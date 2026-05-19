Αστεροειδής που ανακαλύφθηκε πριν από λίγες ημέρες πέρασε «ξυστά» από τη Γη

Snapshot Ο αστεροειδής 2026 JH2, διαμέτρου 14

30 μέτρων, πέρασε σε απόσταση περίπου 92.000 χιλιομέτρων από τη Γη στις 19 Μαΐου χωρίς κίνδυνο πρόσκρουσης.

Η κοντινότερη διέλευση ήταν σημαντικά πιο κοντά από τη Σελήνη, που απέχει κατά μέσο όρο 384.000 χιλιόμετρα από τη Γη.

Ο 2026 JH2 ανήκει στην κατηγορία των αστεροειδών Apollo, με τροχιές που μπορούν να πλησιάζουν την τροχιά της Γης.

Ο αστεροειδής ανακαλύφθηκε μόλις 8 ημέρες πριν τη διέλευσή του, από το πρόγραμμα Mount Lemmon Survey στην Αριζόνα.

Η περίπτωση υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης μικρών ουράνιων σωμάτων που προσεγγίζουν τη Γη. Snapshot powered by AI

Ο αστεροειδής που φέρει την ονομασία 2026 JH2, πέρασε σε κοντινή απόσταση από τη Γη, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος πρόσκρουσης, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των αστρονόμων.

Η κοντινότερη διέλευση έγινε στις 00:58 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας (Τρίτη 19 Μαΐου). Εκείνη τη στιγμή, ο αστεροειδής βρέθηκε σε απόσταση περίπου 92.000 χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας, αρκετά πιο κοντά από τη Σελήνη, η οποία απέχει κατά μέσο όρο περίπου 384.000 χιλιόμετρα από τη Γη.

Ο 2026 JH2 είχε εντοπιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 10 Μαΐου, από το Mount Lemmon Survey στην Αριζόνα. Πρόκειται για πρόγραμμα που συμμετέχει στην παρακολούθηση κοντινών στη Γη αντικειμένων, όπως αστεροειδείς και κομήτες.

Το μέγεθος του αστεροειδούς εκτιμάται περίπου στα 14 έως 30 μέτρα. Ανήκει στην κατηγορία των αστεροειδών Apollo, δηλαδή σε σώματα με τροχιές που μπορούν να τα φέρουν κοντά στην τροχιά της Γης.

Παρά τη μικρή απόσταση, ο αστεροειδής δεν θεωρήθηκε απειλή. Οι υπολογισμοί της τροχιάς του έδειξαν ότι θα περνούσε με ασφάλεια, ενώ δεν υπήρξε ένδειξη πιθανής πρόσκρουσης.

Η διέλευση δεν ήταν ορατή με γυμνό μάτι. Για την παρατήρησή του χρειαζόταν τηλεσκόπιο, ενώ το πέρασμα παρακολουθήθηκε και από αστρονομικά προγράμματα που καταγράφουν κοντινές διελεύσεις τέτοιων αντικειμένων.

Η περίπτωση του 2026 JH2 είχε ενδιαφέρον κυρίως λόγω της μικρής απόστασης από τη Γη και του σύντομου χρόνου που μεσολάβησε από τον εντοπισμό του μέχρι τη διέλευσή του. Αν και δεν προκάλεσε ανησυχία, υπενθυμίζει τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης μικρών ουράνιων σωμάτων που πλησιάζουν τον πλανήτη μας.