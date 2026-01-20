Ντέιβιντ Μπέκαμ: «Τα παιδιά κάνουν λάθη», είπε μετά την εκρηκτική ανάρτηση του γιου του

Οι δηλώσεις του έρχονται μία ημέρα μετά τις σοβαρές κατηγορίες του Μπρούκλιν

Ντέιβιντ Μπέκαμ: «Τα παιδιά κάνουν λάθη», είπε μετά την εκρηκτική ανάρτηση του γιου του
Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έσπασε τη σιωπή του μετά την εκρηκτική ανάρτηση του γιου του, Μπρούκλιν, στο Instagram, με την οποία κατηγορούσε τους γονείς του ότι προσπάθησαν να καταστρέψουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ.

Μιλώντας στο οικονομικό πρόγραμμα Squawk Box του CNBC, ο Μπέκαμ αναφέρθηκε γενικά στη χρήση των social media, τονίζοντας ότι τα παιδιά «κάνουν λάθη», αλλά «έχουν δικαίωμα να τα κάνουν, γιατί έτσι μαθαίνουν». Όπως είπε, προσπαθεί να εκπαιδεύσει τα παιδιά του ώστε να χρησιμοποιούν σωστά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναγνωρίζοντας τόσο τη θετική όσο και την αρνητική τους πλευρά.

bechamjpg.jpg

Η οικογένεια Μπέκαμ

Φωτογραφία: Instagram/victoriabeckham

Οι δηλώσεις του έρχονται μία ημέρα μετά τις σοβαρές κατηγορίες του γιου του, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για οικογενειακή ρήξη και ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί προς το παρόν συμφιλίωση.

«Έχω σιωπήσει για χρόνια», λέει ο γιος του

Ο πρωτότοκος της οικογένειας τούς σε ανάρτηση του κατηγορεί ότι οι γονείς του «επιτέθηκαν» στον ίδιο και στη σύζυγό του στον Τύπο, «προσπαθώντας διαρκώς να καταστρέψουν» τη σχέση του με τη Nicola Peltz. Μετά από μήνες εικασιών, λοιπόν, προσθέτει, ότι ενώ είχε προσπαθήσει να κρατήσει ιδιωτική την προσωπική ζωή του, δεν του έμεινε άλλη επιλογή παρά «να μιλήσω για τον εαυτό μου».

«Έχω σιωπήσει για χρόνια, έχω κάνει ό,τι μπορώ για να κρατήσω ιδιωτικά αυτά τα θέματα» γράφει ο 26χρονος και προσθέτει: «Δυστυχώς, οι γονείς μου και η ομάδα τους συνεχίζουν να απευθύνονται στον Τύπο, μη αφήνοντάς μου άλλη επιλογή παρά να μιλήσω για τον εαυτό μου και να πω την αλήθεια για μερικά μόνο από τα ψέματα που έχουν δημοσιευτεί. Δεν επιθυμώ να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχει κανένας. Υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου».

«Δεν επιθυμώ να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχει κανένας. Υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου».

Όπως συμπληρώνει: «Πρόσφατα είδα με τα ίδια μου τα μάτια το πού θα μπορούσαν να φτάσουν για να γεμίσουν τα μίντια με αμέτρητα ψέματα σε βάρος αθώων ανθρώπων, προκειμένου να διατηρήσουν τη δική τους βιτρίνα. Αλλά πιστεύω ότι πάντα βγαίνει η αλήθεια».

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η σύζυγός του, Αμερικανίδα ηθοποιός και κόρη του δισεκατομμυριούχου Nelson Peltz, έχει αντιμετωπιστεί συστηματικά «χωρίς σεβασμό από την οικογένειά μου, όσο σκληρά κι αν έχουμε προσπαθήσει να είμαστε ενωμένοι».

Για τον γάμο του, γράφει ότι οι γονείς του προσπάθησαν να τον καταστρέψουν, με τη μητέρα του να «ακυρώνει το φόρεμα της Nicola που σχεδίαζε, την τελευταία στιγμή, παρόλο που εκείνη ήταν ενθουσιασμένη που θα φορούσε ένα δικό της σχέδιο, αναγκάζοντάς τη να βρει επειγόντως νέο νυφικό».

Για τον γάμο του, γράφει ότι οι γονείς του προσπάθησαν να τον καταστρέψουν, με τη μητέρα του να «ακυρώνει το φόρεμα της Nicola που σχεδίαζε, την τελευταία στιγμή, παρόλο που εκείνη ήταν ενθουσιασμένη που θα φορούσε ένα δικό της σχέδιο, αναγκάζοντάς τη να βρει επειγόντως νέο νυφικό».

Αναφέρθηκε και στο περίφημο περιστατικό με τον πρώτο χορό του ζευγαριού, όπου είχε προσκληθεί στην πίστα η μητέρα του Brooklyn, αντί για τη νέα σύζυγό του, κατηγορώντας τη Victoria ότι τους τον «κατέστρεψε»: «Η μαμά μου περίμενε να χορέψει εκείνη μαζί μου» αντί για τη σύζυγό του και «χόρεψε ανάρμοστα μαζί μου, μπροστά σε όλους».

Ο λόγος, άλλωστε, που ανανέωσαν τους όρκους τους το 2025 ήταν, όπως εξηγεί, για να δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις «που μας δίνουν χαρά, αντί για άγχος και αμηχανία».

Για την απουσία τους από τα 50α γενέθλια του πατέρα του είπε ότι ταξίδεψαν με τη σύζυγό του στο Λονδίνο αλλά «εισπράτταμε την απόρριψη για μία εβδομάδα, ενώ περιμέναμε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μας να περάσουμε ποιοτικό χρόνο μαζί του. Αρνήθηκε όλες τις προσπάθειές μας, με εξαίρεση το μεγάλο πάρτι γενεθλίων του, με εκατοντάδες καλεσμένους και κάμερα σε κάθε γωνιά». Τελικά, ο πατέρας του δέχτηκε να τον συναντήσει, αλλά με τον όρο να μην ήταν παρούσα η σύζυγός του, τον οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε «χαστούκι στο πρόσωπο».

Στο πάρτι, όπως συνεχίζει ο ίδιος, ο μικρότερος αδερφός του, Romeo, επρόκειτο να παραβρεθεί με μια πρώην δική του σύντροφο. Ο influencer πιστεύει ότι αυτό έχει να κάνει με τη μητέρα του, η οποία «επανειλημμένα προσκαλούσε γυναίκες από το παρελθόν μου στις ζωές μας, ξεκάθαρα για να κάνει και τους δυο μας να νιώσουμε άβολα».

«Η δημόσια προβολή» είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα της οικογένειάς του, σύμφωνα με τον Brooklyn. «Πρώτο έρχεται το brand Beckham. Η “αγάπη” στην οικογένεια μετριέται από το πόσες αναρτήσεις κάνεις στα social media».

«Η δημόσια προβολή» είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα της οικογένειάς του, σύμφωνα με τον Brooklyn. «Πρώτο έρχεται το brand Beckham. Η “αγάπη” στην οικογένεια μετριέται από το πόσες αναρτήσεις κάνεις στα social media».

Επιχειρεί επίσης να διαψεύσει τη φήμη ότι τον ελέγχει η γυναίκα του, γράφοντας ότι συμβαίνει το «αντίθετο: Οι γονείς μου με έλεγχαν, για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Μεγάλωσα με αφόρητο άγχος. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, από τότε που απομακρύνθηκα από την οικογένειά μου, αυτό το άγχος εξαφανίστηκε».

