Καιρός: Περισσότερες από 30.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις - Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 12/06, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας όπου σημειώθηκαν και μεγάλα ύψη βροχής, ενώ τα φαινόμενα συνοδεύτηκαν από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του οργάνου Lightning Imager του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 19:00 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν 31.155 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την περιοχή της Ελλάδας.

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Επιπλέον, σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Κεντρική Ελλάδα, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 19:20 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στο Ναρθάκι Λάρισας με 63 mm.

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