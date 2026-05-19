Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις και μαρτυρίες για το κύκλωμα που εκβίαζε και ξυλοκοπούσε αγρότες

Snapshot Η εγκληματική οργάνωση στα Βορίζια καταπατούσε αγροτικές εκτάσεις και εκβίαζε αγρότες για να αποσπά επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αγρότες που αντιδρούσαν υφίσταντο απειλές, βία, δολιοφθορές και εμπρησμούς, ενώ πολλές περιουσίες καταστράφηκαν ή καλλιεργούνταν παράνομα.

Η αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης οδήγησε σε έξι συλλήψεις και ταυτοποίηση άλλων έξι ατόμων που κατηγορούνται για εκβίαση, ζωοκλοπή, εμπρησμό και απάτη.

Οι ζημιές στις καλλιέργειες ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ και το παράνομο οικονομικό όφελος από τις επιδοτήσεις ανέρχεται σε περίπου 586.500 ευρώ για την περίοδο 2021

2025.

Οι βασικοί κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για απολογία, ενώ ο θείος τους συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση εκβιασμών και παράνομων καταπατήσεων αγροτικών εκτάσεων στα Βορίζια και την ευρύτερη περιοχή. Κάτοικοι περιγράφουν ένα καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας αναφέροντας χαρακτηριστικά «αυτοί δεν έχουν ούτε όσιο, ούτε ιερό… Τώρα, όμως, έπεσαν οι μάσκες».

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να καταπατούσαν αγροτικές περιουσίες προκειμένου να εκμεταλλεύονται επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ όσοι αγρότες αντιδρούσαν βρίσκονταν αντιμέτωποι με απειλές, τραμπουκισμούς και αντίποινα.

«Αυτοί δεν έχουν ούτε όσιο, ούτε ιερό… Τώρα, όμως, έπεσαν οι μάσκες»

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κατοίκου από το Αμάρι, που δηλώνει ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρογονική του περιουσία τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ περιγράφει μια κατάσταση πλήρους ανομίας. «Αυτοί δεν έχουν ούτε όσιο, ούτε ιερό… Τώρα, όμως, έπεσαν οι μάσκες», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας παράλληλα ότι κάθε καταγγελία για αγροζημιές συνοδευόταν από εκφοβισμό και πιέσεις. Είναι ένας από τους ανθρώπους που είχαν ζητήσει βοήθεια πριν από περίπου δύο χρόνια, με αφορμή τον ξεσηκωμό τοπικών κοινωνιών σε άλλες περιοχές της Κρήτης, με αιχμή του δόρατος την ανεξέλεγκτη βόσκηση και τις τεράστιες ζημιές που προκαλούσαν τα ανεπιτήρητα ζώα.

Τότε ο κάτοικος του Αμαρίου, είχε μιλήσει μαζί με άλλους στο cretalive.gr με έκδηλη απελπισία. «Δεν φθάνει που δεκάδες άνθρωποι βλέπουν τις περιουσίες των παππούδων τους να ρημάζουν από την “επέλαση” εκατοντάδων ζώων, δεν φθάνει που πολλοί απ’ αυτούς χάνουν κάθε εισόδημα βιοπορισμού, είναι αναγκασμένοι να ανέχονται απειλές, τραμπουκισμούς, δολιοφθορές, ξυλοδαρμούς» είχαν καταγγείλει.

Με αφορμή τη μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, τα εντάλματα σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων (θείου και ανιψιών) αλλά και της αυτόφωρης σύλληψης δύο γυναικών, συζύγων βασικών κατηγορουμένων για επιμέρους αδικήματα, ο καταγγέλων μίλησε ξανά στο τοπικό μέσο ενημέρωσης.

«Δεν σεβάστηκαν ούτε την συντεκνιά»

«Εμείς ξέρουμε τι έχουμε βιώσει τόσα χρόνια… Κάθε μήνυση που κάναμε για αγροζημιές, συνοδεύονταν από αντίποινα. Ποιος να τολμήσει να διαμαρτυρηθεί… Πέντε χρόνια είχα να πατήσω το πόδι μου στο σπίτι μου και στην περιουσία μου. Και δεν φθάνει που μας εκδίωξαν, αλλά καλλιεργούσαν τις ξένες περιουσίες σαν να ήταν δικές τους. Και όλα αυτά χωρίς να έχουν καμία σχέση με την περιοχή. Δεν σεβάστηκαν ούτε την συντεκνιά που έχουμε καμωμένη. Στην εποχή μας δεν υπάρχει ούτε λόγος, ούτε μπέσα, ούτε όρκος».

Ο όρκος στην εικόνα του Αγίου και ο εμπρησμός

Όπως είπε πριν από περίπου μία εβδομάδα πήγαν με κάποιον ύποπτο στα Κεραμειά για να τον βάλει να ορκιστεί μπροστά στην θρυλική εικόνα του Άι Νικόλα του Δικαστή. «Ορκίστηκε αλλά οι εξελίξεις τον ξεμπρόστιασαν… Κανένα όσιο, κανένα ιερό», μας είπε χαρακτηριστικά.

Ο Άγιος Νικόλαος ο Δικαστής συνδέεται με την απονομή της δικαιοσύνης και έτσι πολλοί είναι εκείνοι, απ’ όλη την Κρήτη, που κατά καιρούς προστρέχουν στην εικόνα του Αγίου για να δώσουν όρκο τιμής και πίστης. Μάλιστα, κατά την παράδοση όποιος ορκιστεί ψευδώς στην εικόνα, κάτι κακό θα τον βρει…

Ο ίδιος άνθρωπος αναφέρει ότι η υπόθεση που χειρίστηκε το Οργανωμένο σχετίζεται και με τον εμπρησμό του 4x4 του γιου του, το 2025. «Έχετε να ακούσετε πολλά ακόμα… Σιγά-σιγά θα ξετυλίγεται το κουβάρι. Μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη γιατί δεν αντέχουμε πια».

Έτσι δρούσε το κύκλωμα εκβιασμών

Η εγκληματική ομάδα που εξαρθρώθηκε από το ελληνική FBI, δρούσε με οργανωμένη δράση, απειλές, εκφοβισμούς και καταπατήσεις αγροτικών εκτάσεων. ΟΙ Αρχές αποδίδουν στα μέλη του εκβιασμούς κατοίκων, αγροτικές φθορές, εμπρησμούς και απάτες μέσω παράνομων δηλώσεων για τη λήψη κοινοτικών επιδοτήσεων.

Τα βασικά μέλη της ομάδας, σύμφωνα με τη δικογραφία συνδέοντα με συγγενικούς δεσμούς και τουλάχιστον από το 2021 είχαν επιβάλει καθεστώς φόβου σε περιοχές του Ρεθύμνου και των Βοριζίων, ενώ δεν δίσταζαν να χρησιμοποιούν απειλές, βία και εκφοβιστικές πρακτικές, για να εξαναγκάσουν τους ιδιοκτήτες γης να ανέχονται την παράνομη δραστηριότητά τους.

Η δράση τους περιλάμβανε καταπατήσεις και παράνομη ιδιοποίηση αγροτεμαχίων, ανεξέλεγκτη βόσκηση ποιμνίων χωρίς αποζημίωση των ιδιοκτητών, καλλιέργεια ξένων εκτάσεων για την κάλυψη αναγκών των κτηνοτροφικών τους μονάδων, αλλά και ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας μέσω ΟΣΔΕ προκειμένου να εξασφαλίζουν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τις Αρχές, όσοι αντιδρούσαν ή προχωρούσαν σε καταγγελίες σε βάρος του κυκλώματος έρχονταν αντιμέτωποι με πράξεις αντεκδίκησης όπως καταστροφές καλλιεργειών, εμπρησμοί και φθορές περιουσιών. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν εξιχνιαστεί, μεταξύ άλλων, εμπρησμός οχήματος τον Μάιο του 2025, καταστροφή περίπου 400 αμπελόφυτων και φθορές σε 134 ελαιόδεντρα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες και περιουσίες ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνει τα 586.498,73 ευρώ για την περίοδο 2021-2025.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με τη συνδρομή ειδικών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ., σε περιοχές του Ρεθύμνου και των Βοριζίων.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται έξι ακόμη άτομα οι οποίο έχουν ταυτοποιηθεί. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, ζωοκλοπή, αγροτικές φθορές, εμπρησμό, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Οι τρεις κατηγορούμενοι για υποθέσεις ζωοκλοπής αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για την υπόθεσή τους.

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, δύο ανιψιοί που φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο της εγκληματικής δράσης, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.

Παράλληλα, ο θείος τους, που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν βρισκόταν ανάμεσα στους αρχικά προσαχθέντες στο Ρέθυμνο.

