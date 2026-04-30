Νεκρός 13χρονος με πατίνι: Συγκλονίζει μαρτυρία του προέδρου της κοινότητας Μακρισίων για το συμβάν

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Μακρισίων Ηλείας ο τραγικός θάνατος ενός 13χρονου αγοριού, που έχασε τη ζωή του έπειτα από τροχαίο δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο ανήλικος κινούνταν σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν στην προσπάθειά του να αποφύγει σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν πάνω στο οδόστρωμα, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του παιδιού.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 13χρονο στο νοσοκομείο Κρεστένων. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, σκορπίζοντας ανείπωτο πόνο στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

«Όλα τα παιδιά έπαιζαν στον δρόμο εκείνη την ώρα...»

Συγκλονισμένος εμφανίστηκε μιλώντας στο Newsbomb ο οικογενειακός φίλος και πρόεδρος της κοινότητας, Παναγιώτης Γιαννιώτης, ο οποίος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές:

«Το παιδάκι προσπαθούσε με το πατίνι του να κάνει τη βόλτα του. Προσπάθησε να αποφύγει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και έπεσε σε ένα άλλο όχημα. Όλη η γειτονιά ήταν έξω εκείνη την ώρα, όλα τα παιδιά έπαιζαν. Έχουμε συγκλονιστεί όλοι...»

Και πρόσθεσε με συγκίνηση: «Είναι πολύ δύσκολο να πηγαίνει το παιδί σου βόλτα και να μην γυρνάει».

Η είδηση του θανάτου του 13χρονου έχει βυθίσει στο πένθος τα Μακρίσια, με κατοίκους και συγγενείς να αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό περιστατικό. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

