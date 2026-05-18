Εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Κυριακής (17/5).
Στις 17/05/2026, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ο Μοχάμεντ (ον) Ελολίμυ (επ), 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 18/05/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο. Ο Μοχάμεντ (ον) Ελολίμυ (επ) έχει ύψος 1.68 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.
