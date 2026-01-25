Βικτόρια Μπέκαμ: Επανένωση με τις «Spice Girls», λίγο μετά το ξέσπασμα του γιου της, Μπρούκλιν

Η Βικτόρια Μπέκαμ επανενώθηκε με τις Spice Girls στο πάρτι για τα 50ά γενέθλια της Έμα Μπάντον, λίγες ημέρες μετά τα «πυρά» που εξαπέλυσε ο γιος της, Μπρούκλιν Μπέκαμ, κατά της οικογένειάς του.

Η σχεδιάστρια μόδας γνωστή ως «Posh Spice» φωτογραφήθηκε να ποζάρει με την Τζέρι Χάλιγουελ-Χόρνερ (Ginger Spice), τη Μέλανι “Mel C” Τσίσολμ (Sporty Spice) και την ίδια την εορτάζουσα, Έμα Μπάντον (Baby Spice) στο πάρτυ της Μπάντον το Σάββατο (24/1), όπως φαίνεται σε ανάρτησή της στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/DT7o_bnCMbo/

Το αγαπημένο girl band —χωρίς τη Μελάνι “Mel B” Μπράουν (Scary Spice)— πόζαρε αγκαλιασμένο και χαμογελαστό, αποδεικνύοντας πως οι δεσμοί τους παραμένουν ισχυροί. Η Μπάντον, που έκλεισε τα 50 στις 21 Ιανουαρίου, σχολίασε στη δημοσίευση: «Σας αγαπώ όλες τόσο πολύ».

Την ίδια ώρα, η Βικτόρια προσπάθησε να κρατήσει ψύχραιμη στάση μετά τη «βόμβα» που έριξε ο 26χρονος Μπρούκλιν, κατηγορώντας τους γονείς του ότι είναι «χειριστικοί» και ότι προσπάθησαν να καταστρέψουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / AP

«Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου», έγραψε στο Instagram την περασμένη εβδομάδα. «Για πρώτη φορά στη ζωή μου υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Σε όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου έλεγχαν το αφήγημα στα ΜΜΕ γύρω από την οικογένειά μας».

Ο Μπρούκλιν συνέχισε λέγοντας πως «πρόσφατα είδα με τα μάτια μου μέχρι πού μπορούν να φτάσουν για να διοχετεύσουν αμέτρητα ψέματα στα μέσα, κυρίως εις βάρος αθώων ανθρώπων, προκειμένου να διατηρήσουν τη βιτρίνα τους».

O Μπρούκλιν Μπέκαμ με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ στον γάμο τους / Instagram

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Βικτόρια αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή από τη δημιουργία του νυφικού της Νίκολα, αφήνοντάς την να ψάχνει πανικόβλητη για άλλη λύση, ενώ την κατηγόρησε και ότι χόρεψε «ανάρμοστα» μαζί του στη δεξίωση του γάμου.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ (αριστερά), η Βικτόρια και ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (στη μέση), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / AP

Αν και ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ δεν έχουν απαντήσει άμεσα στις κατηγορίες, πηγές αναφέρουν ότι η Βικτόρια αισθάνεται «προδομένη», καθώς «έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να κάνει τον γιο της και τη Νίκολα να νιώσουν ευπρόσδεκτοι και να αγαπήσει τη Νίκολα σαν κόρη της», προσθέτει πηγή του Page Six.

Η πρώην Spice Girl στο παρελθόν είχε φροντίσει να προστατεύσει τον Μπρούκλιν από δημοσιεύματα που «δεν παρουσίαζαν πάντα το καλύτερο προφίλ του».

Όπως αναφέρει πηγή της Mirror, «νιώθει πως όλα αυτά γύρισαν εναντίον της. Η Βικτόρια θα έκανε τα πάντα για να αποφύγει μια οικογενειακή ρήξη».

Διαβάστε επίσης