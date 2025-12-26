Στα μπλόκα παραμένουν και τις ημέρες των εορτών οι αγρότες: Νέα πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή

Στα μπλόκα περνούν τις ημέρες των Χριστουγέννων οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ανά τη χώρα, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Όπως δηλώνουν, οι μέχρι στιγμής εξαγγελίες δεν αποτελούν ουσιαστική λύση στα θεμελιώδη προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν, κάτι που τους ωθεί σε κλιμάκωση των δράσεών τους μετά τις γιορτές. Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν, όπως αναμένεται, σε νέα πανελλαδική συνάντηση των μπλόκων, η οποία πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή.

Ομαλή κυκλοφορία στα μπλόκα

Ομαλά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία στα περισσότερα αγροτικά μπλόκα που είναι στημένα σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου.

Στην Περιμετρική Οδό της Πάτρας έχει δοθεί από την παραμονή των Χριστουγέννων στην κυκλοφορία μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, με τα αγροτικά μηχανήματα, τα τρακτέρ και τα φορτηγά να έχουν μετακινηθεί στις άκρες του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να μην παρατηρούνται πλέον προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων.

Το πρωί των Χριστουγέννων αρκετοί οδηγοί ηχούσαν τις κόρνες τους διερχόμενοι από το σημείο, εκφράζοντας τη συμπαράτασή τους στις κινητοποιήσεις των αγροτών, ενώ πολοί μάλιστα επισκέφθηκαν το μπλόκο για να ευχηθούν «Καλά Χριστούγεννα» στους παραγωγούς, προσφέροντας γλυκίσματα, κρασί και ζεστό φαγητό στους παραγωγούς.

Ανοιχτή η Ιόνια Οδός

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στο άλλο μεγάλο μπλόκο της Δυτικής Ελλάδας, στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας, όπου από το απόγευμα της Τετάρτης (24/12) έχουν δοθεί στην κυκλοφορία δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση στην Ιόνια Οδό. Οι αγρότες, τόσο στην Πάτρα όσο και στο Αγγελόκαστρο, αναμένεται να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματά τους το βράδυ της Παρασκευής (26/12), κατά τη διάρκεια των συντονιστικών τους και της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί.

Γενική συνέλευση στη Νίκαια - Εκτροπές στο σημείο

Γενική συνέλευση των αγροτών αναμένεται να διεξαχθεί στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα στις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12), προκειμένου να καθορίσουν τη στάση που θα κρατήσουν στην πανελλαδική σύσκεψη, καθώς και τα επόμενα βήματά τους.

Παρά τις κινητοποιήσεις, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν σκοπεύουν να δυσκολέψουν τη μετακίνηση των εκδρομέων των εορτών. Όπως επισημαίνουν, θα διευκολύνουν τόσο την αναχώρηση όσο και την επιστροφή των ταξιδιωτών πριν και μετά την Πρωτοχρονιά.

Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν διαδρομή μέσω της πόλης της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης. Αντίστοιχα, τα οχήματα που κατευθύνονται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο του Πλατυκάμπου και επανέρχονται στην εθνική οδό στον κόμβο Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και την Παρασκευή (26/12).

