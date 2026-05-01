Τροχαίο στην Hλεία: Το πατίνι του 13χρονου «έπιανε» τα 60 χλμ - Νέες αποκαλύψεις για το δυστύχημα

Snapshot Ο 13χρονος μαθητής σκοτώθηκε σε τροχαίο στα Μακρίσια Ηλείας όταν το ηλεκτρ πατίνι του συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα.

Το πατίνι μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα έως 80 χλμ/ώρα, αλλά είχε περιοριστή ταχύτητας στα 60 χλμ/ώρα που είχε τοποθετήσει ο πατέρας του.

Ο ανήλικος προσπάθησε να περάσει ανάμεσα σε δύο οχήματα, αλλά έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με το αγροτικό.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Η κηδεία του 13χρονου θα τελεστεί την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων.

Νέες πληροφορίες έρχονται στο «φως» για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 13χρονο μαθητή στα Μακρίσια Ηλείας, που έχασε τη ζωή του όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο ανήλικος φέρεται να προσπάθησε να ακολουθήσει την πορεία φίλου του, ο οποίος προπορευόταν επίσης με πατίνι.

Ο 13χρονος επιχείρησε να περάσει ανάμεσα σε δύο οχήματα: ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και ένα αγροτικό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Στην προσπάθεια αυτή, δεν κατάφερε να ελέγξει το πατίνι και προσέκρουσε στο δεξί μπροστινό μέρος του αγροτικού.

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία, με το παιδί να τραυματίζεται θανάσιμα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν, το ηλεκτρικό πατίνι του 13χρονου είχε δυνατότητα ανάπτυξης ταχύτητας έως και 80 χιλιομέτρων την ώρα. Ωστόσο, ο πατέρας του παιδιού, από φόβο για πιθανό ατύχημα, είχε τοποθετήσει περιορισμό ταχύτητας (κόφτη), με αποτέλεσμα το πατίνι να μην ξεπερνά τα 60 χιλιόμετρα την ώρα.

Παρά τον περιορισμό, πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα για ανήλικο, καθώς πρακτικά το όχημα προσομοίαζε σε συμπεριφορά μικρού δίκυκλου.

Το χρονικό του τροχαίο δυστύχηματος με το πατίνι που στοίχισε τη ζωή στον 13χρονο

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 13χρονος, κινούμενος στον δρόμο του χωριού, επιχείρησε ελιγμό σε σημείο όπου υπήρχε παρκαρισμένο όχημα και ταυτόχρονα διερχόμενο αγροτικό.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και άμεση, χωρίς να υπάρξει περιθώριο αντίδρασης.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, εξετάζοντας τόσο την πορεία του οχήματος όσο και τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Την Παρασκευή το τελευταίο «αντίο» στον 13χρονο

Η κηδεία του Κωνσταντίνου θα τελεστεί την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 και ώρα 11:00 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων.

«Σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»

Τραγική φιγούρα η μητέρα του 13χρονου. Το «αντίο» της είναι σπαρακτικό. Η μητέρα αποχαιρέτισε το παιδί της γράφοντας «μονάκριβε Κωνσταντίνε μου, σε πήρε ο Θεός στα 13 σου, καλό παράδεισο μικρέ μου άγγελε, παιδάκι μου καλό».

«Έγινες άγγελος αγάπη μου, δεν μπορώ να το πιστέψω, σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»...

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Ο Κωνσταντίνος κινούνταν με το πατίνι του στο δρόμο, όταν στην προσπάθειά του να αποφύγει σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν στα δεξιά πάνω στο οδόστρωμα, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του παιδιού.

Το ασθενοφόρο έσπευσε άμεσα στο σημείο, οι διασώστες έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, με τον γιατρό που τον περιέθαλψε στο κέντρο υγείας Κρεστένων να λυγίζει: «Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο –ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να "φεύγουν" έτσι, και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο» είπε ο γιατρός κι επιστημονικός διευθυντής της ΝΜ Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος.

