Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ χρίστηκε ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο - Βίντεο

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, με τη σύζυγό του Βικτόρια, μετά την αναγόρευσή του σε Ιππότη σε τελετή στο Κάστρο του Γουίντσορ

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έλαβε τον τίτλο του ιππότη από τον βασιλιά Κάρολο σε μια επίσημη τελετή στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Ο νικητής του βραβείου Νόμπελ, συγγραφέας Sir Kazuo Ishiguro, και η σταρ του West End, Dame Elaine Paige, ήταν επίσης μεταξύ των προσωπικοτήτων που τιμήθηκαν στην εκδήλωση.

Ο δημοφιλής ποδοσφαιριστής, ανήκει πλέον επίσημα στην τάξη των ιπποτών για τις σημαντικές υπηρεσίες του στον αθλητισμό και την φιλανθρωπία.

Η σύζυγός του, Βικτώρια, πρώην Spice Girl, τον συνόδευσε στην εκδήλωση και σχεδίασε το κοστούμι που φορούσε. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 1999 και έχουν τέσσερα παιδιά: Brooklyn, Romeo, Cruz και Harper. Στην τελετή ήταν μαζί του και οι γονείς του.

Ο Μπέκαμ περιέγραψε τη στιγμή ως "μεγάλη" για τον ίδιο και την οικογένειά του, λέγοντας ότι δάκρυσε όταν έμαθε την τιμή και ότι η εβδομάδα ήταν πολύ φορτισμένη συναισθηματικά. Με χιούμορ, αναφέρθηκε και στον τρόπο που θέλει να τον αποκαλούν στο σπίτι, λέγοντας: «Αν θέλουν να με λένε Sir Dad ή Sir Son, ας το κάνουν».

Ο Μπέκαμ πέρυσι διορίστηκε πρεσβευτής του King's Foundation, μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης που ιδρύθηκε από τον Βασιλιά το 1990. Μεγάλωσε στην ανατολική Λονδίνο και έχει 115 συμμετοχές στην εθνική Αγγλίας, όπου υπηρέτησε και ως αρχηγός, ενώ έπαιξε σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα και δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Το ντεμπούτο του στην Premier League έγινε το 1995 με τη Manchester United και αποτέλεσε κομμάτι της θρυλικής ομάδας που κατέκτησε το Τρεμπλ το 1999, με νίκη στο Champions League, την Premier League και το FA Cup. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του σκόραρε 85 γκολ και κατέκτησε έξι τίτλους Premier League και δύο FA Cups, πριν συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδες όπως η Real Madrid, η AC Milan, η LA Galaxy και η Paris Saint-Germain, πριν αποσυρθεί το 2013.

Εκτός από την ποδοσφαιρική του καριέρα, είναι γνωστός για το φιλανθρωπικό του έργο, υπηρετώντας ως πρεσβευτής καλής θέλησης για την UNICEF από το 2005.