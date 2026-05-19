Φάμελλος: Ζήτημα αξιοπρέπειας η διαγραφή Πολάκη - Απορρίπτω κάθετα την πρόταση Χατζησωκράτη

Τι είπε για τη σύγκλιση με Αλέξη Τσίπρα - «Πρέπει να να καθυστερήσει η συζήτηση»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Τσίπρας / EUROKINISSI

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την κρίση που ξέσπασε στο κόμμα με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη.

Ο κ. Φάμελλος υπεραμύνθηκε της απόφασής του να διαγράψει τον βουλευτή Χανίων, ενώ ξεκαθάρισε ότι η πρόταση περί διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει του σχηματισμού του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα είναι απαράδεκτη. Ενδιαφέρον έχει επίσης η αναφορά του ότι η συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα για κοινή κάθοδο με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές θα πρέπει να καθυστερήσει μέχρι να ξεκαθαριστεί και δημόσια αν υπάρχει η πολιτική βούληση από πλευράς του.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στην ερωτηματική δήλωση Πολάκη αν ο Σωκράτης Φάμελλος «υπηρετεί» σχέδια άλλων πολιτικών χώρων, ο κ. Φάμελλος ήταν κατηγορηματικός:

«Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης αλλά και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα παραβίασης της πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής στη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη που ήταν ασύμβατο με έναν βουλευτή της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφασή μου αντιστοιχεί και στα χαρακτηριστικά ενός αριστερού κόμματος, αλλά και στη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Μια τέτοια τοποθέτηση θα αντιστοιχούσε σε έναν αντίπαλο και όχι στον πρόεδρο του κόμματος».

Παράλληλα σχετικά με το αν ο Παύλος Πολάκης παραμένει μέλος της ΚΕ και της ΠΓ τόνισε ότι αυτό «είναι ένα καθαρά τυπικό θέμα. Δεν μπορεί να επισκιάσει τον πολιτικό λόγο της διαγραφής από την ΚΟ που ήταν απαράδεκτη και αήθης συμπεριφορά κατά του προέδρου. Τα μέλη της ΚΟ είναι και μέλη της ΚΕ. Εφόσον ο Παύλος Πολάκης δεν είναι μέλος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και μέλος της ΚΕ και της ΠΓ. Είναι τυπικό θέμα».



Από την άλλη, απέρριψε κάθετα την πρόταση για αυτοδιάλυση και μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Τσίπρα. «(Είναι) απαράδεκτη και απορρίπτω κάθετα την πρόταση του Δημήτρη Χατζησωκράτη. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση αναστολή λειτουργίας, παραίτηση στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει αλλάξει σελίδα και επιχειρεί εδώ και 1,5 χρόνο να παρέμβει ουσιαστικά στο πολιτικό σκηνικό με μια πρόταση συνεργασίας και προοπτικής. Θεωρώ επίσης απαράδεκτη κάθε συζήτηση για περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει σχέση με την πολιτική μας ανάγνωση. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες ή για οποιαδήποτε άλλα οικονομικά στοιχεία», είπε συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Τι σχολίασε για συμπόρευση με Τσίπρα

Ο κ. Φάμελλος μίλησε εκτενώς και για το θέμα της συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα, ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα του θα κατέλθει στις εκλογές χωρίς να έχει αναστείλει τη λειτουργία του, ιδανικά ως μέρος ενός ευρύτερου ενωτικού μετώπου. «Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα ψηφοδέλτιο ενωτικό και δυναμικό. Αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα. Οι συζητήσεις είναι για να πετύχουμε κάτι που θα δώσει λύσεις. Δεν μας ενδιαφέρουν λύσεις γραφειοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ σαφέστατα θα εκφραστεί με ένα ενωτικό σχήμα το οποίο το δουλεύουμε συνέχεια, και το επαναλαμβάνουμε συνέχεια. Καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές και οι πορείες και σαφέστατα είναι μέσα στη συζήτηση. Επείγει η ενωτική διέξοδος. Εφόσον όμως ακόμη δεν έχει διατυπωθεί στον δημόσιο χώρο η πρόταση και η συμφωνία για ενότητα, η επόμενη συζήτηση πρέπει να καθυστερήσει, σχετικά με τις υποψηφιότητες και τα υπόλοιπα. Πρώτα πρέπει να υπάρχει η πολιτική βούληση για αυτό το ενωτικό σχήμα».

