Εξαφάνιση μικρού Μπεν: Αποκάλυψη - Έλληνας ιδιωτικός ερευνητής θα αναζητήσει το χαμένο παιδί

Τον Ιούλιο του 1991, το νήπιο έμενε με τη μητέρα του, Κέρι Νίντχαμ, και τους παππούδες του από την πλευρά της μητέρας στο νησί της Κω, όπου η οικογένεια είχε σπίτι

Δημήτρης Δρίζος

Εξαφάνιση μικρού Μπεν: Αποκάλυψη - Έλληνας ιδιωτικός ερευνητής θα αναζητήσει το χαμένο παιδί
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η μητέρα του Μπεν Νίντχαμ προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αρχεία της αστυνομίας της Κω για να επανεξετάσει την υπόθεση εξαφάνισης του γιου της.
  • Έλληνας ιδιωτικός ερευνητής έχει προσεγγίσει την οικογένεια για να αναλάβει την έρευνα, ενώ η Κέρι ξεκινά συγκέντρωση χρημάτων για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια.
  • Η έρευνα περιλαμβάνει μελέτη παλιών καταθέσεων μαρτύρων και της έκθεσης από ανασκαφή το 2016, που δεν είχε αποκαλύψει ανθρώπινα λείψανα.
  • Η Κέρι πιστεύει ότι η απαγωγή και η παράνομη υιοθεσία είναι το πιο πιθανό σενάριο, λόγω της έλλειψης άλλων αποδεικτικών στοιχείων και ιστορικών περιπτώσεων παράνομων υιοθεσιών στην Ελλάδα.
  • Η μητέρα περιμένει τα αποτελέσματα τεστ DNA μετά την εμφάνιση ενός Αμερικανού που ισχυρίζεται ότι είναι ο Μπεν.
Snapshot powered by AI

Η μητέρα του αγνοούμενου Μπεν Νίντχαμ πιστεύει ότι ένα «ξεχασμένο» αρχείο εγγράφων της υπόθεσης μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία για να μάθει τι συνέβη στον γιο της.

Τον Ιούλιο του 1991, το νήπιο έμενε με τη μητέρα του, Κέρι Νίντχαμ, και τους παππούδες του από την πλευρά της μητέρας στο νησί της Κω, όπου η οικογένεια είχε σπίτι.

Στις 24 Ιουλίου, το μικρό παιδί βρισκόταν υπό τη φροντίδα των παππούδων του, ενώ η Κέρι είχε πάει στη δουλειά της σε ένα τοπικό ξενοδοχείο, συνοδεύοντας το ζευγάρι σε μια αγροικία που ανακαινιζόταν κοντά στο σπίτι.

Εκεί ήταν που εξαφανίστηκε ο Μπεν.

Information received from Greece following Ben Needham TV appeal

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες στο νησί και τις πολλαπλές γραμμές έρευνας όλα αυτά τα χρόνια, η εξαφάνιση του Μπεν παραμένει ανεξιχνίαστη.

Έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες για το τι μπορεί να συνέβη στο παιδί 21 μηνών, μεταξύ των οποίων απαγωγή και εμπορία, θανατηφόρο ατύχημα με τοπικό χειριστή εκσκαφέα, αλλά και ατύχημα μετά από περιπλάνηση.

Παρά την έλλειψη συγκεκριμένων στοιχείων, η Κέρι δεν έχει πάψει ποτέ να αναζητά τον γιο της και, σχεδόν 35 χρόνια μετά, αποκαλύπτει ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αρχεία που βρίσκονται στην αστυνομία της Κω.

«Μπορούν να μελετήσουν [την υπόθεση] από την πρώτη μέρα», είπε.

Μιλώντας στη Sun για την τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση του γιου της, η Κέρι εξήγησε ότι την έχει προσεγγίσει ένα ελληνικό γραφείο ιδιωτικών ερευνών, μετά από αρχικές αναφορές ότι η Αστυνομία του Σάουθ Γιόρκσαϊρ θα περιόριζε τις προσπάθειές της στην έρευνα. Η αστυνομία αργότερα διευκρίνισε ότι η «κατανομή πόρων» της δεν έχει αλλάξει στην υπόθεση των Νίντχαμ.

Παράλληλα, η Κέρι έχει αποφασίσει να ξεκινήσει συγκέντρωση χρημάτων για να στηρίξει μια ιδιωτική έρευνα.

Αν η εταιρεία καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση στα αρχεία, αυτό θα σημαίνει ότι η Κέρι θα μπορεί να εξετάσει ολόκληρη την υπόθεση από την αρχή — κάτι που, όπως λέει, δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα.

«Μπορούν τότε να ξεκινήσουν από την αρχή, να δουν τα έγγραφα της υπόθεσης και ό,τι έχει γίνει από την ελληνική αστυνομία», εξήγησε η 55χρονη, προσθέτοντας ότι αντίγραφα πληροφοριών που είχε η Αστυνομία του Σάουθ Γιόρκσαϊρ έχουν σταλεί στην Ελλάδα.

«Μπορούν να το μελετήσουν από την αρχή – κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ».

Η Κέρι πιστεύει ότι τα αρχεία θα περιέχουν καταθέσεις βασικών μαρτύρων τις πρώτες ημέρες μετά την εξαφάνιση, καθώς και μια έκθεση από εκσκαφή το 2016 κοντά στην αγροικία.

Η έρευνα του 2016 πραγματοποιήθηκε αφού ένας άνδρας ισχυρίστηκε ότι ένας πλέον αποβιώσας χειριστής εκσκαφέα παραδέχτηκε ότι σκότωσε κατά λάθος τον Μπεν με τρακτέρ και στη συνέχεια έθαψε τη σορό του. Παρά την εκτεταμένη ανασκαφή που έγινε βάσει των πληροφοριών, η ελληνική αστυνομία δεν εντόπισε ανθρώπινα λείψανα στην περιοχή.

Αργότερα, ο ίδιος άνδρας ανακάλεσε την κατάθεσή του.

«Θέλω να δω τι έγινε στην επιχείρηση της εκσκαφής – με ποιους μίλησαν, θέλω να ξέρω ακριβώς τι είπε ο μάρτυρας», είπε η Κέρι σχετικά με την έρευνα του 2016.

Θέλει επίσης να επανεξεταστούν αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση, σημειώνοντας ότι αυτό πρέπει να γίνει πριν πεθάνουν όσοι συμμετείχαν.

«Αν αυτοί οι άνθρωποι πεθάνουν – τα μυστικά, τα ψέματα ή οτιδήποτε άλλο θα πεθάνουν μαζί τους, και ίσως να μην μάθω ποτέ τι έχει συμβεί», πρόσθεσε.

Η απόφαση να προσληφθεί ιδιωτικός ερευνητής έρχεται ενώ η Κέρι περιμένει τα αποτελέσματα ενός τεστ DNA, μετά την εμφάνιση ενός Αμερικανού άνδρα που πιστεύει ότι είναι ο Μπεν.

Παρότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ισχυρά στοιχεία που να στηρίζουν τη θεωρία της απαγωγής, η Κέρι πιστεύει ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο, λόγω της έλλειψης άλλων αποδείξεων και ιστορικών περιπτώσεων παράνομων υιοθεσιών στην Ελλάδα.

«Χιλιάδες και χιλιάδες παιδιά υιοθετήθηκαν παράνομα στην Αμερική, κυρίως στη Νέα Υόρκη, από την Ελλάδα», είπε, υποστηρίζοντας ότι αυτό ξεκίνησε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχίστηκε μέχρι τη δεκαετία του 1990.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:03WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν παράξενο έντομο σε ελληνική σπηλιά και δεν μοιάζει με τίποτα από όσα ξέραμε

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026 - Οικονομία: Δείτε απαντήσεις και σχολιασμό θεμάτων

12:58ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΡΤ σε Ολυμπιακό: «Απαξιώνετε το προϊόν, στοχοποιείτε εργαζόμενους και παράγετε τοξικότητα»

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι τις 3 Αυγούστου

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Στη θεία η προσωρινή επιμέλεια των παιδιών της 39χρονης Βασιλικής

12:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αναβλήθηκε επ'αόριστον η δίκη για την εκτέλεση της Σύμβασης 717

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο - Σε ποια περιοχή βρέθηκε από επιστήμονες

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή ζωή του Τζέιμς Δαλαμάγκα: Πώς κρυβόταν επί 27 χρόνια ο καταζητούμενος της Interpol για τη δολοφονία ομογενούς στην Αυστραλία

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Θεσσαλονίκη για τον αδόκητο θάνατο του εργαζόμενου στην καθαριότητα που είχε σώσει άστεγο από βέβαιο θάνατο

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία με την παροχή κρίσιμης τεχνολογίας στην Τουρκία;

12:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 20χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα αφού δέχτηκε επίθεση με καυτό λάδι από συνάδελφο

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Μέχρι την Πέμπτη οι ανακοινώσεις για τον ανασχηματισμό - Τι απάντησε για Σαμαρά - LIVE

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τις ενστάσεις στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Το Κουρασάο πάει Μουντιάλ με... σχολικό λεωφορείο χωρίς παράθυρα: Το βίντεο με τους παίκτες που έγινε viral

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση μικρού Μπεν: Αποκάλυψη - Έλληνας ιδιωτικός ερευνητής θα αναζητήσει το χαμένο παιδί 35 χρόνια μετά

12:07ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026 – Φυσική: Δείτε απαντήσεις και σχολιασμό θεμάτων

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυτελή θαλαμηγό στην Αμφιλοχία, με έναν τραυματία – Δείτε βίντεο

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Νέα μεγάλη κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος και εισήγηση για «λουκέτο» στην εταιρεία - Το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Κατάσχεση ουρανίου: Μπορούν οι ΗΠΑ να το πετύχουν στο Ιράν; Οι δύο προηγούμενες επιχειρήσεις «Άλσος» και «Ζαφείρι»

11:49LIFESTYLE

Your Face Sounds Familiar: Υψηλά ποσοστά, εντυπωσιακές μεταμφιέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

09:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα από τα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτός θα είναι ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα που θα φέρει το φαινόμενο El Niño

07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή την ώρα η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά: Καραμανλής, Παυλόπουλος, Κακλαμάνης και πλήθος κόσμου

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά το έργο μετατροπής του ιστορικού εργοστασίου της Κεράνης σε συγκρότημα κατοικιών – Πώς θα είναι και πότε θα είναι έτοιμο

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Νέα μεγάλη κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος και εισήγηση για «λουκέτο» στην εταιρεία - Το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν: Ο μυστηριώδης φάκελος που έχουν οι Βρετανοί «δείχνει» τον ένοχο

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταστροφικός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 200 τραυματίες - Ζημιές σε κτήρια και γέφυρες, προειδοποιήσεις για τσουνάμι

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση μικρού Μπεν: Αποκάλυψη - Έλληνας ιδιωτικός ερευνητής θα αναζητήσει το χαμένο παιδί 35 χρόνια μετά

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι τις 3 Αυγούστου

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στη Φυσική και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

10:37LIFESTYLE

Πάνος Μιχαλόπουλος: «Ναι, επιστρέφω!» - Το comeback στην τηλεόραση και ο μοναδικός όρος που έθεσε

10:06ΚΟΣΜΟΣ

«Η ζωή μου ως σκλάβα για το Opus Dei»: Η ιστορία δύο αδελφών που ζούσαν μέσα στην καθολική αίρεση

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυτελή θαλαμηγό στην Αμφιλοχία, με έναν τραυματία – Δείτε βίντεο

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στην Οικονομία και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η «ψυχρή κηλίδα» του Ατλαντικού προβληματίζει τους επιστήμονες - Τι έρχεται στην Ελλάδα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026 - Ιστορία: Δείτε τις απαντήσεις και τον σχολιασμό των θεμάτων

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Η στιγμή που ο σεισμός 7,8 Ρίχτερ έπληξε την πόλη Τζένεραλ Σάντος, γκρεμίζοντας κτήρια - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ