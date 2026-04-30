Μακρίσια: Βαρύ πένθος για τον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη - Το πατίνι ήταν όλη του η ζωή

Σπαρακτικό είναι το «αντίο» της μητέρας του 13χρονου Κωνσταντίνου Καούκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ύστερα από το δυστύχημα που είχε με το ηλεκτρικό του πατίνι στα Μακρίσια Ηλείας.

Ο μικρός μαθητής του Γυμνασίου Μακρισίων έχασε τη ζωή του, όταν συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο, οδηγώντας το ηλεκτρικό του πατίνι, με αποτέλεσμα να του προκληθούν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, και να καταλήξει, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του κι ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Τραγική φιγούρα, η μητέρα του παιδιού, η οποία αποχαιρετά το παιδί της γράφοντας «μονάκριβε Κωνσταντίνε μου, σε πήρε ο Θεός στα 13 σου, καλό παράδεισο μικρέ μου άγγελε, παιδάκι μου καλό».

«Έγινες άγγελος αγάπη μου, δεν μπορώ να το πιστέψω, σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»...

Καμάρωνε με το πατίνι του ο Κωνσταντίνος

Στο προφίλ του στα social media, ο μικρός Κωνσταντίνος πόζαρε όλο καμάρι με το πατίνι του, το οποίο φιγουράριζε σε όλες του τις φωτογραφίες.

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Ο Κωνσταντίνος κινούνταν με το πατίνι του στο δρόμο, όταν στην προσπάθειά του να αποφύγει σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν στα δεξιά πάνω στο οδόστρωμα, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του παιδιού.

Το ασθενοφόρο έσπευσε άμεσα στο σημείο, οι διασώστες έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, με τον γιατρό που τον περιέθαλψε στο κέντρο υγείας Κρεστένων να λυγίζει: «Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο –ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να "φεύγουν" έτσι, και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο» είπε ο γιατρός κι επιστημονικός διευθυντής της ΝΜ Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος.

Τα λόγια είναι φτωχά...

Ο πρόεδρος και οι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Κρεστένων, εξέφρασαν την οδύνη τους για τον αδόκητο χαμό του παιδιού. «Τα λόγια είναι φτωχά για να εκφράσουμε την θλίψη μας και την λύπη μας για τον πρόωρο και άδικο χαμό του 13χρονου Κωνσταντίνου.

Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια του και στους οικείους του. Αντώνη Καούκη, σου εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια... Κωνσταντίνε καλό Παράδεισο να έχεις».

Διαβάστε επίσης