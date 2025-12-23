Έβρος: Αγρότες πέταξαν σανό, γάλα και κρεμμύδια έξω από γραφεία βουλευτών

Κινητοποίηση στο κέντρο της Ορεστιάδας διεξήγαγαν το πρωί της Τρίτης (23/12) αγρότες και κτηνοτρόφοι του Έβρου, με ορισμένους εξ αυτών να πετάνε γεωργικά προϊόντα έξω από τα γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το radioevros.gr, στο πλαίσιο της σημερινής αγροτικής κινητοποίησης, για την οποία απηύθυναν κάλεσμα οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου που παραμένουν στο μπλόκο του κόμβου Ορμενίου, αντιπροσωπεία αγροτών μετέβη σε αυτοκινητοπομπή με περισσότερα από 15 αγροτικά μηχανήματα προς την κεντρική πλατεία Ορεστιάδας. Εκεί παρέταξαν τα τρακτέρ και κινήθηκαν προς τα γραφεία των βουλευτών του Έβρου, Αναστασίου Δημοσχάκη και Χρήστου Δερμεντζόπουλου που βρίσκονται πλησίον της πλατείας ώστε να επιδώσουν τα αιτήματά τους.

Στην είσοδο των γραφείων εκπρόσωποι των δύο βουλευτών παρέλαβαν τα αιτήματα.

Επιπρόσθετα οι αγρότες προχώρησαν και στην ρίψη γεωργικών προϊόντων έξω από τα βουλευτικά γραφεία σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Σε δηλώσεις τους οι πρόεδροι των Αγροτικών Συλλόγων Βορείου Έβρου δήλωσαν ότι παραμένουν και για τις γιορτές στο μπλόκο Ορμενίου το οποίο άνοιξε από χθες και εκ νέου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, μην έχοντας ακόμα “σοβαρή απάντηση” στα αιτήματά τους που παραμένουν ανικανοποίητα ενώ χαρακτήρισαν ακόμα μια φορά “προσχηματική” την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο.

