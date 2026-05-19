Ο Τσίπρας έρχεται, ο ΣΥΡΙΖΑ φεύγει;

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα την Τρίτη 26/5 σε μεγάλη πολιτική εκδήλωση στην Πλατεία Θησείου.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν το όνομα, το λογότυπο, τα πρώτα κεντρικά στελέχη και η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος.

Η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει έντονες εσωκομματικές εντάσεις και αντιδράσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει υπαρξιακή κρίση όσον αφορά το μέλλον του μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα και τις σχέσεις μεταξύ των δύο κομμάτων.

Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα επίσημη επικοινωνία μεταξύ Τσίπρα και Φάμελλου για πιθανή συμπόρευση των δύο χώρων. Snapshot powered by AI

Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην τελική φάση των προετοιμασιών για το νέο κόμμα.

Όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας, οι επίσημες ανακοινώσεις την ερχόμενη Τρίτη 26/5 με μια μεγάλη πολιτική εκδήλωση στην Πλατεία Θησείου στις 20:00 το βράδυ.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, την Τρίτη «ανοίγουμε πανιά σε νέους ορίζοντες».

Σύμφωνα με πληροφορίες στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν εκτός από το πολυαναμενόμενο όνομα και λογότυπο, και τα πρώτα κεντρικά στελέχη του νέου κόμματος, αλλά και η ιδρυτική διακήρυξη που θα περιλαμβάνει τις βασικές αρχές και τους πολιτικούς στόχους.

Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστούν και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως άλλωστε συμβαίνει εδώ και αρκετό καιρό, ωστόσο πλέον οι πολιτικοί συμβολισμοί είναι πολύ πιο πυκνοί. Επόμενο μεγάλο «στοίχημα» είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση, οι οποίες θα καταγράφουν και το κόμμα Τσίπρα, αλλά και αυτό της Μαρίας Καρυστιανού στην πρόθεση ψήφου, όπου θα εξαχθούν και τα πρώτα πολιτικά συμπεράσματα. Παράλληλα μετά την ανακοίνωση του κόμματος, αναμένεται και η «μετοίκιση» του Αλέξη Τσίπρα από τη Λεωφόρο Αμαλίας στα γραφεία του κόμματος, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα βρίσκονται στην περιοχή του Συντάγματος, στην οδό Φιλελλήνων.

Σε κρίση ο ΣΥΡΙΖΑ

Όσο αισιόδοξα όμως είναι τα πράγματα στη λεωφόρο Αμαλίας όπου βρίσκεται μέχρι τώρα το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού, άλλο τόσο προβληματικά είναι τα δεδομένα στην πλατεία Κουμουνδούρου.

Η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, με αρκετά κεντρικά στελέχη να δηλώνουν ότι η απόφαση ελήφθη χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε ενημέρωση, ενώ οι εντάσεις αυξάνονται λόγω της θέσης της ηγεσίας ότι πλέον ο βουλευτής Χανίων, δεν έχει θέση ούτε στην ΠΓ και την ΚΕ του κόμματος.

Ο ίδιος ο κ. Πολάκης πάντως, σε μια πολύ σύντομη παρέμβασή του σε εκδήλωση που έγινε τη Δευτέρα με τη συμμετοχή του Νίκου Κοτζιά και του Γιάννη Μπουλέκου, αν και δε μίλησε για τις εσωκομματικές εξελίξεις, ξεκαθάρισε ότι μιλάει «ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ».

Μέχρι τώρα η Κουμουνδούρου δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα προχωρήσει σε σύγκλιση των οργάνων το αμέσως επόμενο διάστημα, ωστόσο αρκετοί εκτιμούν ότι ο Παύλος Πολάκης θα διεκδικήσει έμπρακτα να είναι παρών στις συνεδριάσεις.

Άλλωστε, και η κοινή επιστολή 11 μελών της ΚΕ προς την ηγεσία του κόμματος θέτει ως απαίτηση τόσο την ανάκληση της απόφασης διαγραφής, όσο και τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της ΠΓ και της ΚΕ.

Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ διάγει μια περίοδο υπαρξιακής κρίσης, καθώς εκτός από την πολιτική εμπλοκή που έχει προκαλέσει η διαγραφή Πολάκη, το βασικό επίδικο παραμένει το ποιο θα είναι το μέλλον του κόμματος από την ερχόμενη Τρίτη και μετά, όταν πια το κόμμα Τσίπρα θα έχει ανοίξει τις πύλες του και θα αναζητά μέλη και στελέχη. Η διακηρυγμένη θέση του ότι θα συζητήσει με πρόσωπα, αλλά όχι με κόμματα, η οποία μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει, φέρνει όσους υποστηρίζουν την άποψη της εκλογικής συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα Τσίπρα σε ένα αντικειμενικό αδιέξοδο. Από την άλλη, η αυτοδιάλυση του κόμματος και η διάχυση των στελεχών του στον νέο φορέα, όπως είχε προτείνει ο κ. Χατζησωκράτης, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις, δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή ούτε για την ηγεσία του Σωκράτη Φάμελλου, η πλευρά του οποίου απορρίπτει αυτή τη συζήτηση.

Πλέον, το βασικό ζητούμενο θα είναι το αν, το πότε, και το ποιανού πρωτοβουλία θα είναι, να υπάρξει μια επικοινωνία μεταξύ Τσίπρα και Φάμελλου προκειμένου να συζητηθούν οι τρόποι συμπόρευσης των δύο χώρων. Άλλωστε, στελέχη της Αμαλίας ξεκαθαρίζουν ότι στόχος του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι να αποτελέσει παράγοντα διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.