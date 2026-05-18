Βόλος: Πήγε για γενέθλια, οδήγησε μεθυσμένος και έπεσε σε σταθμευμένο ΙΧ - «Απέφυγα μία γάτα», είπε

Στο αλκοτέστ βρέθηκε να έχει 2,20 χιλιοστά ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν το επιτρεπτό όριο είναι 0,25

  • Ο 41χρονος ισχυρίστηκε ότι απέφυγε μια γάτα και γι’ αυτό συγκρούστηκε με σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ παραδέχτηκε το λάθος του να οδηγήσει μετά την κατανάλωση αλκοόλ και ζήτησε συγγνώμη.
  • Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή τριετίας μετά τη δίκη στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.
  • Ο εισαγγελέας τόνισε ότι δεν έπρεπε να οδηγήσει αφού είχε σκοπό να καταναλώσει αλκοόλ κατά τον εορτασμό των γενεθλίων του.
Άσχημη κατάληξη είχαν τα γενέθλια ενός άνδρα ηλικίας 41 ετών από τον Βόλο, ο οποίος το περασμένο Σάββατο βγήκε για διασκέδαση στις Αλυκές μαζί με τον κουμπάρο και έναν φίλο του. Σύμφωνα με το taxydromos.gr, ο άνδρας κατανάλωσε αρκετό αλκοόλ, όμως στη συνέχεια αποφάσισε να οδηγήσει για να επιστρέψει σπίτι του.

Κατά τη διαδρομή προς τον Βόλο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Ο ίδιος υποστήριξε πως το τροχαίο έγινε όταν πετάχτηκε μπροστά του μια γάτα και προσπάθησε να την αποφύγει στρίβοντας το τιμόνι.

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή.

Στο αλκοτέστ που του έγινε από αστυνομικούς της Τροχαίας Βόλου, βρέθηκε να έχει ποσοστό αλκοόλ 2,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25.

Ο πατέρας του, καταθέτοντας ως μάρτυρας, ανέφερε πως ο γιος του δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν και ότι συνήθως δεν πίνει. Όπως είπε, εκείνο το βράδυ είχε βγει λόγω των γενεθλίων του και είχε πιει τέσσερα με πέντε ποτήρια ουίσκι.

Από την πλευρά του, ο 41χρονος παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος που οδήγησε αφού είχε πιει, δήλωσε μετανιωμένος και ζήτησε συγγνώμη. Παράλληλα, ανέφερε ότι παρέμεινε στο σημείο του τροχαίου και επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη του σταθμευμένου αυτοκινήτου για να καλύψει τη ζημιά.

Ο Εισαγγελέας της έδρας σημείωσε πως δεν θα έπρεπε να οδηγήσει, από τη στιγμή που γνώριζε ότι θα κατανάλωνε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στη διάρκεια της εξόδου του.

