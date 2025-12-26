Χαοτικές στιγμές στο Inside the NBA: Ο Σακίλ Ο’Νιλ διέλυσε το video wall της εκπομπής

Χαοτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν ανήμερα των Χριστουγέννων στο πλατό της εκπομπής Inside the NBA, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς και τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο θρύλος του NBA Σακίλ Ο’Νιλ έπεσε με ορμή πάνω σε μεγάλη οθόνη video wall, την οποία διέλυσε, πριν καταλήξει στο έδαφος.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο Κένι Σμιθ άρπαξε το καπέλο του Ο’Νιλ και οι βετεράνοι παίκτες ξεκίνησαν να τρέχουν προς τη γιγαντοοθόνη του στούντιο. Ο Σακίλ Ο’Νιλ, προσπαθώντας να φτάσει πρώτος, ανέβηκε τα σκαλιά με φόρα, αλλά δεν κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως, με αποτέλεσμα να περάσει κυριολεκτικά μέσα από το video wall και να σωριαστεί στο πάτωμα.

Οι παρουσιαστές Έρνι Τζόνσον και Τσαρλς Μπάρκλεϊ παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι, πριν ξεσπάσουν σε γέλια, καθώς το απρόοπτο εκτυλισσόταν ζωντανά στον αέρα.

Η εκπομπή Inside the NBA, η οποία μεταφέρθηκε στο ESPN το 2025 μετά από πολυετή παρουσία στο TNT, παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμες αθλητικές παραγωγές, με το εορταστικό επεισόδιο των Χριστουγέννων να χαρίζει ακόμη μία viral στιγμή στο τηλεοπτικό κοινό.