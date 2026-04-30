Μακρίσια: Βαρύ πένθος για τον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη - Το πατίνι ήταν όλη του η ζωή

Ο μικρός μαθητής του Γυμνασίου Μακρισίων έχασε τη ζωή του, όταν συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο, οδηγώντας το ηλεκτρικό του πατίνι

Μιχάλης Παπαδάκος

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σπαρακτικό είναι το «αντίο» της μητέρας του 13χρονου Κωνσταντίνου Καούκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ύστερα από το δυστύχημα που είχε με το ηλεκτρικό του πατίνι στα Μακρίσια Ηλείας.

Ο μικρός μαθητής του Γυμνασίου Μακρισίων έχασε τη ζωή του, όταν συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο, οδηγώντας το ηλεκτρικό του πατίνι, με αποτέλεσμα να του προκληθούν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, και να καταλήξει, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του κι ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Τραγική φιγούρα, η μητέρα του παιδιού, η οποία αποχαιρετά το παιδί της γράφοντας «μονάκριβε Κωνσταντίνε μου, σε πήρε ο Θεός στα 13 σου, καλό παράδεισο μικρέ μου άγγελε, παιδάκι μου καλό».

«Έγινες άγγελος αγάπη μου, δεν μπορώ να το πιστέψω, σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»...

Καμάρωνε με το πατίνι του ο Κωνσταντίνος

Στο προφίλ του στα social media, ο μικρός Κωνσταντίνος πόζαρε όλο καμάρι με το πατίνι του, το οποίο φιγουράριζε σε όλες του τις φωτογραφίες.

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Ο Κωνσταντίνος κινούνταν με το πατίνι του στο δρόμο, όταν στην προσπάθειά του να αποφύγει σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν στα δεξιά πάνω στο οδόστρωμα, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του παιδιού.

Το ασθενοφόρο έσπευσε άμεσα στο σημείο, οι διασώστες έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, με τον γιατρό που τον περιέθαλψε στο κέντρο υγείας Κρεστένων να λυγίζει: «Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο –ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να "φεύγουν" έτσι, και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο» είπε ο γιατρός κι επιστημονικός διευθυντής της ΝΜ Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος.

Τα λόγια είναι φτωχά...

Ο πρόεδρος και οι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Κρεστένων, εξέφρασαν την οδύνη τους για τον αδόκητο χαμό του παιδιού. «Τα λόγια είναι φτωχά για να εκφράσουμε την θλίψη μας και την λύπη μας για τον πρόωρο και άδικο χαμό του 13χρονου Κωνσταντίνου.

Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια του και στους οικείους του. Αντώνη Καούκη, σου εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια... Κωνσταντίνε καλό Παράδεισο να έχεις».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:14ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Χόλιγουντ: Πριν δολοφονήσει και διαμελίσει την 14χρονη, ο D4vd είχε γυρίσει «προφητικά» βίντεο προαναγγέλλοντας τον θάνατό της

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Πώς κατάφερε να κάνει τον Τραμπ από εχθρό σύμμαχο - Η «επιχείρηση» γοητείας στον Λευκό Οίκο

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Υπογράφει» σήμερα στο ΠΑΣΟΚ ο Φαραντούρης

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Ηλεία: Μυστήριο με νεκρή 48χρονη που βρέθηκε σε σπίτι άνδρα

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: Βαρύ πένθος για τον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη - Συγκλονίζει η μητέρα του: «Μονάκριβέ μου, σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»

11:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Έτσι συνέλαβα τον 89χρονο πιστολέρο»: Πώς ο αστυνομικός ξεγέλασε τον ηλικιωμένο σε ξενοδοχείο

11:42ΕΛΛΑΔΑ

«Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…» - Θρηνεί η Κρήτη τον χαμό της 12χρονης στην Μεσαρά

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πώς 18χρονος μαθητής έσωσε γυναίκα που πνιγόταν από γαρίδα με τη λαβή Χάιμλιχ - «Δεν αγχώθηκα, μου βγήκε φυσικά»

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Όταν η βασίλισσα Καμίλα συνάντησε την... Κάρι Μπράντσο

11:33ΥΓΕΙΑ

Το «ρολόι» του εγκεφάλου για τη νόσο Αλτσχάιμερ αρχίζει να χτυπάει πιο γρήγορα περίπου στα 68

11:33ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Φύρερ μας έπεσε μαχόμενος»: Η στιγμή που οι Γερμανοί μαθαίνουν για την αυτοκτονία του Χίτλερ

11:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πρόσεχε τη στιγμή που η περηφάνια γίνεται περιφρόνηση»: Η Barbara Kruger μετατρέπει το ΚΠΙΣΝ σε πεδίο διαλόγου

11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Αυτονόητη υποχρέωσή μας η μη άσκηση ένδικων μέσων για τα Τέμπη

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αναζητούν «προθύμους» για να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από άνοιξη... χειμώνας σε λίγες ώρες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

11:10ΥΓΕΙΑ

«Ένας παιδίατρος στο νοσοκομείο Σάμου εδώ και δέκα χρόνια - Εφημερεύει και ο ιατροδικαστής»

11:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης εγκαινιάζουν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες δημιουργούν υλικό που επισκευάζεται πάνω από 1.000 φορές και μπορεί να διαρκέσει για αιώνες

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Sports Party* για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League από το Πάμε Στοίχημα

10:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος Ενέργειας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:42ΕΛΛΑΔΑ

«Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…» - Θρηνεί η Κρήτη τον χαμό της 12χρονης στην Μεσαρά

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Βραζιλία: Έθαψε την 5χρονη κόρη της ζωντανή και την τσιμέντωσε - «Κουφός είσαι; Πέθανε»

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πώς 18χρονος μαθητής έσωσε γυναίκα που πνιγόταν από γαρίδα με τη λαβή Χάιμλιχ - «Δεν αγχώθηκα, μου βγήκε φυσικά»

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: Βαρύ πένθος για τον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη - Συγκλονίζει η μητέρα του: «Μονάκριβέ μου, σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαμντάνι ζήτησε από τον βασιλιά Κάρολο το διαμάντι Koχινούρ - Η ιστορία του «καταραμένου» πολύτιμου λίθου

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη θλίψη στην Κρήτη: Πέθανε η 12χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Μεσσαρά Ηρακλείου

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει η «ψυχρή εισβολή» από τα Βαλκάνια - Πόσο θα διαρκέσει το κρύο

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Αλυσοπρίονα, σάκοι και φτυάρια: Πώς ο ράπερ D4vd σκότωσε και διαμέλισε την ανήλικη σύντροφό του

11:10ΥΓΕΙΑ

«Ένας παιδίατρος στο νοσοκομείο Σάμου εδώ και δέκα χρόνια - Εφημερεύει και ο ιατροδικαστής»

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Newsbomb: Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα - Κάθε αριθμός και μια ζωή

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

11:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Έτσι συνέλαβα τον 89χρονο πιστολέρο»: Πώς ο αστυνομικός ξεγέλασε τον ηλικιωμένο σε ξενοδοχείο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Ving Rhames: Κατέρρευσε σε εστιατόριο ο γνωστός ηθοποιός - Τα νεότερα για την υγεία του

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Όταν η βασίλισσα Καμίλα συνάντησε την... Κάρι Μπράντσο

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Αν έλεγες σε άλλη κυβέρνηση ότι δεν πάει καλά, θα νόμιζαν ότι έχεις πάρει πρέζα

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που Ισραηλινοί στρατιώτες κάνουν ρεσάλτο σε πλοίο με βοήθεια για τη Γάζα

11:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης εγκαινιάζουν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ