Βικτόρια Μπέκαμ: Η έμμεση αναφορά της πρώην «spice girl», Mel C στο «σκάνδαλο Μπρούκλιν»

Η Melanie «Mel C» δηλώνει ανακουφισμένη που μεγάλωσε την κόρη της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, την ώρα που η πρώην «bandmate» της από τις «Spice Girls», Victoria Beckham, βρίσκεται στο επίκεντρο των πρωτοσέλιδων, λόγω της οικογενειακής διαμάχης με τον γιο της, Brooklyn.

Η τραγουδίστρια μίλησε για τη 16χρονη κόρη της, Scarlett, αποκαλύπτοντας πως δεν έχει καμία πρόθεση να ακολουθήσει τα βήματά της στη μουσική βιομηχανία.

«Τεράστια ανακούφιση!» παραδέχτηκε η Mel C σε συνέντευξή της στους «Sunday Times», που δημοσιεύτηκε το Σάββατο.

Η Melanie Chisholm / AP

«Είναι πολύ δύσκολο να ζεις στη σκιά ενός γονέα που έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία», συνέχισε. «Το θέμα με τη Scarlett είναι ότι δεν βρίσκεται στη δημόσια σφαίρα. Ήταν μια συνειδητή απόφαση που πήρα όταν ήταν μωρό».

Αν και δεν ανέφερε ονομαστικά τη Victoria Beckham, η Mel C έκανε έμμεση αναφορά σε φίλους της που έχουν επιλέξει διαφορετική στάση.

Η Melanie Chisholm / Instagram

«Προφανώς έχω φίλους που το χειρίζονται τελείως διαφορετικά — ο καθένας όπως νιώθει, χωρίς καμία κριτική», είπε. «Για μένα όμως, ίσως λόγω των δικών μου εμπειριών με τη δημοσιότητα, δεν ένιωθα άνετα να πάρω αυτή την απόφαση για εκείνη».

Όσο για τη σχέση της με τις υπόλοιπες Spice Girls — τη Victoria Beckham, την Emma Bunton, τη Geri Halliwell-Horner και τη Mel B — παραδέχτηκε πως «αλλάζει με τον καιρό, όπως σε κάθε παρέα φίλων», σχολίασε, προσθέτοντας: «Πάντα ήμουν πολύ κοντά με την Emma».

Από αριστερά προς δεξιά: Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm, Geri Halliwell και Victoria Beckham / AP

Το Σάββατο, τα μέλη του θρυλικού girl group επανενώθηκε για τα 50ά γενέθλια της Emma Bunton, με μοναδική απούσα τη Mel B. Παρά το οικογενειακό δράμα, η Victoria Beckham πόζαρε χαμογελαστή με τις πρώην bandmates της, κομψή σε μαύρο κοστούμι.

«Χρόνια πολλά στην πιο όμορφη ψυχή @emmaleebunton. Σας αγαπώ τόσο πολύ κορίτσια @gerihalliwellhorner @melaniecmusic», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια Beckham προσπαθεί να δείξει ενωμένη, μετά τη σκληρή δημόσια δήλωση του Brooklyn, ο οποίος επιτέθηκε στους γονείς του, Victoria και David Beckham, μέσω Instagram Stories.

Ο 26χρονος κατηγόρησε τους γονείς του ότι προσπάθησαν να υπονομεύσουν τον γάμο του με τη σύζυγό του, Nicola Peltz, ενώ ισχυρίστηκε πως η μητέρα του χόρεψε «ανάρμοστα» μαζί του στον γάμο τους το 2022. Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε ότι δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί μαζί τους.

Ο Brooklyn Beckham και η Nicola Peltz / AP

Παρότι ο David και η Victoria δεν έχουν απαντήσει άμεσα, τα υπόλοιπα παιδιά τους δείχνουν πιο δεμένα από ποτέ.

Από αριστερά προς δεξιά: Οι Cruz Beckham, Jackie Apostel, Romeo Beckham, Harper Beckham, Victoria Beckham και David Beckham / AP

Οι γιοι τους, Romeo και Cruz, εθεάθησαν σε διπλό ραντεβού στο Παρίσι την Κυριακή, συνοδευόμενοι από τις συντρόφους τους Jackie Apostel και Kim Turnbull, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας.

Η μικρότερη της οικογένειας, η 14χρονη Harper έδειξε επίσης τη στήριξή της στον Romeo, επαινώντας το περπάτημά του στην πασαρέλα του οίκου Willy Chavarria στο Paris Fashion Week.

«Για άλλη μια φορά!! Άλλη μία απίστευτη επίδειξη x @romeobeckham @willychavarria», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

Victoria Beckham: Στην κορυφή των βρετανικών charts το σόλο τραγούδι της μετά τη ρήξη με τον γιο της

Μετά τις αποκαλυπτικές δηλώσεις του Μπρούκλιν Μπέκαμ, για τη ρήξη με τους γονείς του — συμπεριλαμβανομένης της σοκαριστικής περιγραφής του για τη μητέρα του, Βικτόρια να χορεύει «πάνω» του στον γάμο του με τη Nicola Peltz το 2022 — οι fans που πήραν το μέρος της Victoria και του David Beckham, έδειξαν τη στήριξή τους αγοράζοντας MP3 του πρώτου solo single της, «Not Such an Innocent Girl» που κυκλοφόρησε το 2001.

Το τραγούδι κατέκτησε την 1η θέση σε δύο επιμέρους charts, το Official Singles Sales chart και το Official Download chart, αν και δεν κατάφερε να μπει στο βασικό Top 100, το οποίο συνδυάζει streams και πωλήσεις.

