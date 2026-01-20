Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Η σύζυγός μου δεν με ελέγχει» - Απαντά για τη ρήξη με τους γονείς του

Σε νέα, εκτενή τοποθέτησή του μέσω Instagram Stories, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ξεκαθαρίζει τη στάση του απέναντι στη σύζυγό του, Νίκολα Πέλτζ Μπέκαμ, απαντώντας ευθέως στο αφήγημα ότι εκείνη ελέγχει τις αποφάσεις του, μετά τα συνεχή δημοσιεύματα που αφορούν τη ρήξη του με τους γονείς του, Ντείβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ.

«Η ιδέα ότι η γυναίκα μου με ελέγχει είναι εντελώς λανθασμένη», αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ένιωθε ότι ελεγχόταν από τους γονείς του και όχι από τη σύντροφό του. Όπως σημειώνει, η απόφασή του να απομακρυνθεί από την οικογένειά του τον βοήθησε να απαλλαγεί από έντονο άγχος που κουβαλούσε από μικρή ηλικία.

Ο Μπρούκλιν υποστηρίζει ότι η Νίκολα έχει αντιμετωπιστεί συστηματικά χωρίς σεβασμό από την οικογένειά του, παρά τις προσπάθειες του ζευγαριού να διατηρήσει ενωτικό κλίμα. Παράλληλα, καταγγέλλει παρεμβάσεις που –όπως λέει– στόχο είχαν να δημιουργήσουν ένταση στη σχέση τους.

Κλείνοντας, ξεκαθαρίζει πως η επιλογή του να μιλήσει δημόσια δεν υπαγορεύεται από τρίτους, αλλά αποτελεί προσωπική του απόφαση: «Για πρώτη φορά στη ζωή μου υπερασπίζομαι τον εαυτό μου». Ο ίδιος και η σύζυγός του, όπως αναφέρει, επιθυμούν μια ζωή μακριά από εικόνα, πίεση και χειρισμούς, με μοναδική προτεραιότητα την ηρεμία, την ιδιωτικότητα και την ευτυχία τους.

Το χρονικό της έντασης με τους γονείς του

Τα τελευταία χρόνια, η σχέση του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του, Ντείβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο δημοσιευμάτων, με αφορμή τη στάση τους απέναντι στη σύζυγό του, Νίκολα Πέλτζ Μπέκαμ, αλλά και τον ρόλο της οικογένειας στη δημόσια εικόνα του ζευγαριού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος, οι εντάσεις ξεκίνησαν πριν από τον γάμο του, όταν - όπως υποστηρίζει - υπήρξαν παρεμβάσεις και πιέσεις που επηρέαζαν τόσο τη σχέση όσο και προσωπικές του αποφάσεις. Ο Μπρούκλιν κάνει λόγο για μια μακρόχρονη προσπάθεια ελέγχου της εικόνας και των επιλογών του, κάτι που, όπως λέει, επιβάρυνε σημαντικά την ψυχική του υγεία.

Παρά τις - όπως ο ίδιος αναφέρει - επανειλημμένες προσπάθειες επαναπροσέγγισης, η σχέση του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του φαίνεται να παρέμεινε τεταμένη. Με τις νέες του δηλώσεις, επιβεβαιώνει ξεκάθαρα τη στάση του, δηλώνοντας πως «δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου», επιλογή που, όπως τονίζει, έγινε προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό του και τον γάμο του.

Τι απάντησε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ

Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την εκρηκτική ανάρτηση του γιου του, Μπρούκλιν, στο Instagram, με την οποία κατηγορούσε τους γονείς του ότι προσπάθησαν να καταστρέψουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έλυσε τη σιωπή του και προσπάθησε να υποβαθμίσει το ζήτημα.

Η οικογένεια Μπέκαμ

Μιλώντας στο οικονομικό πρόγραμμα Squawk Box του CNBC, ο Μπέκαμ αναφέρθηκε γενικά στη χρήση των social media, τονίζοντας ότι τα παιδιά «κάνουν λάθη», αλλά «έχουν δικαίωμα να τα κάνουν, γιατί έτσι μαθαίνουν». Όπως είπε, προσπαθεί να εκπαιδεύσει τα παιδιά του ώστε να χρησιμοποιούν σωστά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναγνωρίζοντας τόσο τη θετική όσο και την αρνητική τους πλευρά.

