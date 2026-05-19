Καιρός: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αρχικά στη δυτική - κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές.

Παράλληλα η ΕΜΥ αναφέρει ότι πιθανώς ισχυρές καταιγίδες θα σημειωθούν σε δυτική και κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Αρναούτογλου: Με ανοιξιάτικες «εκπλήξεις» ο καιρός

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως κλασική ανοιξιάτικη θα είναι η εικόνα του καιρού τις επόμενες ημέρες, με αρκετό ήλιο, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα αναπτύσσονται νεφώσεις με τοπικές μπόρες. Δεν θα σημειωθεί κάποια οργανωμένη κακοκαιρία, αλλά ανοιξιάτικες «καταιγιδοεκπλήξεις», αρκετός βοριάς στα πελάγη, ενώ προς το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία φαίνεται να σημειώνει μικρή πτώση.

Η Τρίτη θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις και αρκετή «θολούρα» στην ατμόσφαιρα. Σταδιακά, τα σύννεφα θα πυκνώσουν και από τη δυτική Μακεδονία θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες στη συνέχεια θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος του ηπειρωτικού κορμού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ωστόσο θα υποχωρήσει με την έλευση της κακοκαιρίας.

Η Τετάρτη θα ξεκινήσει με κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά.

Η Πέμπτη, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, θα έχει από το πρωί αστάθεια στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στην Πελοπόννησο. Βαθμιαία, η αστάθεια θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, πριν εξασθενήσει προς το βράδυ.

Η Παρασκευή θα κυλήσει με αρκετή αστάθεια σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική χώρα. Προς το βράδυ, η κακοκαιρία θα μετακινηθεί προς τα ανατολικά τμήματα της χώρας, όπως το βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι ψυχρός για την εποχή και βροχερός σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Η κακοκαιρία θα διατηρηθεί μέχρι το βράδυ στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 19 Μαΐου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους αρχικά στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στην ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές.

Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά κατά τόπους βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 και πιθανώς 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και πιθανώς στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με βαθμιαία ενίσχυση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από αργά το απόγευμα βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-05-2026

Στα ανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία - Θράκη και το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-05-2026

Στα ανατολικά άστατος καιρός με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα πελάγη έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.