Μεγάλη αναστάτωση σε Νότια προάστια λόγω έντονης οσμής αερίου - Εκκενώνονται σχολεία

Το φαινόμενο έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς δεν έχει ακόμη εντοπιστεί η αιτία που ευθύνεται για το περιστατικό

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Στιγμιότυπο από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος

  • Έντονη μυρωδιά αερίου έχει προκαλέσει αναστάτωση σε Άλιμο, Παλαιό Φάληρο, Καλλιθέα, Άγιο Δημήτριο, Νέα Σμύρνη και Ζωγράφου.
  • Εκκενώνονται σχολεία σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο λόγω της οσμής.
  • Ο δήμαρχος Αλίμου διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για φυσικό αέριο και γίνεται προσπάθεια να εντοπιστεί η πηγή της οσμής.
  • Οι αρμόδιες αρχές και η Πυροσβεστική έχουν ενημερωθεί και αναμένεται επίσημη ανακοίνωση.
Ιδιαίτερα έντονη μυρωδιά αερίου έχει προκαλέσει ανησυχία και αναστάτωση στους κατοίκους των Νοτίων Προαστίων αλλά και περιοχών του Κεντρικού Τομέα Αττικής.

Αναφορές για έντονη οσμή αερίου καταγράφηκαν στον Δήμο Αλίμου, στον Δήμο Καλλιθέας ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η έντονη οσμή έχει γίνει αισθητή και σε περιοχές του Αγίου Δημητρίου και της Νέας Σμύρνης, αλλά και κεντρικότερα, όπως στου Ζωγράφου και το Παγκράτι.

«Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή»

Πήγες της πυροσβεστικής, ανέφεραν πως από τις 11:40 το ΕΣΚΕΔΙΚ έλαβε αρκετές κλήσεις και άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.

Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ,σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ Περιβάλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

Εκκενώνονται σχολεία σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο

Αυτή την ώρα εκκενώνονται σχολεία σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο.

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, μιλώντας στο Newsbomb, ανέφερε: «Δώσαμε οδηγία στους διευθυντές των σχολείων, εφόσον κρίνουν ότι η μυρωδιά είναι έντονη, να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες και να εκκενώσουν τα σχολεία. Η οσμή ήταν ιδιαίτερα έντονη, γι’ αυτό και εκκενώθηκε το Δημαρχείο για περίπου μισή ώρα, ενώ προχωρήσαμε και στο κλείσιμο των παροχών αερίου. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι έχουν επιστρέψει κανονικά στις θέσεις τους».

«Δεν πρόκειται για φυσικό αέριο»

Ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, μιλώντας στο Newsbomb, ανέφερε: «Δεν πρόκειται για φυσικό αέριο. Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε από πού προέρχεται η οσμή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και της Καλλιθέας υπάρχει ενημέρωση για προληπτική εκκένωση.

Ο δήμαρχος Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, μιλώντας στο Newsbomb, ανέφερε ότι «η έντονη οσμή έχει πλέον υποχωρήσει».

Όπως σημείωσε, «το αέριο που χρησιμοποιείται σε υγρή ή αέρια μορφή δεν είναι εκρηκτικό, επομένως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για πιθανή έκρηξη. Ωστόσο, τόνισε ότι η παρατεταμένη εισπνοή του μπορεί να προκαλέσει προβλήματα».

Η αιτία που προκάλεσε την έντονη οσμή του υγραερίου, παραμένει προς το παρόν άγνωστη, με την Πυροσβεστική να βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή για τον εντοπισμό της πηγής.

Σύμφωνα με το υπουργείο ενέργειας η έντονη οσμή δεν οφείλεται σε φυσικό αέριο.

Πολίτες κάνουν λόγο για έντονη οσμή

Παράλληλα, πολίτες εκφράζουν την ανησυχία τους στα social media σχετικά με το περιστατικό, περιγράφοντας την έντονη οσμή που έχει εξαπλωθεί σε αρκετές περιοχές.

Ορισμένα από τα σχόλια αναφέρουν:

«Υπάρχει μια πολύ έντονη μυρωδιά υγραερίου σχεδόν σε όλη την παραλιακή».

«Η μυρωδιά είναι πολύ έντονη και τη μυρίζουμε κι εμείς από το Πανόραμα Βούλας! Νόμιζα αρχικά πως ήταν ιδέα μου, όμως αφού διάβασα την ανάρτηση, κατάλαβα ότι πραγματικά η κατάσταση είναι αποπνικτική!».

«Έχει φτάσει και στο Παλαιό Φάληρο, πολύ έντονη η μυρωδιά».

Σύμφωνα με αναρτήσεις πολιτών η έντονη οσμή έχει αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά λίγο μετά τις 13:30.

Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης

O Δήμος Νέας Σμύρνης συστήνει στους κατοίκους να μείνουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα. Σε συνέχεια των αλλεπάλληλων αναφορών για οσμή αερίου στην Αττική και ιδίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο, με κατοίκους να κάνουν λόγο για χαρακτηριστική μυρωδιά στην ατμόσφαιρα εξέδωσε ανακοίνωση ο Δήμος Νέας Σμύρνης.

«Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται.
Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα».

