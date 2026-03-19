Τη νύχτα που UFO έθεσαν εκτός λειτουργίας πυρηνικό οπλοστάσιο - Περιγράφει Αμερικανός βετεράνος

Σε αυτή την εικόνα που παρέχει η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, ανεμογεννήτριες περιστρέφονται κοντά στην περιοχή εκτόξευσης πυραύλων Alpha-03 της Αεροπορικής Βάσης Malmstrom στο Geyser της Μοντάνα (2023 - Αρχείου)

Συγκλονιστικούς ισχυρισμούς διατυπώνει ένας βετεράνος της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος υποστηρίζει πως UFO εξουδετέρωσαν πολλούς πυρηνικούς πυραύλους όταν εμφανίστηκαν γύρω από τη βάση στη Μοντάνα όπου υπηρετούσε πριν από δεκαετίες, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Ο Ρόμπερτ Σάλας ισχυρίζεται ότι μια μυστηριώδης δύναμη παρέλυσε την ικανότητα του στρατού να ελέγχει 10 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους Minuteman I, εξοπλισμένους με πυρηνικές κεφαλές, στη Βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Μάλμστρομ το 1967.

Ο 85χρονος βετεράνος μιλώντας σε ένα podcast, ανέφερε πως η δουλειά του ήταν να εκτοξεύει και να παρακολουθεί πυρηνικούς πυραύλους «εάν του δινόταν η διαταγή» κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Περιγράφει με λεπτομέρειες όσα έγιναν το βράδυ της 24ης Μαρτίου εκείνης της χρονιάς, ενώ βρισκόταν στα χειριστήρια του υπόγειου σταθμού μαζί με τον συνεργάτη του, όταν πανικοβλημένοι φρουροί τους ειδοποίησαν για ένα άλλο άγνωστο σκάφος.

«Ο επικεφαλής φρουρός με φώναξε και μου είπε: “Κύριε, βλέπουμε κάποια παράξενα φώτα στον ουρανό, που πετούν ακριβώς από πάνω μας”», είπε ο Σάλας, προσθέτοντας πως οι φρουροί επέμειναν ότι τα σκάφη δεν ήταν σοβιετικά αεροπλάνα, δείχνοντας παράξενα φώτα καθώς διέσχιζαν τον ουρανό πριν σταματήσουν ξαφνικά πάνω από τις εγκαταστάσεις.

Αρχικά δεν έδωσε σημασία στην αναφορά, νομίζοντας ότι ήταν φάρσα — αλλά πέντε λεπτά αργότερα, ο φρουρός τον ξαναπήρε τηλέφωνο, «φωνάζοντας στο ακουστικό».

«Φώναζε. Μιλούσε ακατάληπτα. Ήταν τρομαγμένος», θυμάται ο Σάλας.

Αφού ηρέμησε, ο φρουρός είπε στον Σάλας ότι οι άντρες του είχαν στραμμένα τα όπλα τους προς το σκάφος που αιωρούνταν πάνω από την κεντρική πύλη της βάσης, εκπέμποντας ένα «παλλόμενο κοκκινωπό φως».

Ο Σάλας είπε ότι ο πανικοβλημένος φρουρός ρώτησε τι να κάνει στη συνέχεια, και εκείνος του απάντησε: «Κάνε ό,τι πρέπει να κάνεις».

Στη συνέχεια, ο φρουρός είπε ότι ένας από τους άντρες του είχε μόλις «τραυματιστεί» πριν κλείσει το τηλέφωνο. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι είχε αυτοτραυματιστεί.

Ο Σάλας είπε ότι πήγε τότε να ξυπνήσει τον συνεργάτη του, ο οποίος ξεκουραζόταν, όταν «ξαφνικά» ακούστηκε μια δυνατή σειρήνα στα χειριστήρια, σηματοδοτώντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τους πυραύλους.

«Κοιτάξαμε τον πίνακα και, όπως ήταν αναμενόμενο, ένας από αυτούς άλλαξε από πράσινο σε κόκκινο. Δεν υπήρχε δυνατότητα εκτόξευσης», είπε ο Σάλας. «Στη συνέχεια, πολύ γρήγορα, μπινγκ μπινγκ μπινγκ μπινγκ, και οι 10 έπεσαν. Όλοι έγιναν κόκκινα».

Σε δευτερόλεπτα συνειδητοποίησαν ότι δύο εγκαταστάσεις εκτόξευσης, χιλιόμετρα μακριά, έδειχναν ότι «κάποιος ή κάτι» μπορεί να είχε παραβιάσει την περιφραγμένη περιοχή των πυραύλων.

Ο Σάλας είπε ότι έστειλε αμέσως φρουρούς προς τις αποθήκες πυραύλων και, όταν βρέθηκαν σε απόσταση περίπου ενός μιλίου, είδαν τα φώτα να αιωρούνται πάνω από τις περιοχές εκτόξευσης.

«Ήταν τρομοκρατημένοι», είπε. «Δεν ήθελαν να προχωρήσουν περισσότερο. Φοβόντουσαν τόσο πολύ αυτά τα πράγματα».

Έμαθε επίσης ότι οι φρουροί ισχυρίζονταν ότι είχαν δει το σκάφος στην περιοχή τις ημέρες πριν από τη συνάντηση, σκάφος που μπορούσε να αλλάζει κατεύθυνση, να κάνει απότομες στροφές 90 μοιρών και να πετάει σε απόλυτη σιωπή.

Ο πρώην αξιωματικός πυραυλικών συστημάτων δήλωσε ότι η έρευνα υπό την ηγεσία της Boeing δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τι προκάλεσε την απενεργοποίηση των κεφαλών, προσθέτοντας ότι τα συστήματα είχαν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν τις παρεμβολές.

«Δεν είχαν ιδέα πώς θα μπορούσε να εισαχθεί αυτό το σήμα σε κάθε έναν από τους πυραύλους», είπε. «Το σύστημα καλωδίωσης που διαθέταμε ήταν τριπλά θωρακισμένο έναντι ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών από το εξωτερικό.»

Ο Σάλας δήλωσε ότι είναι πεπεισμένος ότι έξυπνες εξωγήινες μορφές ζωής επισκέφθηκαν τη Γη για να αποτρέψουν έναν πυρηνικό πόλεμο.

«Υπάρχει ένας άλλος πολιτισμός εκεί έξω που μας επισκέπτεται και ανησυχεί μήπως καταστρέψουμε αυτόν τον πλανήτη μέσω ενός πυρηνικού πολέμου, για πολλούς λόγους, πιθανώς κάποιους που δεν καταλαβαίνουμε καν», είπε.

Οι ερευνητές της Πολεμικής Αεροπορίας ανάγκασαν τον Σάλας και τον διοικητή του να υπογράψουν αυστηρές εντολές σιωπής, διαφορετικά αντιμετώπιζαν ποινή φυλάκισης.

Αποφάσισε να μοιραστεί την ιστορία του, όταν διάβασε για ένα παρόμοιο περιστατικό σε ένα βιβλίο για τα UFO και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πληροφορίες είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί.