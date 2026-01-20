Ξέσπασε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου»

Ο Μπρούκλιν Πέλτζ-Μπέκαμ δήλωσε ότι δεν θέλει να «συμφιλιωθεί» με την οικογένειά του, στα πρώτα του δημόσια σχόλια για την πολυσυζητημένη σχέση του με τους γονείς του.

Ξέσπασε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου»

O Mπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ

Ο σερ Ντέιβιντ και η Λαίδη Βικτόρια Μπέκαμ δεν έχουν παραδεχτεί δημόσια τη διαβόητη ρήξη με τον μεγαλύτερο γιο τους και τη σύζυγό του Νίκολα. Μετά από μήνες έντονης φημολογίας ωστόσο και πλήθος από δημοσιεύματα, ο Μπρούκλιν Πέλτζ-Μπέκαμ δήλωσε για πρώτη φορά δημόσια ότι δεν θέλει να «συμφιλιωθεί» με την οικογένειά του. Σε μια σειρά από αναρτήσεις στο Instagram, το μεγαλύτερο παιδί του ζεύγους Μπέκαμ κατηγόρησε τους γονείς του ότι «επιτίθενται» σε αυτόν και τη σύζυγό του στον Τύπο, λέγοντας ότι προσπάθησαν «ατελείωτα να καταστρέψουν» τη σχέση του με τη Νίκολα Πέλτζ Μπέκαμ.

Μετά από μήνες εικασιών για μια διαμάχη στην οικογένεια, είπε ότι προσπάθησε να κρατήσει την κατάσταση ιδιωτική, αλλά «δεν είχε άλλη επιλογή από το να μιλήσει για τον εαυτό του και να πει την αλήθεια». «Έχω μείνει σιωπηλός εδώ και χρόνια και κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσω αυτά τα θέματα ιδιωτικά», έγραψε ο 26χρονος σε μια σειρά από αναρτήσεις προς τους 16 εκατομμύρια ακολούθους του.

O σερ Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ

«Δυστυχώς, οι γονείς μου και η ομάδα τους συνέχισαν να απευθύνονται στον Τύπο, και δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από το να μιλήσω για τον εαυτό μου και να πω την αλήθεια μόνο για μερικά από τα ψέματα που έχουν δημοσιευτεί.» «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχουν, υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου». Πρόσθεσε: «Πρόσφατα, είδα με τα ίδια μου τα μάτια τα μέγιστα που καταβάλλουν για να διαδώσουν αμέτρητα ψέματα στα μέσα ενημέρωσης, κυρίως εις βάρος αθώων ανθρώπων, για να διατηρήσουν το δικό τους προσωπείο. Αλλά πιστεύω ότι η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως».

Μεγάλο μέρος της δήλωσής του επικεντρώθηκε στη σχέση του με τη σύζυγό του - μια Αμερικανίδα ηθοποιό και κόρη του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Νέλσον Πελτζ - την οποία, όπως είπε, «δεν σέβεται καθόλου η οικογένειά μου, όσο σκληρά κι αν προσπαθήσαμε να ενωθούμε».

Κατηγόρησε τους γονείς του ότι προσπάθησαν να ματαιώσουν τον γάμο τους, ισχυριζόμενος ότι η μητέρα του, η σχεδιάστρια μόδας, «ακύρωσε την κατασκευή του φορέματος της Νικόλα την τελευταία στιγμή, παρά το πόσο ενθουσιασμένη ήταν που θα φορούσε το σχέδιό της, αναγκάζοντάς την να βρει επειγόντως ένα νέο φόρεμα».

Εκείνη την εποχή, δημοσιεύτηκαν αναφορές ότι η 31χρονη πλέον Νίκολα είχε αρνηθεί να φορέσει ένα από τα σχέδια της Λαίδης Μπέκαμ. Αργότερα, δήλωσε στους Times ότι η πεθερά της είχε συνειδητοποιήσει ότι το ατελιέ της δεν μπορούσε να το ολοκληρώσει εγκαίρως, αρνούμενη τις εικασίες ότι υπήρχε διαμάχη.

«Η μητέρα μου έκλεψε τον πρώτο μας χορό»

Κατηγόρησε επίσης τη Λαίδη Μπέκαμ ότι «έκλεψε» τον πρώτο τους χορό - ισχυριζόμενος ότι όταν κλήθηκε στη σκηνή, «η μαμά μου περίμενε να χορέψει μαζί μου» αντί για τη σύζυγό του και «χόρεψε πολύ ακατάλληλα πάνω μου μπροστά σε όλους». Είπε ότι ανανέωσαν τους όρκους τους το 2025 για να δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις «που μας φέρνουν χαρά και ευτυχία, όχι άγχος και αμηχανία».

Ο Πέλτζ Μπέκαμ ισχυρίστηκε επίσης ότι οι γονείς του «με είχαν πιέσει επανειλημμένα και προσπάθησαν να με δωροδοκήσουν για να παραιτηθώ των δικαιωμάτων του ονόματός μου» εβδομάδες πριν από την τελετή. Δεν είναι σαφές σε ποια δικαιώματα αναφέρεται. Είπε ότι απέφυγε να συμφωνήσει να το κάνει - και από τότε δεν μου έχουν φερθεί ποτέ με τον ίδιο τρόπο».

Αναφέρθηκε επίσης σε ένα άλλο περιστατικό που είχε πυροδοτήσει εικασίες σχετικά με τη ρήξη: την απουσία του ζευγαριού από το πάρτι των 50ών γενεθλίων του Σερ Ντέιβιντ τον Μάιο. Ο Πέλτζ Μπέκαμ είπε ότι εκείνος και η σύζυγός του είχαν ταξιδέψει στο Λονδίνο για τα γενέθλια του Σερ Ντέιβιντ, αλλά «απορρίφθηκαν για μια εβδομάδα καθώς περιμέναμε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μας προσπαθώντας να προγραμματίσουμε ποιοτικό χρόνο μαζί του».

David Beckham, Brooklyn

Ο Μπέκαμ με τον Μπρούκλιν σε ευτυχισμένες στιγμές το 2012

«Αρνήθηκε όλες μας τις προσπάθειές, εκτός κι αν ήταν στο μεγάλο πάρτι γενεθλίων του με εκατό καλεσμένους και κάμερες σε κάθε γωνιά», έγραψε ο influencer. Είπε ότι ο πατέρας του «τελικά συμφώνησε» να τον συναντήσει, αλλά με την προϋπόθεση ότι η σύζυγός του δεν θα ήταν παρούσα, κάτι που χαρακτήρισε «χαστούκι στο πρόσωπο», προσθέτοντας ότι η οικογένειά του αρνήθηκε στη συνέχεια να τον δει σε ένα επόμενο ταξίδι στο Λος Άντζελες.

Εκείνη την εποχή, μια πηγή δήλωσε στο BBC ότι ο 26χρονος είχε επιλέξει να μην πάει στο πάρτι, καθώς ο μικρότερος αδερφός του, Ρομέο, παρευρισκόταν με μια γυναίκα με την οποία είχε προηγουμένως δεσμό. Η ανάρτηση του influencer ισχυριζόταν ότι η μητέρα του «προσκαλούσε επανειλημμένα γυναίκες από το παρελθόν μου στη ζωή μας με τρόπους που σαφώς είχαν σκοπό να μας κάνουν και τους δύο να νιώσουμε άβολα».

«To brand Μπέκαμ έρχεται πρώτο»

Ο μεγαλύτερος γιος επέκρινε την οικογένειά του επειδή έδινε «πάνω απ' όλα σημασία στην δημόσια προβολή και υποστήριξη». «Η μάρκα Beckham έρχεται πρώτη», έγραψε, προσθέτοντας ότι «η «αγάπη» για την οικογένεια καθορίζεται από το πόσες δημοσιεύσεις κάνεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Είπε: «Έχω ελεγχθεί από τους γονείς μου για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Μεγάλωσα με αφόρητο άγχος. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, από τότε που αποχώρησα από την οικογένειά μου, αυτό το άγχος έχει εξαφανιστεί».

Ο Πέλτζ Μπέκαμ είπε ότι είχε δεχτεί «ατελείωτες επιθέσεις από τους γονείς του, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια, οι οποίες εστάλησαν στον Τύπο κατόπιν εντολής τους». Πρόσθεσε ότι και τα μικρότερα αδέρφια του «έχουν λάβει εντολές να μου επιτεθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτού τελικά με μπλοκάρουν από παντού το περασμένο καλοκαίρι».

Ο 20χρονος Κρουζ Μπέκαμ δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι οι γονείς τους «δεν θα σταματούσαν ποτέ να ακολουθούν τον γιο τους», απαντώντας σε δημοσίευμα της Daily Mail που ισχυριζόταν ότι το είχαν κάνει. «Δεν είναι αλήθεια. Η μαμά και ο μπαμπάς μου δεν θα έκαναν ποτέ unfollow στον γιο τους. Ας δούμε τα γεγονότα σωστά», έγραψε στο Instagram.

«Ξύπνησαν μπλοκαρισμένοι όπως κι εγώ.» Ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, Σερ Ντέιβιντ, και το πρώην μέλος των Spice Girls, Λέιντι Μπέκαμ, έχουν άλλους δύο γιους και μία κόρη - τον 23χρονο Ρομέο, τον Κρουζ και την 14χρονη Χάρπερ Σέβεν.

