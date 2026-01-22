Οικογένεια Μπέκαμ: Όλοι ψάχνουν τον «ακατάλληλο» χορό της Βικτόρια με τον γιο της στον γάμο του

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ Μπέκαμ Family...

Μετά τις αποκαλύψεις του 26χρονου Μπρούκλιν Μπέκαμ στη σκιά της ψυχραμένης εδώ και καιρό σχέσης με την υπόλοιπη οικογένεια, ότι η μητέρα του η 51χροονη Βικτόρια είχε «κλέψει» τον πρώτο χορό στον γάμο του με το 31χρονο μοντέλο Νίκολα Πέλτζ, το 2022.

Στην ανάρτηση, έγραψε:

«Η μαμά μου έκλεψε τον πρώτο μου χορό με τη γυναίκα μου, ο οποίος είχε προγραμματιστεί εβδομάδες νωρίτερα με ένα ρομαντικό τραγούδι αγάπης. Μπροστά στους 500 καλεσμένους μας στο γάμο, ο Μαρκ Άντονι με κάλεσε στη σκηνή, όπου στο πρόγραμμα ήταν προγραμματισμένος ο ρομαντικός χορός μου με τη γυναίκα μου, αλλά αντ' αυτού η μαμά μου περίμενε να χορέψει μαζί μου».

«Χόρεψε πολύ ακατάλληλα πάνω μου μπροστά σε όλους, δεν έχω νιώσει ποτέ πιο άβολα ή πιο ταπεινωμένη σε όλη μου τη ζωή. Θέλαμε να ανανεώσουμε τους όρκους μας, ώστε να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις από την ημέρα του γάμου μας που θα μας φέρνουν χαρά και ευτυχία, όχι άγχος και αμηχανία».

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των ισχυρισμών του, το διαδίκτυο πήρε φωτιά με πολλούς να αναζητούν απεγνωσμένα περισσότερες λεπτομέρειες...ενώ παλαιότερα βίντεο από τις χορευτικές φιγούρας της Βικτόρια με τον γιο της έκαναν την εμφάνισή τους.

Αν και ο Μπρούκλιν δεν μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον γαμήλιο χορό του στη δήλωσή του, ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στη Vogue λίγο μετά τον γάμο του το 2022 ανέφερε ότι ο πρώτος χορός των νεόνυμφων ήταν με την ερμηνεία του Νοτιοαφρικανού τραγουδιστή Lloyiso στο τραγούδι του Elvis Presley «Can't Help Falling in Love».

Πολύ αργότερα το βράδυ, ο Μαρκ Άντονι ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το κομμάτι του «I Need To Know», οπότε αναφέρθηκε ότι «ο Μπρούκλιν κάλεσε τη μητέρα του στη σκηνή για έναν χορό και μαζί τους ήταν ο Ντέιβιντ και η 10χρονη κόρη τους, Χάρπερ».

Στην ανάρτησή του, ο Μπρούκλιν είχε επίσης ισχυριστεί ότι το βράδυ πριν από τον γάμο του, «μέλη της οικογένειάς του» του είπαν με θάρρος ότι η Νίκολα «δεν ήταν οικογένεια». Ξεκινώντας την δήλωσή του, έγραψε: «Έχω μείνει σιωπηλός για χρόνια και κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσω αυτά τα θέματα ιδιωτικά. Δυστυχώς, οι γονείς μου και η ομάδα τους συνέχισαν να απευθύνονται στον Τύπο, αφήνοντάς μου άλλη επιλογή από το να μιλήσω για τον εαυτό μου και να πω την αλήθεια μόνο για μερικά από τα ψέματα που έχουν δημοσιευτεί».

«Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχουν, υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου».

«Σε όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου έλεγχαν τις αφηγήσεις στον Τύπο για την οικογένειά μας. Οι παραστατικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οικογενειακές εκδηλώσεις και οι μη αυθεντικές σχέσεις ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής στην οποία γεννήθηκα. Πρόσφατα, είδα με τα ίδια μου τα μάτια τα μέγιστα που καταβάλλουν για να διαδώσουν αμέτρητα ψέματα στα μέσα ενημέρωσης, κυρίως εις βάρος αθώων ανθρώπων, για να διατηρήσουν τη δική τους πρόσοψη. Αλλά πιστεύω ότι η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως.»

Συνέχισε λέγοντας ότι οι γονείς του «προσπαθούν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση του από πριν από τον γάμο του και αυτό δεν έχει σταματήσει».