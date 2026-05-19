Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026: Οι δικαιούχοι, η διάρκεια του προγράμματος και το ύψος του voucher

Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, με περίοδο φιλοξενίας από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων ΔΥΠΑ 2026 απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 16 ετών με περίοδο φιλοξενίας από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου, που μπορεί να επεκταθεί έως 20 Σεπτεμβρίου για παιδιά με αναπηρία.
  • Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ασφαλισμένοι στον e
  • ΕΦΚΑ με εισφορές ανεργίας και άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ με τουλάχιστον 3 μήνες ανεργίας.
  • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, με προσαρμογές για ειδικές περιπτώσεις και προσαυξήσεις ανά προστατευόμενο τέκνο.
  • Η διάρκεια φιλοξενίας ορίζεται έως 15 ημέρες, αλλά σε πυρόπληκτες ή ειδικές περιοχές μπορεί να φτάσει έως 30 ημέρες.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr με χρήση κωδικών TAXISnet.
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για τις παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026, όπου ορίζονται οι δικαιούχοι, τα εισοδηματικά κριτήρια, η διάρκεια του προγράμματος και το ύψος του voucher.

Το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, με περίοδο φιλοξενίας από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου, ενώ για παιδιά με αναπηρία μπορεί να επεκταθεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να προσφέρει σημαντική στήριξη σε χιλιάδες οικογένειες, καλύπτοντας το κόστος θερινής φιλοξενίας για τα παιδιά τους.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
  • Ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας
  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ με τουλάχιστον 3 μήνες συνεχόμενης ανεργίας

Δείτε ΕΔΩ όλη την απόφαση για τις παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ

Εισοδηματικά κριτήρια

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, το οποίο:

  • Δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ για τη γενική κατηγορία
  • Προσαρμόζεται για ειδικές περιπτώσεις, όπως μακροχρόνια άνεργοι και μονογονεϊκές οικογένειες
  • Προβλέπει προσαυξήσεις ανά προστατευόμενο τέκνο

Ιδιαίτερη προτεραιότητα στη μοριοδότηση δίνεται σε:

  • Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)
  • Μονογονεϊκές οικογένειες
  • Δικαιούχους που δεν έχουν λάβει ξανά την παροχή

Η βασική διάρκεια φιλοξενίας ορίζεται έως 15 ημέρες, ωστόσο υπάρχουν εξαιρέσεις.

Σε κατασκηνώσεις που λειτουργούν σε πυρόπληκτες περιοχές ή ειδικές ζώνες, η δωρεάν διαμονή μπορεί να φτάσει έως και 30 συνεχόμενες ημέρες.

Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πύλης gov.gr, με χρήση κωδικών TAXISnet, στη σχετική πλατφόρμα προγραμμάτων κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ.

