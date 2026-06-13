Συγκινεί ο Νίκος Σιγάλας για τον καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη: «Μας κράτησε στην Αμοργό μετά το ’88»

Snapshot Ο καπετάν Γιάννης Σκοπελίτης απεβίωσε μετά από δεκαετή μάχη με τον καρκίνο και θεωρούνταν εμβληματική μορφή για τις Κυκλάδες.

Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και είχε σημαντική προσφορά στην καθημερινότητα των νησιωτών της Αμοργού και των γύρω νησιών.

Η οικογένεια Σκοπελίτη διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς συγγένειας και φιλίας με την οικογένεια Σιγάλα για πάνω από τρεις γενιές.

Ο Γιάννης Σκοπελίτης και η οικογένειά του συνέβαλαν καθοριστικά στο να διατηρηθεί η σχέση της οικογένειας Σιγάλα με την Αμοργό μετά το 1988.

Η δημόσια αποχαιρετιστήρια ανάρτηση από τον Νίκο Σιγάλα τόνισε την ανθρώπινη πλευρά και τη στήριξη που παρείχε ο Γιάννης στην οικογένεια του σε δύσκολες στιγμές. Snapshot powered by AI

Βαρύ πένθος σκόρπισε στις Κυκλάδες η είδηση του θανάτου του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 08:00, έπειτα από πολύχρονη και γενναία μάχη με τον καρκίνο, την οποία έδινε τα τελευταία δέκα χρόνια.

Ο καπετάν Γιάννης υπήρξε μια εμβληματική μορφή για τις Κυκλάδες, ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός, με σημαντική προσφορά και έντονη παρουσία στην καθημερινότητα των νησιωτών.

Μεταξύ όσων θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν δημόσια ήταν και ο Νίκος Σιγάλας, συνεργάτης του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη και ξάδελφος του εκλιπόντος. Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, ο κ. Σιγάλας αναφέρθηκε όχι μόνο στην προσφορά του καπετάν Γιάννη στην Αμοργό και τα γύρω νησιά, αλλά κυρίως στον άνθρωπο και συγγενή που στάθηκε δίπλα στην οικογένειά του σε δύσκολες στιγμές.

Όπως ανέφερε, οι οικογένειες Σιγάλα και Σκοπελίτη συνδέονται με δεσμούς αγάπης και συγγένειας που κρατούν για περισσότερες από τρεις γενιές. Θυμήθηκε τις κοινές οικογενειακές αναμνήσεις, τη στενή σχέση του Γιάννη Σκοπελίτη με τη μητέρα του Σοφία Σιγάλα, καθώς και με τον Βαγγέλη και τον Γιάννη Σίμο, τονίζοντας πως οι δεσμοί αυτοί παρέμειναν ισχυροί στο πέρασμα του χρόνου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι ο Γιάννης Σκοπελίτης και η οικογένειά του συνέβαλαν καθοριστικά ώστε η οικογένεια Σιγάλα να διατηρήσει τη σχέση της με την Αμοργό μετά το 1988, επισημαίνοντας πως χάρη σε εκείνον τα παιδιά του γνώρισαν και αγάπησαν την πατρίδα τους.

Κλείνοντας το συγκινητικό του μήνυμα, ο Νίκος Σιγάλας αποχαιρέτησε τον αγαπημένο του ξάδελφο γράφοντας: «Αγαπημένε Γιάννη, καλό ταξίδι. Δώσε μια μεγάλη αγκαλιά στα ξαδέλφια σου, τη Σοφία και τον Βαγγέλη».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιάννη Σκοπελίτη

Σήμερα αποχαιρετώ ένα πολύ αγαπημένο συγγενή και φίλο, τον καπετάνιο Γιαννης Σκοπελιτης.

Για την προσφορά του στην Αμοργό και τα γύρω νησιά θα μιλήσουν πολλοί. Πολλοί επίσης θα αφηγηθούν περιστατικά για τον Γιάννη που ήταν η ψυχή στην παρέα.

Εγώ θέλω να αναφερθώ στον… ξάδελφο, τον εξαιρετικό συγγενή που ήταν (μαζί με όλη την οικογένεια του) πάντα δίπλα μας και μας στήριξε όσο κανείς σε πολύ δύσκολες στιγμές…

Η γιαγιά μου Μαρία Σίμου και ο Δημήτρης Σκοπελίτης ήταν πολύ αγαπημένα αδέλφια και έτσι αγαπημένες είναι οι 2 οικογένειες μας για 3 και πλέον γενιές… Ο Γιάννης μεγάλωσε μαζί με την μητέρα μου Σόφια Σιγάλα, τον Βαγγέλη Σίμο

και βέβαια τον γιαννης σιμος, με τον οποίο ήταν συμμαθητές και πολύ στενοί φίλοι…

Οικογενειακοί δεσμοί πανίσχυροι που άντεξαν στον χρόνο.

Και κάτι τελευταίο και για μένα ίσως το πιο σημαντικό:

Ο Γιάννης και η οικογένεια Σκοπελίτη μας κράτησαν στην Αμοργό μετά το ‘88… και λόγω του Γιάννη τα παιδιά μου γνώρισαν την πατρίδα τους…

Αγαπημένε Γιάννη καλό ταξίδι. Δώσε μια μεγάλη αγκαλιά στα ξαδέλφια σου, την Σοφία και τον Βαγγέλη…

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