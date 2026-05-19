Σαν σήμερα 19 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 19 Μαΐου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σήμερα, 19 Μαΐου είναι η Ημέρα Μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας και ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1919 – Αποβιβάζεται στο λιμάνι της Σαμψούντας ο Μουσταφά Κεμάλ απ' όπου αρχίζει η δεύτερη και σκληρότερη φάση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.
- 1961 – Για πρώτη φορά μια ανθρώπινη κατασκευή περνά κοντά από έναν άλλο πλανήτη: το Βενέρα 1 περνά κοντά από την Αφροδίτη.
- 1962 – Στη Νέα Υόρκη, η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει το Happy Birthday to You στον Αμερικανό πρόεδρο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.
- 1994 – Πεθαίνει η Τζάκι Κένεντι - Ωνάση
- 2025 – Πεθαίνει ο ηθοποιός, Νίκος Γαλανός
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:30 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 19 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
05:08 ∙ LIFESTYLE
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 19 Μαΐου
01:30 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Αστεροειδής που ανακαλύφθηκε πριν από λίγες ημέρες πέρασε «ξυστά» από τη Γη
00:24 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πληθωρισμός και Μέση Ανατολή έφεραν την αβεβαιότητα στη Wall Street
23:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Επιχείρηση διάσωσης δύο 13χρονων στον Άραχθο
23:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού στην Πετρούπολη
23:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Οι Κρητικές που «τράβηξαν» τα φώτα με τον χορό τους
18:37 ∙ LIFESTYLE