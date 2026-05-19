Συγκλονίζει η αδελφή του μικρού Μπεν και καλεί την αστυνομία να «βάλει τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη»

Η αδελφή του αγνοούμενου Μπεν Νίνταμ εξαπολύει δριμεία κριτική κατά της βρετανικής αστυνομίας, μετά την ενημέρωση της οικογένειας ότι θα περιορίσει την εμπλοκή της στην υπόθεση, δηλώνοντας: «Σταματήστε να απογοητεύεται τον αδελφό μου»

Η 32χρονη Λι Αννα Νίνταμ σε συνέντευξή της στη Mirror δήλωσε: «Έχουμε κάνει τα πάντα για να βρούμε τον Μπεν, γιατί δεν μπορεί να κάνει το ίδιο και η αστυνομία μας; Έχουν περάσει 35 χρόνια και η οικογένειά μου συνεχίζει να δίνει την ίδια μάχη, ζητώντας και παρακαλώντας για βοήθεια. Πού είναι η ανθρωπιά σε αυτό; Πρέπει να βάλουν τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη και να βρουν τον αδελφό μου. Να βρουν τις απαντήσεις.»

Η αντίδρασή της ήρθε όταν οι αστυνομικοί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η υπόθεση της εξαφάνισης του Μπεν Νίνταμ, ο οποίος χάθηκε στην Κω σε ηλικία 21 μηνών το 1991, περνά πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο της ελληνικής αστυνομίας.

Αργότερα, οι αρχές ζήτησαν συγγνώμη και διαβεβαίωσαν ότι παραμένουν προσηλωμένες στον εντοπισμό του Μπεν και στη στήριξη της οικογένειας. Ωστόσο, η ίδια, μητέρα δύο παιδιών, της 12χρονης Ερμιόνης και της 8χρονης Αυρόρα, δηλώνει ότι η εμπιστοσύνη της έχει κλονιστεί και εκτιμά πως έχει έρθει η στιγμή να εμπλακεί μια μεγαλύτερη αστυνομική δύναμη, όπως η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Η εξαφάνιση του Μπεν στην Κω

Ο Μπεν εξαφανίστηκε στις 24 Ιουλίου 1991 από αγροικία στην Κω, ενώ η μητέρα του Κέρι εργαζόταν σε τοπικό ξενοδοχείο. Τη φροντίδα του είχε αναλάβει η γιαγιά του, την ώρα που ο παππούς του πραγματοποιούσε εργασίες ανακαίνισης στο ακίνητο. Το 2011 και το 2016 η αστυνομία του South Yorkshire επέστρεψε στο νησί πραγματοποιώντας έρευνες στην περιοχή, εξετάζοντας το ενδεχόμενο θανάτου του παιδιού σε ατύχημα με εκσκαφέα, χωρίς ωστόσο να προκύψουν αποδείξεις.

Η Λι Αννα ζητά πλέον από τη μεγαλύτερη αστυνομική δύναμη της Βρετανίας να επανεξετάσει την υπόθεση, όπως είχε συμβεί και με την οικογένεια ΜακΚαν μετά την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν το 2007 στην Πορτογαλία.

Η ίδια περιγράφει ότι μεγάλωσε μέσα σε αυτή την υπόθεση, σημειώνοντας ότι η οικογένειά της αφιέρωσε τα πάντα στην αναζήτηση του Μπεν. «Γεννήθηκα μέσα σε όλο αυτό, οπότε από μικρή είχα πάθος με την αναζήτηση του Μπεν. Νομίζω ότι η πρώτη φορά που βρέθηκα μπροστά σε κάμερα ήταν όταν ήμουν περίπου δύο ωρών».

Όπως αναφέρει, συμμετείχε ακόμη και σε αναπαραστάσεις για την αστυνομία, ενώ ταξίδευε συνεχώς στο εξωτερικό για εξετάσεις DNA. «Με χρησιμοποιούσαν για φωτογραφίες, για συγκρίσεις. Έχω ταξιδέψει στο εξωτερικό για να δώσω δείγματα αίματος, επειδή είχαμε τους ίδιους γονείς.»

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η προσπάθεια αυτή είχε αντίκτυπο στη ζωή της, ιδίως κατά τη διάρκεια των σχολικών της χρόνων. «Έπρεπε να δουλέψω διπλά σκληρά για να φτάσω εκεί που έφτασα, γιατί ενώ προσπαθούσα να πάρω τα GCSE μου (σσ. απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), μπορούσαν να μου πουν ότι πρέπει να ταξιδέψω οπουδήποτε για να κάνω ένα ιδιωτικό τεστ DNA.»

«Έδειχναν τον Μπεν με σύζυγο και παιδιά»

Σε μεγαλύτερη ηλικία, βρέθηκε αντιμέτωπη με άτομα που ισχυρίζονταν ότι είναι ο Μπεν, καθώς και με διαδικτυακές επιθέσεις και ψευδείς εικόνες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη. «Είδα όλες αυτές τις εικόνες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και έδειχναν τον Μπεν με σύζυγο και παιδιά, ήταν πραγματικά φρικτό.»

Αναφερόμενη στην οικογένειά της και στα δικά της παιδιά, σημειώνει: «Ήταν σαν μια κατάρα που περνά από γενιά σε γενιά και σταματά σε εμένα.»

Σχολιάζοντας τη στάση της αστυνομίας, εμφανίζεται ιδιαίτερα επικριτική: «Είναι εντελώς ανειλικρινές όλο αυτό. Μοιάζει περισσότερο με προσπάθεια να μας κρατήσουν ήσυχους και να ικανοποιήσουν την κοινή γνώμη, παρά να μας πουν την αλήθεια.»

Υποστηρίζει επίσης ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς, ενώ αιτήματα για περαιτέρω ενέργειες απορρίφθηκαν. «Υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν διερευνηθεί σωστά και έχουν απλώς μείνει στην άκρη να σκονίζονται.»

Η ίδια αποδίδει την εξέλιξη αυτή σε περιορισμούς χρηματοδότησης και πόρων, επισημαίνοντας την ανισότητα στη διαχείριση υποθέσεων εξαφανισμένων παιδιών. «Δεν είχαμε επαρκή χρηματοδότηση εδώ και 35 χρόνια... φαίνεται τόσο άδικο.»

Παράλληλα, ζητά τη σύσταση ειδικής ομάδας με επαρκή χρηματοδότηση για την επανεξέταση της υπόθεσης. «Αν αυτό δεν είναι βιώσιμο για την αστυνομία του South Yorkshire, τότε η ευθύνη πρέπει να μεταφερθεί σε μια μεγαλύτερη αστυνομική δύναμη... Οτιδήποτε λιγότερο θα ήταν προσχηματικό.»

«Η μητέρα μου παλεύει κάθε μέρα της ζωής της για να μάθει τι συνέβη»

Κλείνοντας, αναφέρεται στον διαρκή αγώνα της μητέρας της: «Η μητέρα μου παλεύει κάθε μέρα της ζωής της για να μάθει τι συνέβη στον γιο της... Δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από την αγάπη μιας μητέρας.»

Από την πλευρά της, η αστυνομία του South Yorkshire σε ανακοίνωσή της τονίζει: «Παραμένουμε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τις ελληνικές αρχές σε περίπτωση που προκύψουν νέα στοιχεία και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Κέρι.»

Όπως επισημαίνεται, οι ελληνικές αρχές έχουν την πλήρη ευθύνη της έρευνας, ενώ η βρετανική αστυνομία συνεχίζει να λειτουργεί υποστηρικτικά, συλλέγοντας πληροφορίες και διαβιβάζοντάς τες μέσω της Interpol, διατηρώντας παράλληλα επαφή με την οικογένεια μέσω αρμόδιου αξιωματικού.

