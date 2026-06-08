Εξαφάνιση μικρού Μπεν: Αποκάλυψη - Έλληνας ιδιωτικός ερευνητής θα αναζητήσει το χαμένο παιδί

Snapshot Η μητέρα του Μπεν Νίντχαμ προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αρχεία της αστυνομίας της Κω για να επανεξετάσει την υπόθεση εξαφάνισης του γιου της.

Έλληνας ιδιωτικός ερευνητής έχει προσεγγίσει την οικογένεια για να αναλάβει την έρευνα, ενώ η Κέρι ξεκινά συγκέντρωση χρημάτων για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια.

Η έρευνα περιλαμβάνει μελέτη παλιών καταθέσεων μαρτύρων και της έκθεσης από ανασκαφή το 2016, που δεν είχε αποκαλύψει ανθρώπινα λείψανα.

Η Κέρι πιστεύει ότι η απαγωγή και η παράνομη υιοθεσία είναι το πιο πιθανό σενάριο, λόγω της έλλειψης άλλων αποδεικτικών στοιχείων και ιστορικών περιπτώσεων παράνομων υιοθεσιών στην Ελλάδα.

Η μητέρα περιμένει τα αποτελέσματα τεστ DNA μετά την εμφάνιση ενός Αμερικανού που ισχυρίζεται ότι είναι ο Μπεν. Snapshot powered by AI

Η μητέρα του αγνοούμενου Μπεν Νίντχαμ πιστεύει ότι ένα «ξεχασμένο» αρχείο εγγράφων της υπόθεσης μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία για να μάθει τι συνέβη στον γιο της.

Τον Ιούλιο του 1991, το νήπιο έμενε με τη μητέρα του, Κέρι Νίντχαμ, και τους παππούδες του από την πλευρά της μητέρας στο νησί της Κω, όπου η οικογένεια είχε σπίτι.

Στις 24 Ιουλίου, το μικρό παιδί βρισκόταν υπό τη φροντίδα των παππούδων του, ενώ η Κέρι είχε πάει στη δουλειά της σε ένα τοπικό ξενοδοχείο, συνοδεύοντας το ζευγάρι σε μια αγροικία που ανακαινιζόταν κοντά στο σπίτι.

Εκεί ήταν που εξαφανίστηκε ο Μπεν.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες στο νησί και τις πολλαπλές γραμμές έρευνας όλα αυτά τα χρόνια, η εξαφάνιση του Μπεν παραμένει ανεξιχνίαστη.

Έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες για το τι μπορεί να συνέβη στο παιδί 21 μηνών, μεταξύ των οποίων απαγωγή και εμπορία, θανατηφόρο ατύχημα με τοπικό χειριστή εκσκαφέα, αλλά και ατύχημα μετά από περιπλάνηση.

Παρά την έλλειψη συγκεκριμένων στοιχείων, η Κέρι δεν έχει πάψει ποτέ να αναζητά τον γιο της και, σχεδόν 35 χρόνια μετά, αποκαλύπτει ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αρχεία που βρίσκονται στην αστυνομία της Κω.

«Μπορούν να μελετήσουν [την υπόθεση] από την πρώτη μέρα», είπε.

Μιλώντας στη Sun για την τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση του γιου της, η Κέρι εξήγησε ότι την έχει προσεγγίσει ένα ελληνικό γραφείο ιδιωτικών ερευνών, μετά από αρχικές αναφορές ότι η Αστυνομία του Σάουθ Γιόρκσαϊρ θα περιόριζε τις προσπάθειές της στην έρευνα. Η αστυνομία αργότερα διευκρίνισε ότι η «κατανομή πόρων» της δεν έχει αλλάξει στην υπόθεση των Νίντχαμ.

Παράλληλα, η Κέρι έχει αποφασίσει να ξεκινήσει συγκέντρωση χρημάτων για να στηρίξει μια ιδιωτική έρευνα.

Αν η εταιρεία καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση στα αρχεία, αυτό θα σημαίνει ότι η Κέρι θα μπορεί να εξετάσει ολόκληρη την υπόθεση από την αρχή — κάτι που, όπως λέει, δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα.

«Μπορούν τότε να ξεκινήσουν από την αρχή, να δουν τα έγγραφα της υπόθεσης και ό,τι έχει γίνει από την ελληνική αστυνομία», εξήγησε η 55χρονη, προσθέτοντας ότι αντίγραφα πληροφοριών που είχε η Αστυνομία του Σάουθ Γιόρκσαϊρ έχουν σταλεί στην Ελλάδα.

«Μπορούν να το μελετήσουν από την αρχή – κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ».

Η Κέρι πιστεύει ότι τα αρχεία θα περιέχουν καταθέσεις βασικών μαρτύρων τις πρώτες ημέρες μετά την εξαφάνιση, καθώς και μια έκθεση από εκσκαφή το 2016 κοντά στην αγροικία.

Η έρευνα του 2016 πραγματοποιήθηκε αφού ένας άνδρας ισχυρίστηκε ότι ένας πλέον αποβιώσας χειριστής εκσκαφέα παραδέχτηκε ότι σκότωσε κατά λάθος τον Μπεν με τρακτέρ και στη συνέχεια έθαψε τη σορό του. Παρά την εκτεταμένη ανασκαφή που έγινε βάσει των πληροφοριών, η ελληνική αστυνομία δεν εντόπισε ανθρώπινα λείψανα στην περιοχή.

Αργότερα, ο ίδιος άνδρας ανακάλεσε την κατάθεσή του.

«Θέλω να δω τι έγινε στην επιχείρηση της εκσκαφής – με ποιους μίλησαν, θέλω να ξέρω ακριβώς τι είπε ο μάρτυρας», είπε η Κέρι σχετικά με την έρευνα του 2016.

Θέλει επίσης να επανεξεταστούν αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση, σημειώνοντας ότι αυτό πρέπει να γίνει πριν πεθάνουν όσοι συμμετείχαν.

«Αν αυτοί οι άνθρωποι πεθάνουν – τα μυστικά, τα ψέματα ή οτιδήποτε άλλο θα πεθάνουν μαζί τους, και ίσως να μην μάθω ποτέ τι έχει συμβεί», πρόσθεσε.

Η απόφαση να προσληφθεί ιδιωτικός ερευνητής έρχεται ενώ η Κέρι περιμένει τα αποτελέσματα ενός τεστ DNA, μετά την εμφάνιση ενός Αμερικανού άνδρα που πιστεύει ότι είναι ο Μπεν.

Παρότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ισχυρά στοιχεία που να στηρίζουν τη θεωρία της απαγωγής, η Κέρι πιστεύει ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο, λόγω της έλλειψης άλλων αποδείξεων και ιστορικών περιπτώσεων παράνομων υιοθεσιών στην Ελλάδα.

«Χιλιάδες και χιλιάδες παιδιά υιοθετήθηκαν παράνομα στην Αμερική, κυρίως στη Νέα Υόρκη, από την Ελλάδα», είπε, υποστηρίζοντας ότι αυτό ξεκίνησε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχίστηκε μέχρι τη δεκαετία του 1990.

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