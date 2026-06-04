Βρετανία: Επίθεση με βαλλίστρα σε πανεπιστήμιο – Ένας τραυματίας

Snapshot Ένας 21χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας μετά από επίθεση με βαλλίστρα σε μέλος προσωπικού του Πανεπιστημίου του Σάρεϊ.

Το θύμα, εργαζόμενος ασφαλείας περίπου 50 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η επίθεση σημειώθηκε στο φοιτητικό συγκρότημα Manor Park Student Village στο Γκίλφορντ.

Οι αρχές δεν θεωρούν το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια και ερευνούν το κίνητρο της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Ένας 21χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας, μετά από επίθεση με βαλλίστρα εναντίον μέλους του προσωπικού του Πανεπιστημίου του Σάρεϊ στη Βρετανία.

Η βρετανική αστυνομία ανέφερε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν να επέμβουν μετά από αναφορές για επίθεση με βαλλίστρα εναντίον άνδρα περίπου 50 ετών στο φοιτητικό συγκρότημα Manor Park Student Village, στο Γκίλφορντ, γύρω στις 10:00 (ώρα Βρετανίας) την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας πρώην φοιτητής του πανεπιστημίου συνελήφθη και βρίσκεται υπό κράτηση. Το Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ ανέφερε ότι ένα μέλος της ομάδας ασφαλείας του πανεπιστημίου «τραυματίστηκε σοβαρά».

Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι δεν αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και παραμένει σε «σοβαρή κατάσταση». Οι αρχές αναζητούν το κίνητρο της επίθεσης.