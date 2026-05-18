Ιθάκη: Εξαφάνιση δύο τουριστών στην περιοχή Βίγγλα - Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού

Θρίλερ με την εξαφάνιση δύο τουριστών στην Ιθάκη, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν στην περιοχή μεταξύ Βίγγλας και του Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, οι δύο τουρίστες βρετανικής καταγωγής αγνοούνται περίπου από τις 7:30 μ.μ., το απόγευμα της Δευτέρας (18/5), όταν και έστειλαν ένα τελευταίο μήνυμα με τη γεωγραφική τους θέση, η οποία εντοπιζόταν κοντά στον Άγιο Νικόλαο.

Από εκείνη τη στιγμή τα ίχνη τους αγνοούνται καθώς έπεσε η μπαταρία στα κινητά τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν εξαφανίστηκαν ήταν καλά στην υγείας τους.

Η Πυροσβεστική έχει οργανώσει ομάδα ΕΜΟΔΕ 6 ατόμων και σε συνεργασία με την Αστυνομία συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

