό ζωής.

Στον ίδιο κόσμο γνώρισε και τον Βραζιλιάνο αναβάτη Άλβαρο ντε Μιράντα Νέτο, γνωστό ως Doda, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2005. Για πάνω από μία δεκαετία έζησαν μεταξύ Ευρώπης και Βραζιλίας, κρατώντας τη σχέση τους μακριά από τα φώτα. Ο χωρισμός τους το 2016 έκλεισε διακριτικά ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής της.

Έκτοτε, η Αθηνά Ωνάση επέλεξε ακόμη πιο συνειδητά την ιδιωτικότητα. Μείωσε στο ελάχιστο τις δημόσιες εμφανίσεις, κράτησε έναν μικρό κύκλο ανθρώπων γύρω της και αφοσιώθηκε σε όσα της προσφέρουν ισορροπία. Δεν την απασχόλησε ποτέ η ανάκτηση συμβόλων του παρελθόντος, όπως ο Σκορπιός. Άλλωστε, η δική της πολυτέλεια δεν ήταν ποτέ η προβολή — αλλά η ελευθερία.

