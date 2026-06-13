Νέα εξέλιξη: Τι αποκάλυψε το τεστ DNA για τον άνδρα που ισχυρίστηκε ότι είναι ο «χαμένος» Μπεν

Snapshot Ένα τεστ DNA στις ΗΠΑ απέκλεισε τον υιοθετημένο άνδρα που ισχυρίστηκε ότι είναι ο αγνοούμενος Μπεν Νίνταμ.

Ο Μπεν Νίνταμ εξαφανίστηκε το 1991 στο νησί της Κω, αμέσως μετά τη μετακόμισή του στην Ελλάδα.

Η μητέρα του Μπεν πιστεύει ότι ο γιος της αρπάχτηκε από διακινητές ανθρώπων και πωλήθηκε παράνομα για υιοθεσία.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα του τελευταίου τεστ DNA, η οικογένεια συνεχίζει την έρευνα με αποφασιστικότητα για την ανεύρεση του Μπεν.

Η υπόθεση επισημαίνει την ανάγκη για διεθνείς έρευνες, εξειδικευμένη υποστήριξη και ευαισθητοποίηση του κοινού. Snapshot powered by AI

Η μαμά του Μπεν Νίνταμ αποκάλυψε το αποτέλεσμα του τεστ DNA αφού ένας υιοθετημένος άνδρας στις ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να είναι ο αγνοούμενος γιος της.

Ο άγνωστος είχε επικοινωνήσει με την Κερι Νίνταμ τον Ιανουάριο και αντιμετώπισε μια αγωνιώδη αναμονή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια από την εξαφάνισή του.

Ο Μπεν εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος στις 24 Ιουλίου 1991, αμέσως μετά τη μετακόμισή του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νησί της Κω.

Παρά τις εκτεταμένες και μακροχρόνιες έρευνες, ποτέ δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο για το τι του συνέβη.

Η Κέρι – η οποία ήταν μόλις 19 ετών όταν εξαφανίστηκε ο Μπεν – είναι πεπεισμένη ότι τον άρπαξαν διακινητές ανθρώπων και στη συνέχεια τον πούλησαν παράνομα για υιοθεσία.

Σε ανάρτησή της στην ομάδα της στο Facebook Help Find Ben Needham, έγραψε χθες: «Σήμερα λάβαμε επιβεβαίωση ότι το τελευταίο τεστ DNA που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα.

Αν και είναι απογοητευτικό να αποκλείσουμε ένα άλλο πιθανό προβάδισμα, παραμένουμε αποφασισμένοι στην αναζήτησή μας για τον Μπεν και θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε κάθε αξιόπιστη οδό που έχουμε στη διάθεσή μας».

Συνέχισε λέγοντας: «Για πάνω από τρεις δεκαετίες δεν χάσαμε ποτέ την ελπίδα να βρούμε απαντήσεις για το τι συνέβη στον Μπεν.

«Καθώς κάθε στοιχείο διερευνάται και εξαλείφεται, ενισχύει μόνο την ανάγκη για συνεχή έρευνα, εξειδικευμένη υποστήριξη, διεθνείς έρευνες και ευαισθητοποίηση του κοινού».

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