Καιρός: Χαλαζοπτώσεις και κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της χώρας - Πώς θα επηρεαστεί η Αττική

Snapshot Η κακοκαιρία προκαλεί έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Στην Αττική, τα βόρεια και βορειοανατολικά προάστια επηρεάζονται από ισχυρές καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα, με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες.

Ισχυρά φαινόμενα έχουν προκαλέσει πλημμυρικά προβλήματα και πτώσεις δέντρων σε περιοχές όπως η Κοζάνη, η Λάρισα και η Θήβα.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, λόγω επικίνδυνων καιρικών συνθηκών και πιθανών πλημμυρών.

Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει έως το μεσημέρι του Σαββάτου σε αρκετές περιοχές της χώρας, με έντονα φαινόμενα σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Σποράδες, Εύβοια και Θράκη. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει από το πρωί πολλές περιοχές της χώρας, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα ισχυρότερα φαινόμενα εντοπίζονται στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, ενώ ο καιρός έχει αλλάξει σημαντικά και στην Αττική.

Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα στην Κοζάνη. Στην Αττική, η ισχυρή καταιγίδα και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα επηρέασαν κυρίως τα βόρεια και βορειοανατολικά προάστια. Περιοχές όπως τα Άνω Λιόσια και οι Θρακομακεδόνες βρέθηκαν στο επίκεντρο της βροχόπτωσης, ενώ η ένταση των φαινομένων αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά σε εικόνες από την Πάρνηθα.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα φαινόμενα μπορεί να περιλαμβάνουν ορμητικές βροχές, κεραυνούς, ξαφνικούς θυελλώδεις ανέμους και τοπικό χαλάζι. Η καιρική αστάθεια αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου σε αρκετά τμήματα της χώρας.

Χαλάζι στη Θήβα, ισχυρή βροχόπτωση στη Βοιωτία

Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Θήβα, επιβεβαιώνοντας τις προγνώσεις των μετεωρολόγων για επιδείνωση του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ισχυρή βροχή, οι πολλοί κεραυνοί και το χαλάζι κάλυψαν δρόμους και επιφάνειες σε αρκετά σημεία της περιοχής.

Ισχυρό μπουρίνι στη Λάρισα

Έντονη βροχόπτωση με ισχυρούς ανέμους πλήττουν τη Λάρισα το μεσημέρι της Παρασκευής. Προβλήματα εντός της πόλης δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στην Πυροσβεστική.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το onlarissa.gr, έλαβαν χώρα δύο κοπές δένδρων στην περιοχή των Φαρσάλων και στο χωριό Ζάππειο του δήμου Κιλελέρ.

Νωρίτερα η περιοχή της Ελασσόνας χτυπήθηκε και από χαλάζι.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από το κέντρο της Λάρισας:

Ισχυρή καταιγίδα «χτύπησε» την Κοζάνη

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε το βράδυ της Πέμπτης (11/06), λίγο μετά τις 22:00, περιοχές του Ελλησπόντου και της Δημοτικής Ενότητας Υψηλάντη, καθώς και τον κάμπο του Μαυροδενδρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, προκαλώντας προβλήματα από τη μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου, κατεγράφησαν πλημμυρικά φαινόμενα, με φερτά υλικά και μεγάλους όγκους νερού να καταλήγουν σε δρόμους και χαμηλά σημεία.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν στη γέφυρα της περιοχής, η οποία πλημμυρίζει σχεδόν σε κάθε έντονη βροχόπτωση, καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων. Η κατάσταση χαρακτηρίστηκε ως «ιδιαίτερα δύσκολη» για μεγάλο τμήμα της περιοχής της Σαριγκιόλ, καθώς ο όγκος του νερού που δέχθηκαν οι οικισμοί ήταν εξαιρετικά μεγάλος.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έως τις 23:00, τα ύψη βροχής διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κοιλάδα: 85 χιλιοστά

Άγιος Δημήτριος: 60 χιλιοστά

Μαυροδένδρι (κάμπος): 51 χιλιοστά.

Έκκληση των αρχών για αυξημένη προσοχή

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή σε κατοίκους και οδηγούς, ιδιαίτερα στα χωριά που βρίσκονται στις πλαγιές των γύρω ορεινών όγκων, όπως το Δρέπανο, το Γαλάνι, η Κοιλάδα, το Καπνοχώρι και το Λεβέντη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα ορμητικά νερά παρασύρουν λάσπες και φερτά υλικά, δημιουργώντας ακόμη και προσωρινά ρέματα μέσα στους οικισμούς και σε δρόμους όπου συνήθως δεν υπάρχει υδάτινη ροή.

Από την κακοκαιρία σημειώθηκαν επίσης προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, με αναφορές για διακοπές ρεύματος σε περιοχές που επηρεάστηκαν από το έντονο καιρικό φαινόμενο. Η Πυροσβεστική Κοζάνης δέχτηκε κλήση για άντληση υδάτων σε οικία στο Δρέπανο Κοζάνης.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε σημεία όπου έχουν συγκεντρωθεί νερά και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κατάστασης.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ προβλέπει επιδείνωση του καιρού σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα. Οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Στη Μακεδονία, τα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες. Στη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία, οι καταιγίδες θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ώρες του Σαββάτου.

Στη Θεσσαλία και στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες της Παρασκευής. Στις Σποράδες και την Εύβοια, τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου.

Στην ανατολική Στερεά, οι καταιγίδες αναμένονται από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες της Παρασκευής. Στη Θράκη, τα φαινόμενα θα διαρκέσουν από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, ενώ στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στην περιοχή της Λήμνου, η κακοκαιρία θα επηρεάσει τις περιοχές από το βράδυ της Παρασκευής έως το πρωί του Σαββάτου.

Η πρόβλεψη για την Αττική

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

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