Πρωτομαγιά 2026: Ξεκίνησε η απεργία της ΠΝΟ – Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ξεκίνησε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026.

Η απεργία έχει ως βασικά αιτήματα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Η ΠΝΟ ζητά την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Προτεραιότητα αποτελεί η διατήρηση και αναβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης με προτάσεις για σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.

Η Ομοσπονδία απαιτεί επίσης ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας και αποκατάσταση των περικοπών στους συνταξιούχους ναυτικούς.

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προχώρησε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) για σήμερα Παρασκευή 1 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Η απεργία ξεκίνησε στις 00:01 τα ξημερώματα της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, όπως αποφασίστηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση της διοίκησης της Ομοσπονδίας στις 22 Απριλίου.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΝΟ αναφέρει ότι συνεχίζει τον αγώνα της με βασικά αιτήματα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Παράλληλα, θέτει ως βασική προτεραιότητα τη διατήρηση και αναβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της ναυτιλίας.

Η Ομοσπονδία ζητά ακόμη την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και την αποκατάσταση των περικοπών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι ναυτικοί.