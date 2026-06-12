Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Οι ενδεκάδες του Καναδάς - Βοσνία Ερζεγοβίνη

Οι επιλογές των προπονητών για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής του δευτέρου ομίλου.

Newsbomb

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Οι ενδεκάδες του Καναδάς - Βοσνία Ερζεγοβίνη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Καναδάς κάνει απόψε το πρώτο του βήμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, αντιμετωπίζοντας τη Βοσνία (22:00) για την πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου της διοργάνωσης.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση στην ιστορία των δύο ομάδων, είτε σε επίσημα ματς, είτε σε φιλικό. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο «BMO Field» στο Τορόντο.

Οι ενδεκάδες

Καναδάς (Τζέσι Μαρς): Κρεπό, Τζόνστον, Κορνέλιους, Ντε Φουζερόλ, Λαριέα, Μίλαρ, Κονέ, Εουστάκιο, Μπιουκάναν, Ντέιβιντ, Ολουγουασέγι.

Στον πάγκο οι: Κλερ, Γκούντμαν, Τζόουνς, Βάτερμαν, Μπομπίτο, Ντέιβις, Σιγκούρ, Σάφελσμπουργκ, Οσόριο, Σαλιμπά, Λάριν, Αχμέντ, Νέλσον.

Βοσνία (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βασίλι, Ντέντιτς, Κάτιτς, Μουχαρέμοβοτς, Κολάσινατς, Μέμιτς, Μπάσιτς, Ταχίροβιτς, Μπαϊρακτάρεβιτς, Λούκιτς, Ντεμίροβιτς.

Στον πάγκο οι: Ζλόμισλιτς, Χάτζικιτς, Κάτιτς, Μούγιακιτς Χατζικάντουνιτς, Ράντελιτς, Χατζιαμέντοβιτς, Γκίγκοβιτς, Μάχμιτς, Σούνιτς, Μπούρνιτς, Τζέκο, Αλαϊμπέγκοβιτς, Μπάζνταρ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:53LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης για το ατύχημα στο χέρι του: Πέρασα μία ταλαιπωρία 4 μηνών, δεν το εύχομαι σε κανέναν

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Πηγές του Λευκού Οίκου: «Κοντά σε συμφωνία, αναμένονται διαπραγματεύσεις 60 ημερών»

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία προ των πυλών για ΗΠΑ και Ιράν: Άρση αποκλεισμού λιμανιών και άνοιγμα Στενών του Ορμούζ

22:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live - Μουντιάλ 2026: Ο Λούκιτς ανοίγει το σκορ για τους Βόσνιους - Βίντεο

22:35ΕΥ ΖΗΝ

Περπάτημα: Πόσα χιλιάδες βήματα την ημέρα προτείνουν οι ειδικοί για να δούμε αλλαγές στο σώμα μας

22:26ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πλησιάζει η τελευταία ημέρα - Πότε κλείνουν για καλοκαίρι

22:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 12/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 45.000.000 ευρώ

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Βόρεια προάστια: Βίντεο-ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό νεαρών από μέλη της συμμορίας με τους ανήλικους που διακινούσαν ναρκωτικά

22:06ΕΛΛΑΔΑ

«Blue Star 2»: Κατέπλευσε στο Λαύριο λόγω καταγγελίας για εκρηκτικό μηχανισμό

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε πέφτει το «Φεγγάρι της Φράουλας»

21:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου: Οι οριστικές ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία - Πότε πληρώνονται

21:41LIFESTYLE

Η Σίντνεϊ Σουίνι σε τρυφερά τετ α τετ με τον Σκούτερ Μπράουν στο Λος Άντζελες

21:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τα επίσημα στοιχεία της EBU για τη διοργάνωση – Τι αναφέρεται για την Ελλάδα

21:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φορτηγό χτυπά μητέρα και τα δύο παιδιά της που πήγαιναν στο σχολείο - Συγκλονιστικό βίντεο

21:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Οι ενδεκάδες του Καναδάς - Βοσνία Ερζεγοβίνη

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στον αέρα: Αεροσκάφος με 267 επιβάτες προσέκρουσε σε πύργο ραντάρ - Τρεις τραυματίες - Βίντεο

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Blue Star 2 έπειτα από καταγγελία για βόμβα με 1.050 επιβάτες - Επιστρέφει στο Λαύριο

21:01ΕΥ ΖΗΝ

Μπορεί όντως να αντιστραφεί ή αραίωση των μαλλιών; Τι λειτουργεί και τι όχι

20:59ΚΟΣΜΟΣ

FT: Σενάρια διάλυσης της ευρωπαϊκής διπλωματίας (EEAS) - Μάχη εξουσίας στις Βρυξέλλες

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η καταγγελία που «έδωσε» τον πρώην ποδοσφαιριστή και τους αστυνομικούς - 900 ευρώ για είσοδο χωρίς εισιτήριο στη Euroleague ζητούσε ο ειδικός φρουρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Άδωνις εξέθεσε τον Γεννηδούνια για την τιμή που έχουν τα κεράσια στη Σουηδία: «Έκανα λάθος», λέει ο μηχανοδηγός

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η καταγγελία που «έδωσε» τον πρώην ποδοσφαιριστή και τους αστυνομικούς - 900 ευρώ για είσοδο χωρίς εισιτήριο στη Euroleague ζητούσε ο ειδικός φρουρός

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Βόρεια προάστια: Βίντεο-ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό νεαρών από μέλη της συμμορίας με τους ανήλικους που διακινούσαν ναρκωτικά

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στον αέρα: Αεροσκάφος με 267 επιβάτες προσέκρουσε σε πύργο ραντάρ - Τρεις τραυματίες - Βίντεο

21:01ΕΥ ΖΗΝ

Μπορεί όντως να αντιστραφεί ή αραίωση των μαλλιών; Τι λειτουργεί και τι όχι

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε πέφτει το «Φεγγάρι της Φράουλας»

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: «Δεν στρίβουμε κι όποιον πάρει ο χάρος» - Η φράση που «άναψε» το επεισόδιο

18:56LIFESTYLE

Η Ζιζέλ ποζάρει τόπλες στα 45 της και εξηγεί γιατί έγινε το πρόσωπο μιας «υγιούς γενιάς» top models

21:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τα επίσημα στοιχεία της EBU για τη διοργάνωση – Τι αναφέρεται για την Ελλάδα

22:06ΕΛΛΑΔΑ

«Blue Star 2»: Κατέπλευσε στο Λαύριο λόγω καταγγελίας για εκρηκτικό μηχανισμό

22:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 12/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 45.000.000 ευρώ

21:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φορτηγό χτυπά μητέρα και τα δύο παιδιά της που πήγαιναν στο σχολείο - Συγκλονιστικό βίντεο

13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με 30 μέλη που διακινούσαν ναρκωτικά - Αρχηγός πρώην ποδοσφαιριστής, εμπλεκόμενοι 2 αστυνομικοί

08:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία σε 8 περιοχές τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

22:35ΕΥ ΖΗΝ

Περπάτημα: Πόσα χιλιάδες βήματα την ημέρα προτείνουν οι ειδικοί για να δούμε αλλαγές στο σώμα μας

18:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονες βροχές και καταιγίδες το Σάββατο - Συναγερμός για 4 περιοχές

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Blue Star 2 έπειτα από καταγγελία για βόμβα με 1.050 επιβάτες - Επιστρέφει στο Λαύριο

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο: Προσωρινά κρατούμενος ο 44χρονος οδηγός - Ένταλμα για αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ