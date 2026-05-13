Ο αστεροειδής που ανακαλύφθηκε πρόσφατα θα κάνει μια στενή συνάντηση με τη Γη

Ένας αστεροειδής που ανακαλύφθηκε πρόσφατα θα περάσει σε απόσταση περίπου 56.000 μιλίων από τη Γη τη Δευτέρα, σημαντικά πιο κοντά από την απόσταση μεταξύ Γης και Σελήνης.

Ωστόσο, βάσει των υπολογισμών δεν απειλεί τη Γη.

Ο αστεροειδής, που ονομάζεται 2026 JH2, είναι πιθανό να έχει διάμετρο μεταξύ 15 και 30 μέτρων, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Εργαστηρίου Jet Propulsion της NASA. Αυτή η εκτίμηση βασίζεται στο πόσο φωτεινό φαίνεται το αντικείμενο και πόσο φως πιστεύουν οι επιστήμονες ότι αντανακλά η επιφάνειά του.

Οι αστρονόμοι εξακολουθούν να εργάζονται για να κατανοήσουν καλύτερα την τροχιά και τα φυσικά χαρακτηριστικά του αστεροειδούς. Μέχρι στιγμής, το αντικείμενο έχει εντοπιστεί μόνο 24 φορές σε αρκετές ημέρες. Ενώ η τροχιά του εξακολουθεί να βελτιώνεται, οι τρέχοντες υπολογισμοί δεν δείχνουν κίνδυνο επιπτώσεων.

Ο αστεροειδής θεωρείται αντικείμενο κοντά στη Γη κατηγορίας Apollo.

«Αυτοί οι αστεροειδείς έχουν μια τροχιά που είναι μεγαλύτερη από την τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο και η διαδρομή τους διασχίζει την τροχιά της Γης», σύμφωνα με τη NASA.