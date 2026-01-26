Η Tayana Taylor απέδειξε ότι είναι η «βασίλισσα του στυλ» με μία κίνηση στο Fashion Week στο Παρίσι

Λίγο μετά το ντεμπούτο της ως παρουσιάστρια στο «SNL», η Teyana Taylor «πέταξε» κατευθείαν για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, όπου έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρώτη σειρά του show υψηλής ραπτικής «Schiaparelli» στο Petit Palais.

Teyana Taylor Looks Stunning at the Schiaparelli SS26 Couture Show pic.twitter.com/NnEI9F7Lsy — Complex Style (@ComplexStyle) January 26, 2026

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα εντελώς διάφανο μαύρο τοπ από δαντέλα Chantilly και ασορτί pencil φούστα, ολοκληρώνοντας το look με ένα μαύρο tuxedo παλτό ριγμένο στους ώμους.

https://www.instagram.com/p/DT-fBQ8lTxm/

Η πρωταγωνίστρια του «One Battle After Another» απογείωσε το τολμηρό look με μαύρες platform γόβες, μια ασημένια καρφίτσαμε κόμπο από στρας και — το απόλυτο highlight — ένα ασημένιο στέμμα διακοσμημένο με στρας και πέρλες, που επιβεβαίωνε την κυριαρχία της στον κόσμο της μόδας.

With her ever-growing list of accolades—from Oscar nominations to front-row serves—we’d say Taylor is more than deserving of her two crowns. https://t.co/9CCHXyRAqo — Vogue Magazine (@voguemagazine) January 26, 2026

Η Taylor έχει στραφεί επανειλημμένα στον οίκο Schiaparelli για μερικές από τις πιο αξέχαστες εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί. Πρόσφατα, εντυπωσίασε στις Χρυσές Σφαίρες με ένα εφαρμοστό μαύρο halter φόρεμα, ολοκληρωμένο με ένα παιχνιδιάρικο diamanté thong.

Η Teyana Taylor στις «Χρυσές Σφαίρες 2026» / AP

«Το άνοιγμα είναι καλυμμένο με διαμάντια. Είναι ακριβό!» αστειεύτηκε η 35χρονη ηθοποιός στο κόκκινο χαλί.

Στην πρεμιέρα του «All's Fair» τον Οκτώβριο στο Παρίσι, «έκλεψε» ξανά την παράσταση με ένα χρυσό μεταλλικό mesh φόρεμα που αγκάλιαζε κάθε καμπύλη της.

