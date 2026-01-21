Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ: Επέστρεψαν στα social media μετά το ξέσπασμα του Μπρούκλιν

Με ξεχωριστές αναρτήσεις, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια, που είναι παντρεμένοι από το 1999, δημοσίευσαν φωτογραφίες για να ευχηθούν χρόνια πολλά σε παλιούς τους φίλους

Newsbomb

Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ: Επέστρεψαν στα social media μετά το ξέσπασμα του Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ

AP
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκαναν την επιστροφή τους στα social media, λίγες ημέρες μετά το «ξέσπασμα» του μεγαλύτερου γιου τους, Μπρούκλιν, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν θέλει να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του.

Με ξεχωριστές αναρτήσεις, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια, που είναι παντρεμένοι από το 1999, δημοσίευσαν φωτογραφίες για να ευχηθούν χρόνια πολλά σε παλιούς τους φίλους.

Από την πλευρά της, η 51χρονη Βικτόρια μοιράστηκε αρκετές αναμνηστικές φωτογραφίες με την πρώην συνάδελφό της Έμμα Λι Μπάντον, γνωστή και ως Baby Spice, για να της ευχηθεί. Στην μια φωτογραφία, η Βικτόρια, ή Posh Spice όπως είναι επίσης γνωστή, κουβαλάει την Baby Spice στην πλάτη της. «Χρόνια πολλά, σ' αγαπώ πολύ!», έγραψε στην λεζάντα.

Δείτε την φωτογραφία:

Βικτόρια Μπέκαμ - Ανάρτηση

Από την άλλη, ο σύζυγός της, Ντέιβιντ, ευχήθηκε σε δύο πρώην συμπαίκτες του από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: τον Nicky Butt και τον Phil Neville. Ο 50χρονος πρώην άσος του ποδοσφαίρου μοιράστηκε φωτογραφίες από την εποχή που ήταν μαζί στην ομάδα.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Ανάρτηση Μπέκαμ
Ανάρτηση Μπέκαμ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:23ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση της Δανίας στις δηλώσεις Τραμπ: «Θετικό» ότι αποκλείεται η βία

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στην Αττικής - Ποιους δρόμους να αποφύγετε

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Αθήνας λόγω της έντονης βροχόπτωσης

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά στη Γλυφάδα - Βίντεο

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: «Μας πήρε το κύμα, πέσαμε στη θάλασσα τρία άτομα» λέει μάρτυρας για τον θάνατο του λιμενικού

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Στα λευκά «ντύθηκαν» πολλά χωριά της Λάρισας - Χωρίς προβλήματα το οδικό δίκτυο

20:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πλησιάζει ο Άλεξ Κραλ στο «τριφύλλι»

20:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Στη Euroleague ο Μπράιαν Ανγκόλα: Υπέγραψε στη Βιλερμπάν ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ!

19:56ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Ρίχνει «πάγο» στην εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ μετά την τοποθέτηση Τραμπ για την Γροιλανδία

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Σέλλα Αχαΐας: Eπιχείρηση απεγκλωβισμού τεσσάρων ατόμων - Κόλλησε το αυτοκίνητό τους στα χιόνια

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη» ο Τραμπ λέει το 84% των πολιτών - Δημοσκόπηση

19:51ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ χλεύασε τον Μακρόν για την εμφάνιση με γυαλιά «aviator» στο Νταβός

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Με big bag στον Άγιο Δημήτριο ως ανάχωμα στα νερά - Βίντεο

19:44LIFESTYLE

Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ: Επέστρεψαν στα social media μετά το ξέσπασμα του Μπρούκλιν

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλιση ρεμάτων στην Αττική, βυθισμένα οχήματα, 112 και κυκλοφοριακό χάος

19:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Έχουμε την αυτοπεποίθηση πως μπορούμε να τα καταφέρουμε»

19:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αγρίνιο: Προφυλακιστέος ο 44χρονος για την δολοφονία του κοινοτάρχη

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδιο στο Νταβός: Η Λαγκάρντ αποχώρησε από το δείπνο που μιλούσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ

19:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Η «θερμή» συνάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Μιχάλη Κασάτη – Δείτε βίντεο

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα σε ΗΣΑΠ και Τραμ λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:37ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλιση ρεμάτων στην Αττική, βυθισμένα οχήματα, 112 και κυκλοφοριακό χάος

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Βυθίστηκαν αυτοκίνητα στη Σπύρου Λούη - Φρεάτια ξεχείλισαν από την έντονη βροχόπτωση (Βίντεο)

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά στη Γλυφάδα - Βίντεο

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Με big bag στον Άγιο Δημήτριο ως ανάχωμα στα νερά - Βίντεο

15:25ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Διχογνωμία των προγνωστικών μοντέλων για τον αυριανό καιρό στην Αττική – Συνεχίζονται οι ακραίες καταιγίδες ή ύφεση των φαινομένων;

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός ο λιμενικός που πήγε να δέσει σκάφος στο Παράλιο Άστρος - Τα συλλυπητήρια του Βασίλη Κικίλια

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρές πλημμύρες στην Ύδρα - Προβλήματα και ζημιές στην κυκλοφορία

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα σε ΗΣΑΠ και Τραμ λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Ήχησε το 112 στη Γκόρυτσα -«Απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας», υπερχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννου

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδιο στο Νταβός: Η Λαγκάρντ αποχώρησε από το δείπνο που μιλούσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ

18:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μικρή παράταση» στις βροχοπτώσεις στην Αττική - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

19:51ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ χλεύασε τον Μακρόν για την εμφάνιση με γυαλιά «aviator» στο Νταβός

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: «Μας πήρε το κύμα, πέσαμε στη θάλασσα τρία άτομα» λέει μάρτυρας για τον θάνατο του λιμενικού

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο Πέμπτη στην Αττική

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησες στην κίνηση στον Κηφισό; Η Ελβετία δίνει τη λύση με τις κινητές γέφυρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ