Οικογένεια Μπέκαμ: Όλοι ψάχνουν τον «ακατάλληλο» χορό της Βικτόρια με τον γιο της στον γάμο του

Οι ισχυρισμοί του γιου των Μπέκαμ έχουν βάλει φωτιά στο διαδίκτυο 

Δέσποινα Σοφιανίδου

Οικογένεια Μπέκαμ: Όλοι ψάχνουν τον «ακατάλληλο» χορό της Βικτόρια με τον γιο της στον γάμο του
Invision
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ Μπέκαμ Family...

Μετά τις αποκαλύψεις του 26χρονου Μπρούκλιν Μπέκαμ στη σκιά της ψυχραμένης εδώ και καιρό σχέσης με την υπόλοιπη οικογένεια, ότι η μητέρα του η 51χροονη Βικτόρια είχε «κλέψει» τον πρώτο χορό στον γάμο του με το 31χρονο μοντέλο Νίκολα Πέλτζ, το 2022.

Στην ανάρτηση, έγραψε:

«Η μαμά μου έκλεψε τον πρώτο μου χορό με τη γυναίκα μου, ο οποίος είχε προγραμματιστεί εβδομάδες νωρίτερα με ένα ρομαντικό τραγούδι αγάπης. Μπροστά στους 500 καλεσμένους μας στο γάμο, ο Μαρκ Άντονι με κάλεσε στη σκηνή, όπου στο πρόγραμμα ήταν προγραμματισμένος ο ρομαντικός χορός μου με τη γυναίκα μου, αλλά αντ' αυτού η μαμά μου περίμενε να χορέψει μαζί μου».

«Χόρεψε πολύ ακατάλληλα πάνω μου μπροστά σε όλους, δεν έχω νιώσει ποτέ πιο άβολα ή πιο ταπεινωμένη σε όλη μου τη ζωή. Θέλαμε να ανανεώσουμε τους όρκους μας, ώστε να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις από την ημέρα του γάμου μας που θα μας φέρνουν χαρά και ευτυχία, όχι άγχος και αμηχανία».

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των ισχυρισμών του, το διαδίκτυο πήρε φωτιά με πολλούς να αναζητούν απεγνωσμένα περισσότερες λεπτομέρειες...ενώ παλαιότερα βίντεο από τις χορευτικές φιγούρας της Βικτόρια με τον γιο της έκαναν την εμφάνισή τους.

Αν και ο Μπρούκλιν δεν μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον γαμήλιο χορό του στη δήλωσή του, ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στη Vogue λίγο μετά τον γάμο του το 2022 ανέφερε ότι ο πρώτος χορός των νεόνυμφων ήταν με την ερμηνεία του Νοτιοαφρικανού τραγουδιστή Lloyiso στο τραγούδι του Elvis Presley «Can't Help Falling in Love».

Πολύ αργότερα το βράδυ, ο Μαρκ Άντονι ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το κομμάτι του «I Need To Know», οπότε αναφέρθηκε ότι «ο Μπρούκλιν κάλεσε τη μητέρα του στη σκηνή για έναν χορό και μαζί τους ήταν ο Ντέιβιντ και η 10χρονη κόρη τους, Χάρπερ».

Στην ανάρτησή του, ο Μπρούκλιν είχε επίσης ισχυριστεί ότι το βράδυ πριν από τον γάμο του, «μέλη της οικογένειάς του» του είπαν με θάρρος ότι η Νίκολα «δεν ήταν οικογένεια». Ξεκινώντας την δήλωσή του, έγραψε: «Έχω μείνει σιωπηλός για χρόνια και κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσω αυτά τα θέματα ιδιωτικά. Δυστυχώς, οι γονείς μου και η ομάδα τους συνέχισαν να απευθύνονται στον Τύπο, αφήνοντάς μου άλλη επιλογή από το να μιλήσω για τον εαυτό μου και να πω την αλήθεια μόνο για μερικά από τα ψέματα που έχουν δημοσιευτεί».

«Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχουν, υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου».

«Σε όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου έλεγχαν τις αφηγήσεις στον Τύπο για την οικογένειά μας. Οι παραστατικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οικογενειακές εκδηλώσεις και οι μη αυθεντικές σχέσεις ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής στην οποία γεννήθηκα. Πρόσφατα, είδα με τα ίδια μου τα μάτια τα μέγιστα που καταβάλλουν για να διαδώσουν αμέτρητα ψέματα στα μέσα ενημέρωσης, κυρίως εις βάρος αθώων ανθρώπων, για να διατηρήσουν τη δική τους πρόσοψη. Αλλά πιστεύω ότι η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως.»

Συνέχισε λέγοντας ότι οι γονείς του «προσπαθούν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση του από πριν από τον γάμο του και αυτό δεν έχει σταματήσει».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Γκαλερί Σκουφά παρουσιάζει την νέα ατομική έκθεση του Νίκου Λαγού με τίτλο RAW

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες καταστροφής στις Σπέτσες: Η θάλασσα βγήκε στην πλατεία - Εικόνες και βίντεο

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά προβάτων: Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη υπό Μητσοτάκη και οι λόγοι που απορρίφθηκε ο εμβολιασμός

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Προσπαθούσε να ασφαλίσει σκάφη ο 53χρονος Λιμενικός τη στιγμή που παρασύρθηκε από τα κύματα - Βίντεο ντοκουμέντο

12:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

The Offspring: Από τα Underground Clubs στα Μεγαλύτερα Φεστιβάλ του Κόσμου

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: Η συμφωνία-πλαίσιο για τη Γροιλανδία σημαίνει ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ καλούνται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ευλογιά: Η ΕΕ δικαιώνει πλήρως όσα λέμε, δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια Μπέκαμ: Όλοι ψάχνουν τον «ακατάλληλο» χορό της Βικτόρια με τον γιο της στον γάμο του

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Gen Z: Η γενιά της επικοινωνίας δυσκολεύεται να μιλήσει κατά πρόσωπο - Οι κίνδυνοι για μνήμη, μάθηση και συναισθηματική ισορροπία

12:23ΕΛΛΑΔΑ

30χρονος νόμιζε ότι πήγαινε σε ραντεβού με 13χρονη αλλά συνάντησε 2 άτομα που τον ξυλοκόπησαν και μετά συνελήφθησαν

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Έκαψαν την τουρκική σημαία στα σύνορα με τη Συρία: Προκλητικές συγκρίσεις με Ίμια και δολοφονία Σολωμού

12:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στον Παναθηναϊκό και επίσημα ο Αντίνο μέχρι το 2030 - Το νούμερο που πήρε

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Μπελαβίλας στο Newsbomb για κακοκαιρία: Τι έχει γίνει στη Γλυφάδα με την αποψίλωση του βουνού και όχι σε Καισαριανή και Αγία Παρασκευή

12:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Μονομερές δικαίωμα μας η επέκταση των χωρικών υδάτων - Δεν γίνεται αποδεκτή η απειλή του casus belli από την Τουρκία

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Η άτυχη καθηγήτρια είχε φύγει από τη δουλειά της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά

12:03ΚΟΣΜΟΣ

LIVE: «Αποκαλυπτήρια» για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στο Νταβός -Είναι το αντίπαλο δέος του ΟΗΕ;

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Εγκαινίασε παραθεριστικό θέρετρο για εργαζόμενους - Εικόνες από τις εγκαταστάσεις

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για Γλυφάδα: Τι απαντά για το ρέμα της Ευρυάλης που μπαζώθηκε - Ποιος ο ρόλος του στις πλημμύρες

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγωγή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Μαρία Συρεγγέλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Η άτυχη καθηγήτρια είχε φύγει από τη δουλειά της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Προσπαθούσε να ασφαλίσει σκάφη ο 53χρονος Λιμενικός τη στιγμή που παρασύρθηκε από τα κύματα - Βίντεο ντοκουμέντο

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια Μπέκαμ: Όλοι ψάχνουν τον «ακατάλληλο» χορό της Βικτόρια με τον γιο της στον γάμο του

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Με οικοδομή μοιάζει η Γλυφάδα: Έχουν γεμίσει οι δρόμοι φερτά υλικά - Ανυπολόγιστες οι ζημιές

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός - Μαρουσάκης: «Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων από τις επόμενες ώρες και στην Αττική»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Μπελαβίλας στο Newsbomb για κακοκαιρία: Τι έχει γίνει στη Γλυφάδα με την αποψίλωση του βουνού και όχι σε Καισαριανή και Αγία Παρασκευή

12:23ΕΛΛΑΔΑ

30χρονος νόμιζε ότι πήγαινε σε ραντεβού με 13χρονη αλλά συνάντησε 2 άτομα που τον ξυλοκόπησαν και μετά συνελήφθησαν

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

12:03ΚΟΣΜΟΣ

LIVE: «Αποκαλυπτήρια» για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στο Νταβός -Είναι το αντίπαλο δέος του ΟΗΕ;

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά προβάτων: Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη υπό Μητσοτάκη και οι λόγοι που απορρίφθηκε ο εμβολιασμός

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Έκαψαν την τουρκική σημαία στα σύνορα με τη Συρία: Προκλητικές συγκρίσεις με Ίμια και δολοφονία Σολωμού

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για Γλυφάδα: Τι απαντά για το ρέμα της Ευρυάλης που μπαζώθηκε - Ποιος ο ρόλος του στις πλημμύρες

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τη Λινού να μην ανέβει στο βήμα

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ευλογιά: Η ΕΕ δικαιώνει πλήρως όσα λέμε, δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο

10:02LIFESTYLE

Η εξομολόγηση του Φιλ Κόλινς: «Χρειάζομαι νοσηλευτή 24 ώρες το 24ωρο - Υπάρχει ακόμη ζωή στον παλιό σκύλο

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ