Στα δύο οι θαυμαστές των Μπέκαμ: Η Νίκολα γύρισε την πλάτη στην πεθερά Βικτόρια, το βίντεο απάντηση

Εκτός από το γεγονός ότι η οικογένεια - πρότυπο μέχρι πρόσφατα - Μπέκαμ είναι χωρισμένη στα δυο, παρασύρουν αντίστοιχα και τους θαυμαστές τους, οι οποίοι μοιράζονται, υποστηρίζοντας μία από τις δύο πλευρές.

Η πρώην Spice Girl δέχθηκε το μεγαλύτερο βάρος ενός δημόσιου «Κατηγορώ» του μεγαλύτερου γιου της, Μπρούκλιν, στο Instagram νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο 26χρονος κατηγόρησε τη διάσημη μητέρα του για πολλά πράγματα, όπως το ότι κατέστρεψε τον πρώτο του χορό με την 31χρονη Νίκολα στον γάμο τους το 2022, το ότι εγκατέλειψε την εργασία για το νυφικό της Νίκολα την τελευταία στιγμή και το ότι προσπάθησε να καταστρέψει τη σχέση του με τη δισεκατομμυριούχο κληρονόμο.

Μετά τις αποκαλύψεις, οι υποστηρικτές της 51χρονης Βικτόρια και του 50χρονου συζύγου της Ντέιβιντ, ανέσυραν από το συρτάρι του TikTok ένα βίντεο από το 2022, για να αποδείξουν ότι η Posh Spice «δεν είναι το πρόβλημα».

Το εν λόγω βίντεο δείχνει τη Νίκολα να μιλάει σε μια ξανθιά κυρία, ενώ η μικρή αδερφή του Μπρούκλιν, Χάρπερ, στεκόταν κοντά.

Η Νίκολα στεκόταν με την πλάτη στο Μπρούκλιν και τη Βικτόρια καθώς συνέχιζε τη συζήτησή της, ενώ η Βικτόρια περιφερόταν αμήχανα κοντά της πριν μιλήσει στον γιο της.

Το ζευγάρι πλησίασε τη Νίκολα και η Βικτόρια έκανε μια χειρονομία με το χέρι της, αλλά αυτό δεν ενθάρρυνε τη νύφη να γυρίσει.

«Διαρροή πλάνων από το 2022 των Beckham, η Βικτόρια δεν είναι το πρόβλημα…»

Ενώ πολλοί σχολίασαν ότι η Νίκολα ήταν αγενής προς την πεθερά της, καθώς θα μπορούσε να της απευθύνει έστω έναν σύντομο χαιρετισμό.

Νωρίτερα σήμερα, ο Μπρούκλιν και η Νίκολα εμφανίστηκαν δημόσια για πρώτη φορά μετά την εκρηκτική δήλωσή του.

Φωτογραφήθηκαν χεράκι - χεράκι να κάνουν βόλτα κοντά στο σπίτι τους στο Μαλιμπού.

Brooklyn Beckham and Nicola Peltz called Backgrid to take the classic, “We’re in love beach photos.” They really are being mentored by Harry and Meghan!



???? pic.twitter.com/fk66QUA8lO — Stephanie Sidley (@StephanieSidley) January 22, 2026

Το ζευγάρι στάθηκε ενωμένο καθώς έβγαζαν βόλτα τον σκύλο τους κοντά στο κρησφύγετό τους στο Μαλιμπού.

Ο Μπρούκλιν φωτογραφήθηκε με το χέρι του γύρω από τη σύζυγό του και την τράβηξε κοντά του, προτού αργότερα φωτογραφηθούν σφιχτά κρατημένοι χέρι-χέρι.

