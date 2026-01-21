Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ: Επέστρεψαν στα social media μετά το ξέσπασμα του Μπρούκλιν

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκαναν την επιστροφή τους στα social media, λίγες ημέρες μετά το «ξέσπασμα» του μεγαλύτερου γιου τους, Μπρούκλιν, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν θέλει να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του.

Με ξεχωριστές αναρτήσεις, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια, που είναι παντρεμένοι από το 1999, δημοσίευσαν φωτογραφίες για να ευχηθούν χρόνια πολλά σε παλιούς τους φίλους.

Από την πλευρά της, η 51χρονη Βικτόρια μοιράστηκε αρκετές αναμνηστικές φωτογραφίες με την πρώην συνάδελφό της Έμμα Λι Μπάντον, γνωστή και ως Baby Spice, για να της ευχηθεί. Στην μια φωτογραφία, η Βικτόρια, ή Posh Spice όπως είναι επίσης γνωστή, κουβαλάει την Baby Spice στην πλάτη της. «Χρόνια πολλά, σ' αγαπώ πολύ!», έγραψε στην λεζάντα.

Δείτε την φωτογραφία:

Από την άλλη, ο σύζυγός της, Ντέιβιντ, ευχήθηκε σε δύο πρώην συμπαίκτες του από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: τον Nicky Butt και τον Phil Neville. Ο 50χρονος πρώην άσος του ποδοσφαίρου μοιράστηκε φωτογραφίες από την εποχή που ήταν μαζί στην ομάδα.

Δείτε τις φωτογραφίες:

