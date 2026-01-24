Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ αναπολούν τις «υπερόχες αναμνήσεις» με τον γιο τους, Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ αναφέρθηκαν σε «υπέροχες αναμνήσεις» με τον γιο τους, Μπρούκλιν, λίγες ώρες μετά την αιχμηρή ανάρτησή του με την οποία τους κατηγόρησε ανοιχτά.

Οι δύο σταρ άφησαν σχόλια κάτω από ανάρτηση του Βρετανού φωτογράφου Platon στο Instagram την Παρασκευή (23/1), όπου εκείνος μοιράστηκε δύο φωτογραφίες αρχείου του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Στην πρώτη φωτογραφία, τραβηγμένη το 2006, ο Ντέιβιντ εμφανίζεται με γυρισμένη την πλάτη στον φακό, δείχνοντας τα τατουάζ με τα ονόματα των παιδιών του, Ρομέο, Κρουζ και Μπρούκλιν.

https://www.instagram.com/p/DT0gQIqgJqT/

«Όμορφες αναμνήσεις», έγραψε ο πρώην ποδοσφαιριστής στα σχόλια της ανάρτησης.

«Μου ξυπνά υπέροχες αναμνήσεις!» πρόσθεσε η Βικτόρια Μπέκαμ στο δικό της σχόλιο.

Η ανάρτηση του φωτογράφου φαίνεται να ήρθε ως «έμμεση απάντηση» στη σκληρή δήλωση του Μπρούκλιν για τους γονείς του.

«Η Βικτόρια έφτασε με τον Μπρούκλιν, που ήταν επτά ετών, τον Ρομέο τεσσάρων και τον Κρουζ, που ήταν ακόμη μωρό. Ο Μπρούκλιν και ο Ρομέο όρμησαν στο στούντιο φορώντας ποδοσφαιρικές εμφανίσεις, κλωτσώντας μπάλες και κάνοντας κόλπα», έγραψε ο Platon στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η οικογένεια Μπέκαμ το 2012 / AP

Στη συνέχεια περιέγραψε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή: «Καθώς δούλευα με τον Ντέιβιντ, ο Μπρούκλιν έτρεξε στο πλατό με την μπάλα του και αγκάλιασε το δεξί πόδι του πατέρα του. Λίγο μετά, τον ακολούθησε και ο Ρομέο».

«Έπειτα εμφανίστηκε και η Βικτόρια με τον μικρό Κρουζ στην αγκαλιά της. Όλη η οικογένεια γύρισε την πλάτη στον φακό και αγκαλιάστηκε αυθόρμητα. Ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή, μπροστά σε περισσότερα από 60 άτομα σε ένα τεράστιο φωτογραφικό πλατό», συνέχισε.

Από αριστερά προς δεξιά: Mia Regan, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham και Nicola Peltz /AP

«Η διασημότητα έχει βαρύ τίμημα — και συχνά το πληρώνουν και τα μέλη της οικογένειας», κατέληξε.

Ο Platon σημείωσε επίσης ότι η αγάπη του Ντέιβιντ για τα παιδιά του «είναι χαραγμένη κυριολεκτικά στην πλάτη του».

