Η Tayana Taylor απέδειξε ότι είναι η «βασίλισσα του στυλ» με μία κίνηση στο Fashion Week στο Παρίσι
Η εντυπωσιακή εμφάνιση της υποψήφιας για Όσκαρ ηθοποιού στο Παρίσι
Λίγο μετά το ντεμπούτο της ως παρουσιάστρια στο «SNL», η Teyana Taylor «πέταξε» κατευθείαν για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, όπου έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρώτη σειρά του show υψηλής ραπτικής «Schiaparelli» στο Petit Palais.
Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα εντελώς διάφανο μαύρο τοπ από δαντέλα Chantilly και ασορτί pencil φούστα, ολοκληρώνοντας το look με ένα μαύρο tuxedo παλτό ριγμένο στους ώμους.
Η πρωταγωνίστρια του «One Battle After Another» απογείωσε το τολμηρό look με μαύρες platform γόβες, μια ασημένια καρφίτσαμε κόμπο από στρας και — το απόλυτο highlight — ένα ασημένιο στέμμα διακοσμημένο με στρας και πέρλες, που επιβεβαίωνε την κυριαρχία της στον κόσμο της μόδας.
Η Taylor έχει στραφεί επανειλημμένα στον οίκο Schiaparelli για μερικές από τις πιο αξέχαστες εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί. Πρόσφατα, εντυπωσίασε στις Χρυσές Σφαίρες με ένα εφαρμοστό μαύρο halter φόρεμα, ολοκληρωμένο με ένα παιχνιδιάρικο diamanté thong.
«Το άνοιγμα είναι καλυμμένο με διαμάντια. Είναι ακριβό!» αστειεύτηκε η 35χρονη ηθοποιός στο κόκκινο χαλί.
Στην πρεμιέρα του «All's Fair» τον Οκτώβριο στο Παρίσι, «έκλεψε» ξανά την παράσταση με ένα χρυσό μεταλλικό mesh φόρεμα που αγκάλιαζε κάθε καμπύλη της.