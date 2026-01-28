Αθηνά Ωνάση: Στο Παρίσι για τη νέα συλλογή του Stéphane Rolland

Η Αθηνά Ωνάση στην εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Αθηνά Ωνάση, δίνοντας το «παρών» στην επίδειξη μόδας Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του Γάλλου σχεδιαστή Stéphane Rolland, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας, στις 27 Δεκεμβρίου στο χώρο Cirque d’Hiver Bouglione στο Παρίσι.

Η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση, η οποία τα τελευταία χρόνια διατηρεί χαμηλό προφίλ, προσέλκυσε το ενδιαφέρον με την παρουσία της σε ένα από τα σημαντικότερα fashion events της σεζόν, την Εβδομάδα Haute Couture, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της σχέση με την υψηλή ραπτική και τη γαλλική μόδα.

Η Αθηνά Ωνάση στην εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι Corbis Entertainment

Η Αθηνά Ωνάση εμφανίστηκε με total black outfit, επιλέγοντας ένα ιδιαίτερο φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μαύρες γόβες.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το ανανεωμένο της look, καθώς είχε βάψει τα μαλλιά της μαύρα και επέλεξε ένα αυστηρό, καλοχτενισμένο στιλ, διαφορετικό από προηγούμενες δημόσιες εμφανίσεις της.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση, τον Ιούλιο του 2025, στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι Getty Images Europe

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της είχε πραγματοποιηθεί περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας. Είχε δώσει το «παρών» στο Bal d’Été 2025, το δείπνο που επιμελήθηκε σκηνοθετικά η Sofia Coppola, στους κήπους του Musée des Arts Décoratifs στο Παρίσι, πραγματοποιώντας μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της.

https://www.instagram.com/reel/DUB-YNqDCKi/

«Χάρηκα όταν της είπα ότι είμαι Έλληνας»

Το μοντέλο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος, που παρευρέθηκε στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, μίλησε για τη σύντομη συνάντησή του με την Αθηνά Ωνάση, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε, η εμπειρία ήταν ξεχωριστή, περιγράφοντάς τη «σαν να αντικρίζεις κάποιον μύθο». Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η Αθηνά Ωνάση ήταν ιδιαίτερα ευγενική, συνομίλησαν στα αγγλικά, φωτογραφήθηκαν μαζί και όπως σημείωσε, χάρηκε όταν έμαθε ότι είναι Έλληνας.

