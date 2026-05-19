Φονικό τροχαίο στην Ρόδο: «Μάνα και κόρη πήγαιναν μαζί για μπάνιο»

Snapshot Η 57χρονη Μαρία και η 26χρονη κόρη της σκοτώθηκαν σε σοβαρό τροχαίο στο Αφάντου της Ρόδου μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων.

Ο οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα θάνατο κατά συρροή και αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ο οδηγός ενός οχήματος έχασε τον έλεγχο μετά από αύξηση ταχύτητας, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση.

Η Μαρία εργαζόταν σε ξενοδοχείο και είχε ρεπό κάθε Κυριακή, ενώ εκείνη και η κόρη της απολάμβαναν τη θάλασσα πριν το τραγικό συμβάν.

Οι φίλοι και συγγενείς περιγράφουν τη Μαρία ως συνετή, αισιόδοξη και πάντα με χαμόγελο, υπό το σοκ της απώλειας. Snapshot powered by AI

«Ήταν μία συνετή οδηγός, μία πολύ καλή μάνα. Εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα και κάθε Κυριακή είχε ρεπό. Ήταν καλή η μέρα, αγαπούσαν και οι δύο πολύ τη θάλασσα και πήγαιναν να κάνουν ένα μπάνιο», λέει ο ξάδελφος των θυμάτων, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές πριν από την τραγωδία στο Αφάντου της Ρόδου.

Τα λόγια του αποτυπώνουν το σοκ και την οδύνη για τον αιφνίδιο χαμό της 57χρονης Μαρίας και της 26χρονης κόρης της, που έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων.

Ανατριχίλα προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή του δυστυχήματος στο χωριό Αφάντου. Στο ένα όχημα επέβαιναν ένας άνδρας με τον γιο του και μία γυναίκα, ενώ στο άλλο η μητέρα με την κόρη της. Σύμφωνα με τις εικόνες, ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου αναπτύσσει ταχύτητα, χάνει τον έλεγχο και η σύγκρουση που ακολουθεί είναι σφοδρή, μετατρέποντας τα οχήματα σε άμορφη μάζα σιδερικών. Μητέρα και κόρη χάνουν ακαριαία τη ζωή τους.

Σε βάρος του οδηγού ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη.

Η 57χρονη και η κόρη της είχαν φύγει από το σπίτι τους για να συναντήσουν φίλους, χωρίς να γνωρίζουν ότι επρόκειτο για την τελευταία τους διαδρομή.

«Αυτό που συνέβη είναι μία αρχαία τραγωδία. Ό,τι και να περνούσε, ήταν πάντα με το χαμόγελο, με την αισιοδοξία» λέει συγκλονισμένος φίλος.

Τροχαίο στην Ρόδο: «Δεν έτρεχε, πέρασε με πράσινο», λέει η αδελφή του 44χρονου οδηγού

Η αδερφή του οδηγού που φέρεται να εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη γυναίκα και η 26χρονη κόρη της, αποκάλυψε πως επικοινώνησε μαζί του και εκείνος ισχυρίστηκε ότι το δυστύχημα προκλήθηκε όταν τα θύματα επιχείρησαν αναστροφή.

«Αυτός μας λέει ότι εγώ δεν πέρασα με κανένα κόκκινο και έγινε ένα... μου έκοψε το δρόμο και ότι έκανε αναστροφή από το απέναντι ρεύμα. Αυτό μας λέει» δήλωσε η αδερφή του στο Mega, περιγράφοντάς τον ως ιδιαίτερα έμπειρο οδηγό, με αδυναμία όμως στην ταχύτητα.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε, ο 44χρονος ιδιοκτήτης της γκρι BMW τής είπε πως δεν κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και ότι πέρασε με πράσινο φανάρι.

«Ακούμε διάφορα τώρα, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τώρα. Χάθηκαν δύο ψυχές. Η κακιά στιγμή ήταν αυτή η στιγμή εκεί. Εμένα μου είπε "Δεν έτρεχα. Το φανάρι ήταν πράσινο όταν πέρασα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει". Αυτό το πράγμα μου είπε. Τώρα περιμένω να δω τι θα γίνει με την αστυνομία. Έχει δύο παιδιά. Έχει δύο επιχειρήσεις. Είναι επαγγελματίας οδηγός. Δεν είναι να πεις ότι ήταν ένας άσχετος οδηγός. Απλώς του αρέσει η ταχύτητα. Του αρέσει να πηγαίνει σε αγώνες, τρέχει σε αγώνες. Είναι έμπειρος, πολύ έμπειρος οδηγός. Κανένας δεν είχε πρόθεση να γίνει αυτό. Δεν είμαι εγώ η υπεύθυνη που θα μπορέσω να κρίνω, ας πούμε, το πώς οδηγούσε αυτός και το τι έγινε. Ούτε τις κοπέλες θέλαμε να πεθάνουν. Γιατί και αυτές ήταν πολύ γνωστές εδώ πέρα στη Ρόδο. Τις ήξερα και αυτές. Αλλά από εκεί και πέρα ότι και να πω άδικα θα το πω. Να πω ότι είναι καλό παιδί. Και αυτές καλές ήταν. Όλοι καλοί είμαστε. Ότι η ταχύτητα είναι η ταχύτητα. Έχει ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ δυνατό, αγωνιστικό. Δεν ήταν εσκεμμένο αυτό το πράγμα» ανέφερε χαρακτηριστικά η αδερφή του 44χρονου.

Είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε τροχαίο

Ο 44χρονος είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο τροχαίου ατυχήματος πριν από δύο χρόνια. Όπως είχε αναφέρει τότε ο συνοδηγός του, το όχημα κινούνταν με υψηλή ταχύτητα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο. Ο συνοδηγός είχε τραυματιστεί σοβαρά και παρέμεινε κλινήρης για περίπου 20 ημέρες μέχρι να αναρρώσει.

Ο ίδιος είχε περιγράψει τότε: «Είχε τουμπάρει, με ένα άλλο αυτοκίνητο που πάλι έτρεχε. Δυστυχώς. Μια βόλτα κάναμε και του έφυγε το αυτοκίνητο. Μέσα στο αυτοκίνητο ήμουν κι εγώ. Απλά κάναμε μια βόλτα και δυστυχώς πάτησε το γκάζι και του έφυγε το αυτοκίνητο».

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο 44χρονος είχε μετανιώσει για εκείνο το περιστατικό, ενώ για τη γκρι BMW που οδηγούσε στο δυστύχημα της Κυριακής (17/5) ανέφερε: «Το έχει ανεβάσει πάρα πολλά άλογα. Εκτός δηλαδή του εργοστασίου».

Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης

Σε βάρος του 44χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου. Οι κατηγορίες αφορούν επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων κατά συρροή.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που η γκρι BMW συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν η μητέρα και η κόρη, οδηγώντας στον τραγικό θάνατό τους.

Ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Ρόδου συνοδευόμενος από αστυνομικούς και τους συνηγόρους του, ζητώντας προθεσμία ώστε να προετοιμάσει την απολογία του.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά σε γνωστό σούπερ μάρκετ στα Αφάντου της Ρόδου, το μεσημέρι της Κυριακής (17/5), όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τις δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους. Στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν επίσης τρεις επιβαίνοντες της BMW ένας πατέρας, ο γιος του και μία ακόμη γυναίκα οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Νωρίτερα είχε δει το φως της δημοσιότητας νέα μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία όχημα που έμοιαζε με εκείνο του 44χρονου πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς λίγο πριν από το δυστύχημα, κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα και προσπερνώντας άλλα οχήματα με ζιγκ-ζαγκ κινήσεις.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, γυναίκα οδηγός ανέφερε: «Μεσημέρι, γύρω στις 12, κατευθυνόμασταν με τον σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη Καλλιθέας. Λίγο μετά τα φανάρια στη διασταύρωση Κοσκινού, αφού είχαμε περάσει το φανάρι, ακούσαμε πίσω μας έναν πολύ δυνατό θόρυβο και νομίσαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί, με αυτοκίνητο ή μηχανή, γιατί δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε. Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος.

Μέσα σε δευτερόλεπτα μάς προσπέρασε ένα ασημί, μικροκαμωμένο αυτοκίνητο αυτό προλάβαμε να δούμε. Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, τόσο εμάς όσο και τα μπροστινά αυτοκίνητα, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ. Μάλιστα, είχα πει και στον σύζυγό μου εκείνη τη στιγμή να κάνουμε στην άκρη και να κόψουμε ταχύτητα, γιατί κάποιος έτρεχε πάρα πολύ. Μας προσπερνάει, συνεχίζει να αυξάνει την ταχύτητα, γιατί ακούγαμε την εξάτμιση πάρα πολύ, ενώ είχε ήδη απομακρυνθεί αρκετά χιλιόμετρα. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στον σύζυγό μου: ''Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον''.

Και λίγες ώρες μετά μάθαμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που ταίριαζε και στην περιγραφή του αυτοκινήτου που είχαμε δει, ήταν εκείνο που δυστυχώς σκότωσε τις δύο κοπέλες».

Διαβάστε επίσης