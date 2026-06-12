Η Σίντνεϊ Σουίνι σε τρυφερά τετ α τετ με τον Σκούτερ Μπράουν στο Λος Άντζελες

Η Σίντνεϊ Σουίνι και Σκούτερ Μπράουν εθεάθησαν να ανταλλάσσουν φιλιά μέσα σε γνωστό κατάστημα «frozen yoghurt» στο Λος Άντζελες.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Euphoria» βρισκόταν εκεί για ένα ειδικό pop-up event που διοργάνωσε για το brand εσωρούχων της, Syrn.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το Page Six, οι δυο τους αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί ενώ απολάμβαναν παγωμένα σάντουιτς, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που τους θέλουν πλέον ζευγάρι.

Sydney Sweeney and Scooter Braun make out in frozen yogurt shop in LA after Knicks date night https://t.co/xMP1b3iZjD pic.twitter.com/6kj8kk8Ej9

— Page Six (@PageSix) June 12, 2026



Η 28χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα λευκό T-shirt, το οποίο συνδύασε με ένα από τα γαλάζια σουτιέν της επερχόμενης συλλογής «Comfy» του brand της, Syrn. Η Σίντνεϊ ολοκλήρωσε το look της με τζιν παντελόνι, από το οποίο διακρίνονταν τα χαρακτηριστικά boxer shorts της εταιρείας.

Ο 44χρονος επιχειρηματίας εμφανίστηκε επίσης με λευκό T-shirt και τζιν, προσθέτοντας ένα σκούρο μπλε μπουφάν και καπέλο των New York Knicks, μια αναφορά τόσο στη μεγάλη νίκη της ομάδας όσο και στη βραδιά που είχε περάσει με τη Σουίνι στον αγώνα.

Το ζευγάρι είχε παρακολουθήσει μία ημέρα νωρίτερα τον τέταρτο τελικό του NBA και ήταν ιδιαίτερα διαχυτικοί. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δυο τους κάθονταν μόλις λίγες σειρές πίσω από την Τέιλορ Σουίφτ.

Η κοινή τους εμφάνιση, αλλά και οι φωτογραφίες από το Λος Άντζελες, έχουν ενισχύσει τις φήμες ότι η φιλία τους έχει εξελιχθεί σε μια νέα, πολυσυζητημένη σχέση στην αμερικανική showbiz.

Διαβάστε επίσης