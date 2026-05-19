Περιστέρι: Νεκρός 38χρονος μετά από παράσυρση

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (18/05) στο Περιστέρι, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη παρέσυρε 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών.

Από τη σφοδρή παράσυρση ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Αττικόν». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 38χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στις συνθήκες του ατυχήματος.

Παράλληλα, δύο καταστήματα που βρίσκονται απέναντι από το σημείο ήταν ήδη κλειστά εκείνη την ώρα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επιπλέον φωτισμός από τις βιτρίνες τους. Η 49χρονη οδηγός συνελήφθη, ενώ για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες Αρχές.

