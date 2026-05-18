Τσίπρας: Στο Θησείο την Τρίτη 26/5 «ανοίγουμε πανιά σε νέους ορίζοντες»

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε και επίσημα ότι το νέο κόμμα θα ιδρυθεί την ερχόμενη Τρίτη 26/5 με μια μεγάλη πολιτική εκδήλωση στην Πλατεία Θησείου στις 20:00 το βράδυ.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη σύντομη παρέμβασή του στην εκδήλωση «Unmute Now», στην οποία δεκάδες νέοι και νέες μίλησαν για τις εμπειρίες τους από τη σύγχρονη αγορά εργασίας, αλλά και για το συλλογικό τραύμα που άφησε πίσω της στη νέα γενιά η περίοδος των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης.

Ο Αλέξης Τσίπρας, στη σύντομη ομιλία του έθεσε μεταξύ άλλων ως βασικές του προτεραιότητες τη ριζική αλλαγή στις εργασιακές συνθήκες, τη στέγαση, αλλά και το σύστημα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο.

Συγκεκριμένα, μίλησε αναλυτικά για τις Πανελλήνιες εξετάσεις υπό το πρίσμα του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη όπου δυο 17χρονες αυτοκτόνησαν. «Αυτή η πολιτεία μας εδώ και 62 χρόνια δε βρήκε ένα σύστημα λιγότερο απάνθρωπο από τις Πανελλήνιες. Είναι τόσο χρεοκοπημένη αυτή η πολιτεία που το μόνο αδιάβλητο που έχει να παρουσιάσει είναι οι Πανελλήνιες, γιατί όλα τα άλλα είναι διαβλητά. Και αφού βρήκαμε το πιο αδιάβλητο να το κρατήσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα πρότεινε στους συγκεντρωμένους νέους και νέες να οργανωθεί ένα κίνημα που δε θα αφορά την υπεράσπιση μιας συγκεκριμένης πολιτικής δύναμης, αλλά την προώθηση του δικαιώματος να λάβουν μέρος στις εκλογές.

«Ζούμε το εξής παράδοξο. Οι ημερομηνίες των εκλογών επιλέγονται μέσα στις σεζόν. Μάλλον δεν είναι τυχαίο. Βρέθηκε ο τρόπος να ψηφίζουν αυτοί που ζουν τρεις γενιές στο Σικάγο και δεν έχουν πατήσει το πόδι τους στην Ελλάδα, αλλά οι νέοι που ζουν εδώ να μην έχουν το δικαίωμα; Να γίνει μια καμπάνια για να ψηφίσουν όλοι».

