Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ φοβούνται ότι η οικογένεια Πελτζ «χειρίζεται» τον γιο τους

Νέες αποκαλύψεις για το «οικογενειακό δράμα» των Μπέκαμ - Τι αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον των δύο πλευρών

Ανθή Κουρεντζή

LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για τον έλεγχο που ασκεί η οικογένεια Πελτζ στον γιο τους, φαίνεται να ανησυχούν ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της οικογένεια, ιδίως μετά τη δήλωση «βόμβα» του Μπρούκλιν για τη μητέρα του.

Ο 26χρονος πρωτότοκος γιος των Μπέκαμ είχε υπογράψει πριν από τον γάμο του το 2022 ένα αυστηρό προγαμιαίο συμβόλαιο, το οποίο προβλέπει ότι σε περίπτωση χωρισμού δεν θα λάβει «απολύτως τίποτα» από την περιουσία της δισεκατομμυριούχου συζύγου του, Νίκολα Πελτζ.

Nicola Peltz,Nicola Peltz Beckham,Brooklyn Beckham

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / AP

Η έπαυλη των 16 εκατ. δολαρίων στο Μπέβερλι Χιλς αγοράστηκε μέσω trust fund της Νίκολα, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον πατέρα της, επενδυτή Νέλσον Πελτζ, με εκτιμώμενη περιουσία 1,2 δισ. δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι ο Μπρούκλιν δεν έχει κανένα δικαίωμα επί του ακινήτου.

«Ο Μπρούκλιν δεν δικαιούται κανένα περιουσιακό στοιχείο της Νίκολα. Αν απομακρυνθεί πλήρως από την οικογένειά του, τι μέλλον έχει σε περίπτωση χωρισμού; Αυτή τη στιγμή, οι Πελτζ κάνουν κουμάντο», αναφέρει πηγή στο Page Six, σημειώνοντας ότι «υπάρχει μια οικογένεια συντετριμμένη, ανήσυχη και βαθιά προβληματισμένη για τον γιο, τον αδελφό και τον εγγονό της».

«Ο Μπρούκλιν δεν ανησυχεί για τίποτα. Οι Πελτζ τον έχουν αντιμετωπίσει σαν δικό τους παιδί», ανέφερε πρόσωπο από το περιβάλλον του στο Page Six.

Brooklyn Beckham,Nicola Peltz

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (αριστερά), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / AP

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ επιτέθηκε δημόσια στους γονείς του με μια εκτενή ανάρτηση έξι σελίδων στο Instagram, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί μαζί τους, ενώ πρόσθεσε ότι η συμπεριφορά τους απέναντι στη σύζυγό του ήταν προσβλητική όλο αυτό το διάστημα.

Η οικογένεια βρέθηκε στο επίκεντρο πρωτοσέλιδων, μετά τους ισχυρισμούς του Μπρούκλιν ότι η μητέρα του χόρεψε «ανάρμοστα» μαζί του στον γάμο του και ότι άφησε τη Νίκολα χωρίς σχεδιαστή νυφικού «την τελευταία στιγμή».

Παράλληλα, φήμες θέλουν τη ρήξη να σχετίζεται και με τη χρήση του επωνύμου Μπέκαμ σε επιχειρηματικές δραστηριότητες του Μπρούκλιν. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι οι γονείς του προσπάθησαν να τον «δωροδοκήσουν» για να υπογράψει την παραχώρηση των δικαιωμάτων του ονόματός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια ζήτησαν από τον γιο τους να υπογράψει ένα έγγραφο προστασίας του ονόματός του, στο πλαίσιο συμφωνίας του Ντέιβιντ με την Authentic Brands Group. Η Βικτόρια, άλλωστε, είχε κατοχυρώσει τα εμπορικά σήματα και των τεσσάρων παιδιών της για λόγους προστασίας, με τον Μπρούκλιν να διαχειρίζεται πλέον μόνος του το δικό του.

David Beckham,Victoria Beckham,Brooklyn Beckham,Nicola Peltz

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ (αριστερά), η Βικτόρια και ο Μπρούκλιν Μπέκαμ (στη μέση), η Νίκολα Πελτζ (δεξιά) / AP

Ο Μπρούκλιν έχει έρθει στο παρελθόν σε νομική διαμάχη για το όνομά του, όχι όμως με τους γονείς του, αλλά με τη γερμανική ζυθοποιία Beck’s, όταν επιχείρησε να λανσάρει burger brand με την ονομασία Beck’s Buns στις ΗΠΑ.

Οι Μπέκαμ διαθέτουν συνολική περιουσία που εκτιμάται στις 500 εκατ. λίρες, ωστόσο υπολείπεται σημαντικά εκείνης της οικογένειας Πελτζ. Παρά την ένταση, πηγές αναφέρουν ότι ο Ντέιβιντ θα ήθελε να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τον γιο του, αν και προς το παρόν ο Μπρούκλιν φαίνεται αποφασισμένος να κρατήσει αποστάσεις.

«Οι γονείς του έκαναν πολλά άσχημα πράγματα τόσο στον Μπρούκλιν όσο και στη Νίκολα. Έφτασε στα όριά του», αναφέρει πρόσωπο από το περιβάλλον του Μπρούκλιν Μπέκαμ στο Page Six.

